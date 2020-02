Petre Roșca, un fost cantor al unei Biserici ortodoxe din Câmpia Turzii s-a autointitulat diacon. Alături de el, l-a luat pe un tânăr pe care l-a intitulat preot acesta din urmă fiind în trecut tot cântăreț al unei biserici. Tânărul proclamat diacon de către Petre Roșca este implicat într-un scandal sexual cu un alt preot din Mureș care este căsătorit și are și un copil. Legăturile amoroase, plăcerile și fanteziile sexuale dintre cei doi au fost date în vileag!

În urmă cu doi ani, Înaltpresfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului atrăgea atenția că Petre Roșca, fost cântăreț al Bisericii ortodoxe Nr 2 din Câmpia Turzii s-a autointitulat ”episcop” cu titulatura PS Petre Ghirișanul.

ÎPS Andrei spune că Petre Roșca a fost ”cântăreț” în cadrul Parohiei Ortodoxe Române Câmpia Turzii II până la data de 31 decembrie 2017, după care a părăsit Biserica Ortodoxă, alăturându-se unui cult nerecunoscut, atrăgând atenția că sunt credincioși care sunt ademeniți să cadă în păcat, inducându-i în eroare. Este vorba despre Patriarhatul Ortodox al Națiunilor, o biserică ortodoxă de rit vechi din Franța. Oficialii Bisericii Ortodoxe române nu recunosc această biserică și spun că nu este canonică, lăsând să înțeleagă că e stilul de biserică în care fiecare se proclamă ce vrea.

”Domnul Petre Roșca a activat ca și cântăreț în Parohia Ortodoxă Câmpia Turzii II. Protopopiatul Ortodox Român Turda, până la data de 31 decembrie 2017, când a părăsit jurisdicția Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului prin apostazie și, prin urmare, a Bisericii Ortodoxe, trecând la așa-numita grupare religioasă care se auto-intitulează, începând cu anul 2014, ca ”Patriarhatul Ortodox al Națiunilor”, o entitate religioasă înființată în anul 1988 și nerecunoscută de către nicio Biserică Ortodoxă Autocefală și care nu își poate proba succesiunea apostolică și validitatea tainelor.

Presupusa hirotonie a domnului Petre Roșca încalcă cu desăvârșire toate normele canonice ale Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe, dar mai ales canoanele (…). De aceea, presupusa hiortonie nu poate fi considerată validă și nu are niciun efect pentru viața sacramentală a credincioșilor pe care dorește să îi inducă în eroare, periclitându-le mântuirea sufletului.

Mai mult, numitul Antim Românul I, autoproclamat ”Arhiepiscop al Bucureștiului și Mitropolit Primat al României”, care a oficiat așa-numita hirotonie a domnului Petre Roșca nu are succesiune apostolică, a fost hirotonit de către persoane auto-intitulate episcopi”, care nu fac parte din nicio Biserică Ortodoxă Autocefală recunoscută, fără respectarea prevederilor canonice ale Bisericii Ortodoxe și fără recunoaștere din partea unei Biserici Ortodoxe Autocefale. De aceea, nu numai că domnul Petre Roșca nu poate fi considerat episcop, dar nici gruparea din care face dânsul parte nu poate fi considerată Biserică.

Această entitate nu este recunoscută de către Biserica Ortodoxă Română și nici de către Statul român, neavând nicio formă juridică declarată. Prin urmare gruparea domnului Petre Roșca riscă să intre în incidența Legii 489/2006 – Legea pentru libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care prevede în art 23 alin. 4: ”Exercitarea fără drept a atribuțiilor de preot constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului Penal”, a precizat ÎPS Andrei.

Acesta le mai transmite credincioșilor să se depărteze de astfel de personaje, care ”fac dezbinări și sminteli”.

Petre Roșca

După circulara remisă de ÎPS Andrei Andreicuț, Petre Roșca a reacționat imediat pe contul personal de Facebook: ”Circulara drăguţă de mâine, oare asta e ce am trăit 30 de ani între canonicii aceștia? Vrednici sunteți!!!! la sfârșit curat manea – vine poliția, vine ca să mă ia!!!!! am primit-o azi canonic de la un slujitor canonic al Mitropoliei, apostatul de mine:))))!”.

