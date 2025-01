Cetățenii clujeni nu sunt singurii care-și scot peri albi încercând să obțină avizele și autorizațiile necesare pentru a construi. Primăria Cluj-Napoca stă de 8 luni la coadă după cel de-al doilea aviz de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), pentru PUZ-ul din cartierul Sopor.

„La PUZ-ul din Sopor mai avem nevoie de un singur aviz, cel de la Aeronautică, din păcate durează. Primul aviz de la Aeronautică a durat un an, am redepus avizul pentru că a expirat până am reușit să obținem avize de la celelalte instituții ale statului. Avem depusă documentația de mai bine de opt luni la aeronautică și doar pe acesta îl mai așteptăm pentru a putea trece la următoarea etapă, cea de dezbatere finală și de aprobare în consiliul local al PUZ-ului din Sopor. Discutăm acolo de un proiect pe o suprafață de 250 de hectare de teren, este cel mai mare PUZ din România pe care îl face o autoritate locală. Se face pe proprietăți private, primăria nu are terenuri acolo, dar trebuie să ne gândim la o dezvoltare sustenabilă de viitor. Sunt peste 850 de parcele și peste 800 de proprietari ai acestor parcele. A fost o mare provocare, pentru că a necesitat mult timp până am reușit să armonizăm toate vocile de acolo. Am avut situații în care pe un teren, proiectanții au propus clădiri înalte și proprietarii au dorit clădiri joase, am avut o adevărată dezbatere pentru că acel teren era în apropierea unei guri de metrou”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea, la Ziua Live

„În 2024 se aprobă PUZ-ul în formă finală, pentru că s-au epuizat practic toate etapele de consultare, câte au fost necesare, după care vom stabili o taxă de urbanizare, pentru că acolo trebuie înainte realizat drum, creșă, școală, grădiniță, parc. Nu poți să faci un cartier în care prima dată construiești și apoi te întreb, oare unde sunt drumurile, unde școala, creșa, grădinița. Se va stabili acest mecanism, după care pe PUZ-uri individuale se va putea construi”, arăta primarul Emil Boc la finalul anului 2023.

Citește și: După douăzeci de ani. Un fost ambasador american arată fața reală a lui Mircea Geoană!