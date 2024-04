FCSB și-a consolidat recent poziția de lider al SuperLigii României după primele trei etape din play-off, distanțându-se semnificativ de cele mai apropiate urmăritoare, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Cele trei victorii consecutive obținute în play-off, inclusiv victoria importantă cu 2-0, obținută în fața Universității Craiova, i-au permis echipei lui Gigi Becali să-și mărească avantajul la 10 puncte față de principalele contracandidate.

Interesant este că FCSB are șansa de a deveni campioană chiar în turul play-off-ului, dacă va reuși să câștige următoarele două meciuri, în special derby-ul cu Rapid, programat pe Arena Națională. Pentru a obține acest succes, roș-albaștrii trebuie să obțină maxim de puncte în meciurile directe cu CFR Cluj și Rapid, și să aștepte ca urmăritoarele sale să se încurce în celelalte partide.

Potrivit CasePariuriInternationale.com , echipa antrenată de Elias Charalambous are o cotă infimă (1.08) pentru cucerirea titlului în acest sezon, lucru care evidențiază încrederea totală pe care o au bookmakerii în șansele roș-albaștrilor.

Până în prezent, FCSB a acumulat un total de 41 de puncte și este urmată de CFR Cluj și Universitatea Craiova, ambele cu 31 de puncte. În plus, FCSB deține un avantaj semnificativ, fiind singura echipă din play-off care nu a beneficiat de rotunjire după sezonul regular, ceea ce îi conferă o poziție și mai solidă în lupta pentru titlu.

După meciul cu Universitatea Craiova, Mitică Dragomir, fost președinte al LPF, a oferit o perspectivă interesantă asupra situației, susținând că FCSB este deja campioană.

„Craiova nu e o echipă care să ia campionatul. Nu este o echipă rea, pe viitor poate fi altfel. Nu au putut astăzi. FCSB a jucat bine, cu cei doi fundași centrali care au jucat foarte bine.

FCSB este deja campioană, categoric, fără probleme. Craiovenii s-au bătut singuri. Fotbalul nu a fost la un nivel foarte ridicat. Mă așteptam să fie stadionul plin și fotbalul să fie mai bun”, a declarat Mitică Dragomir, la finalul partidei de pe Arena Națională.

Gigi Becali nu a putut să-și ascundă emoțiile în timpul derby-ului cu Universitatea Craiova, mărturisind că lacrimile i-au izbucnit la al doilea gol marcat de echipa sa. Cu o bucurie profundă și o recunoștință față de divinitate, Becali a evidențiat și contribuția unor jucători pe care i-a impus ca titulari, subliniind astfel importanța alegerilor sale strategice pentru succesul echipei.

„La golul de 2-0 am bufnit în plâns. De bucurie, de dragostea pe care o are Hristos pentru mine. Așa ceva… Să ai 2-0 și să nu mai ai emoții deloc. Mă gândeam că nu ne vor da trei goluri.

Nu mai vreau să mă mândresc, că ați văzut ce s-a întâmplat. Am dat declarații și am luat 4 de la Rapid. Nu o să mai spun asta. Dacă Domnul le-a făcut pe toate, cum să mă mândresc? Eu am spus că vom avea o asemenea diferență pentru că mă bazam pe valoare echipei. Pe asta am mizat.

În seara asta a mai apărut un jucător, lângă Șut. Lixandru. Care chiar dacă avea galben, nu l-am schimbat. Pentru că este exponențial. Pe Șut și Lixandru eu i-am impus în echipa de start. Chiar și cei din staff m-au felicitat”, a spus Gigi Becali la DigiSport.