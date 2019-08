Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a postat pe blogul personal un mesaj prin care afirmă că ”suntem complet nebuni. de legat” și că ”băieții mari și pragmatici și destepti, râd de noi și se țin de burtă când râd” .

”Suntem complet nebuni! De legat!

Cât timp noi ne jucăm cu găletușele în nisip, sărim gardurile în ogrăzile oamenilor la ponturile vrăjitoarele, alergăm ca bezmeticii după manipulări atât de simple și de securiste în esență, în timp ce instituțiile crapă sub povara incompetenței lor evidente, cât timp atacăm pe toată lumea și cerem reset-uri ca și cum reset e un fel de varză a la Caracal, cât timp ne-am tâmpit atâția ani ascultând doi analfabeți funcționali precum Coldea și Kovesi, distrugând tot ceea ce este românesc (în fibră și substanță, dar mai ales economic), dar ne dăm cu cărămizile în piept că suntem naționaliști și “suveraniști” prin scara blocului, în timp ce behăim ca descreierații fără neam și fără de noimă pe la televiziuni că suntem vedete, când ne ducem după fente în Caracal, Valea Uzului și Valea plângerii idioțeniei noastre, îl mai și dăm afară pe singurul om care mai ținea diplomatic anumite informații și conexiuni necesare țării ăsteia, Meleșcanu, care, by the way, a făcut mai multe pentru neamul ăsta decât toată hoarda de neica nimeni “patrioți” în baie și bezmetici de pe facebook, că vorba aia, nu are Meleșcanu imagine bună (ca și cum ăia în Piața Victoriei nu purtau poze în zeghe cu Tăriceanu și Dragnea, ci aveau poze cu mine și Pamela Anderson).

Uite așa, din toate cauzele astea și încă o mie de cauze, vă spun că

băieții mari și pragmatici și destepti, râd de noi și se țin de burtă când râd. Și construiesc, pentru că au viziune, pragmatism, patriotism și îi doare undeva de corupția și toate tâmpeniile pe care le scoatem noi pe gură de 50 de ori pe zi.

PS. Ca să mă atace și marii analiști și “suveraniști” ai țării: cel mai bun analist român pe politica externă azi, în Țars Românească, nu o să credeți, dar e ungur. Îl cheamă Bela Ambrus și e prietenul meu.

https://www.qmagazine.ro/vesti-proaste-pentru-constanta-ungaria-si-a-cumparat-iesire-la-mare-de-la-salvini/”, spune Daniel Dragomir.