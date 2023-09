Let’s Do It, Romania! revine cu o nouă zi de curățenie națională pe 16 septembrie 2023.

Acțiunea de ecologizare va avea loc și în cea mai mare comună din țară anul acesta, iar edilul Bogdan Pivariu a lansat o invitație către floreșteni.

„Let’s do it Romania- Let’s do it Florești!

Florești se alătură inițiativei Asociației «Let’s Do It Romania!» Sâmbătă, 16 septembrie 2023, ne alăturăm celei mai mari mobilizări de voluntari din România, parte din conceptul de mare succes: «curățenie în toată țara într-o singură zi»

Astfel, în data de 16 septembrie 2023, începând cu ora 8:30, Primăria împreună cu unitățile de învățământ din comună va organiza și desfășura această acțiune de curățenie și gestionare a deșeurilor din zonele verzi ale Floreștiului. Invităm un număr cât mai mare voluntari din toate categoriile sociale și de toate vârstele.

Vă așteptăm pe toți cei care doriți să faceți parte din schimbare în trei locații:

• Școala Gheorghe Șincai Florești

• Liceul Dumitru Tăuțan

• Școala Gimnazială Luna de Sus

Avem ca și partener instituțional Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor”, a transmis primarul Floreștiului.