La un an după aceste dezvăluiri, Petre Roșca a declarat pentru refleqtmedia.ro că de fapt ei sunt Asociația Religioasă Sf. Ioan Botezătorul ”care este recunoscută de Ministerul Culturii și Cultelor”.

Gazeta de Cluj a verificat pe lista cultelor și asociațiilor religioase, publicată pe site-ul Ministerului Culturii și Cultelor nu apare nicio biserică a națiunilor și nici vreo asociație religioasă menționată de Petre Roșca.



La doi ani după ce ÎPS Andrei a atras atenția că Petre Roșca profită de naivitatea oamenilor, nefiind hirotonosit, adică nu i s-a conferit darul preoțesc, Petre Roșca continuă să slujească. ÎPS Andrei a declarat pentru Gazeta de Cluj că își menține declarațiile date precedent, completând că Petre Roșca nu are nici în prezent niciun fel de hirotonie.

”Am încercat să vorbesc cu el, l-am invitat la Patriarhie în urmă cu aproximativ doi ani. A venit și l-am sfătuit să intre în legalitate, adică să urmeze cursurile Facultății de Teologie și să ajungă preot așa cum ajung și alți tineri preoți. Nu s-a întâmplat asta”, a declarat ÎPS Andrei.

Așa-numitul preot, angajat al Primăriei. S-a vrut primar!

Petre Roșca s-a băgat și în politică, acesta fiind candidat pe lista de consilieri locali ai PSD Câmpia Turzii. N-a reușit în politică, însă se pare că a dat lovitura în cele bisericești. De asemenea, Petre Roșca este în prezent angajat al Primăriei Câmpia Turzii, fiind administrator la Muzeul ”Prima Școală Românească” din localitate.

Pe de altă parte, trebuie remarcat faptul că Petre Roșca, în calitate de angajat al Primăriei, nu are declarații publice de avere, cea mai recentă declarație de avere și de interese figurând din primăvara anului 2016, când și-a depus candidatura pentru funcția de consilier local din partea PSD Câmpia Turzii.

Legăturile amoroase dintre preoți

Petre Roșca oficiază la rândul său hirotonii. Potrivit unor surse, acesta l-a proclamat diacon pe un tânăr din Panticeu care de asemenea a fost cântăreț bisericesc. Este vorba despre Paul Covaci care împreună cu Petre Roșca, cei doi oficiază slujbe care se desfășoară într-o locuință din Câmpia Turzii.

Paul Covaci

Tânărul Paul Covaci care ține slujbe alături de Petre Roșca este implicat într-un scandal sexual cu un alt preot din Mureș care este căsătorit și are și un copil.



Preotul misionar Sergiu Simion, alături de familie. În fotografie este și Petre Roșca, imbrăcat în haine bisericești negre

Legăturile amoroase, plăcerile și fanteziile sexuale dintre cei doi au fost date în vileag, iar în posesia noastră a intrat o parte dintr-o conversație deocheată purtată între cei doi. Preotul misionar din Mureș, așa cum acesta se declară se numește Sergiu Simion și locuiește în comuna Petelea.

Conversația dintre Sergiu Simion și Paul Covaci a fost purtată prin aplicația de mesaje private a rețelei Facebook.

Sergiu Simion: Să văd

Paul Covaci: OK

Sergiu Simion: Ie lunga

Paul Covaci: Multe iti trebuie. 18 cm. Atat are

Sergiu Simion: Ai ce faina ie. Belesteo

Paul Covaci: Stiu. No bn amu cate iti trebe. Multumit?

Sergiu Simion: Da sa vad si sperma

Paul Covaci: Bn

Sergiu Simion: Sa vad iti iese mult

Paul Covaci: Lasa sa fac tare. Ok

Sergiu Simion: Mai fute

Paul Covaci: Da

Sergiu Simion: UNDE. Ai vrea. Sau unde iti place

Paul Covaci: In cur

Sergiu Simion: Nu in gura

Paul Covaci: Ba

Sergiu Simion: Pe mine mai lasa sa te fut.

Paul Covaci

Cei doi sunt încă activi pe platforma Facebook unde în prezent publică articole serioase și predici sau lasă mesaje enoriașilor.