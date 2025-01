Firma lui Dezso Tibor și Dezso Agnes, care are prostul obicei de a frauda dosarele pentru a câștiga licitații, nu se cumințește și continuă cu ghidușiile și în cazul licitației unde autoritatea contractantă este comuna Săndulești. Licitația pentru echipamente de calculatoare atinge valoarea de 300.000 de lei, iar pentru ea se duelează firma soților Dezso, Safety Technology SRL și Evo Computers SRL, care aparține socialului democrat, Lup Dragoș.

Oricum ar fi, valurile de contestații curg din ambele părți.

Licitația unde autoritatea contractantă este comuna Săndulești a fost câștigată de Safety Technology SRL, firma care aparține pe hârtie lui Dezso Agnes. Cu toate acestea, modul în care s-a întâmplat desemnarea câștigătorilor a stârnit dubii pentru Evo Computers. Pentru Safety Computers, preferata clasei, s-au cerut clarificări în procedură și pare că au depus chiar și o ofertă alternativă. Caracterul suspicios se desprinde din faptul că în caietul de sarcini se regăseau niște caracteristici care nu puteau fi îndeplinite, iar cei de la Safety Technology au venit ulterior cu alt produs complementar, fiindu-le atribuită licitația în cauză.

Cei de la Evo Computers au depus contestație la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) și li s-a dat dreptate, ceea ce a dus la decizia de reluare a licitației.

Simțindu-se neîndreptățiți, soții Dezso au depus plângere împotriva deciziei de reluare a contestației, jucând rolul nevinovăției, de parcă nu ar avea trecute în CV mai multe escrocherii dedicate licitațiilor. Mișmașurile s-au desfășurat sub numele altei firme, pe care Gazeta de Cluj a anchetat-o anterior și a descoperit faptul că a fost amendată penal pentru că a falsificat un dosar pentru a participa la licitație.

Este vorba despre firma Union Protection, unde la conducere este soția Agnes Dezso, iar contractul cu pricina era din partea Companiei de Apă Someș, ”Furnizare, instalare, mentenanță pentru sisteme video de supraveghere, sisteme de alarmare la efracție, sisteme de alimentare cu celule fotovoltaice și servicii de intervenție cu personal la intrarea prin efracție”. Contractul respectiv era estimat la valoarea de 1.307.000 de lei , însă dat fiind faptul că firma Union Protection era singura participantă, nu a mai fost loc de negocieri. Union Protection rula capitalul prin intermediul firmei Union CO.

Așadar, firma bazaților Dezso s-a ales cu o amendă din cauza faptului că s-a jucat puțin cu documentele de participare, în așa fel încât să dea bine și conform cerințelor, într-o licitație asemănătoare cu cea pentru care se luptă cu Evo Computers. După ce reprezentanții Universitatea Babeș Bolyai au desemnat firma Union Co drept câștigătoare, societatea Electroweigl a contestat licitația pe motiv că documentele firmei câștigătoare nu ar fi în ordine.

Și pare că povestea se repetă, același inculpat, doar reclamant diferit!

Firma Union Co are legături importante, pentru că înainte de licitația fraudată, firma lui Agnes Dezso a vândut tonere pentru IPJ Cluj, calculatoare pentru Universitatea de Agronomie Bucureşti sau echipamente video de 250.000 lei Camera Deputaţilor, unde înțelegerea a fost parafată, la vremea respectivă, cu Roberta Anastase. Tot firma clujeană Union Co a câștigat de la Poliția de frontieră un contract de aproape jumătate de milion de euro. Însă cel mai tare contract pe care SC Union Co a reușit să îl încheie este cu o agenție a statului care urma să fie desființată. Oficialii au considerat că este impetuos necesar ca înainte să pună lacăt pe Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale (ASSI) trebuiesc cumpărate câteva zeci de la calculatoare de la… ați ghicit: SC Union Co!

Încă un lucru suspect este faptul că la mijloc poate să fi fost o înțelegere, cu posibilie influențe politice. Autoritatea contractantă, comuna Săndulești este condusă de un primar PNL-ist la suflet, și culmea că împărtășește aceeași preferință politică cu firma care a consultat licitația, H&H Euro Achiziții Publice SRL, care este ruptă tocmai din sânul firmei lui Alexandru Boc, nepotul primarului Emil Boc.

Deci, pare că licitația a fost dată cu dedicație. Contactându-l pe primarul din Săndulești pentru a ne oferi mai multe detalii, am rămas uimiți de reacția recalcitrantă a acestuia, refuzând cu desăvârșire să răspundă la întrebările jurnalistice. Ceva în genul, „Ce treabă avem noi?”

Rămâne de văzut care va fi rezultatul și dacă într-adevăr licitația va fi reluată. Deocamdată taberele rivale sunt compuse pe de o parte de Evo Compouters și CNSC și la polul opus se află Safety Technology SRL și Primaria Săndulesti!

Evo Computers aparține lui Lup Dragoș Teodor, candidat din partea PSD pentru Consiliul Local din Cluj-Napoca. Firma are cifra de afaceri de 219 351 de euro, cu un singur angajat și profit net de 98 800 de euro.

Pe când concurenta cu afinități pentru fraude, Safety Technology are cifra de afaceri de 2 706 905, profit net 318 622 euro și 30 de angajați. Numele patronului, Dezo Tibor apare în mai multe dosare din instanță și a avut probleme cu ANAF și s-a ales chiar și cu o amendă penală, motiv pentru care a mutat firma Union Protection pe numele soției, Dezso Agnes.

