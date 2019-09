Fostul rector UMF Cluj Napoca și președintele preşedinte al Fundaţiei Transilvania Leaders, Marius Bojiță, a fost dus cu cătușele de procurori în fața judecătorilor într-un dosar în care este acuzat că a fraudat mai multe cursuri universitare din cadrul UMF. În dosar mai sunt implicate șefa catedrei Bromatologie, Igienă, Nutriţie din cadrul UMF, Doina Miere, conf. univ. Simona Hegheş, din cadrul Catedrei de Farmacie, conf. Angela Filip şi Roxana Banc, din cadrul Catedrei de Nutriţie. Marius Bojiță a mai fost implicat într-un scandal cu medicamente și cu fraudarea unor fonduri ale clubului de fotbal U Cluj.

Marius Bojiță, fostul rector UMF Cluj Napoca, alături de HEGHEŞ SIMONA CODRUŢA, șef de lucrări în cadrul UMF, Doian Miere, Șeful Disciplinei Bromatologie, Igienă, Nutriţie din cadrul UMF, FILIP LORENA ANGELA, conferențiar la aceeași catedră și Roxana Banc, coordonator de lucrări în cadrul catedrei de Nutriție de la UMF Cluj au fost propuși pentru arestarea preventivă într-un dosar.

Însă, judecătorul Mihai Ghica, din cadrul Judecătoriei Cluj Napoca, a respins propunerea înaintată de procurorul Mihai Birtoc.

Fostul rector al UMF Cluj Napoca a refuzat să facă vreo declarație până la clarificarea acuzațiilor.

”Până nu se lămurește situația, nu vă pot da nicio declarație, vă dați seama. Când se lămurește, ne auzim”, a declarat Marius Bojiță.

Potrivit procurorilor, „În perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat de disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Conform catalogului cursului de perfecţionară postuniversitară, participanţii la acest curs au fost persoanele din tabelul (ANONIMIZARE). Acestea au achitat o taxă de înscriere şi au fost declaraţi admişi la examenul din 06.12.2016(…).

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii. Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Cursuri fantomă la UMF Cluj Napoca

Potrivit rechizitoriului, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor. Totodată, rezultă că numai pentru 2 persoane fişa de înscriere completată în parte de către reprezentanţii UMF Cluj-Napoca şi în parte de către participant a fost completată şi semnată la data înscrierii.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise. Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate. De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate. Acţiunea universităţii de emitere a acestor înscrisuri oficiale este săvârşită fără vinovăţie datorită necunoaşterii unor împrejurări esenţiale privind modul de săvârşire al faptelor, respectiv modalitatea concretă de efectuare a cursului şi de evaluare a participanţilor”, arată procurorii.

Implicat într-o jonglerie financiară la U Cluj

Marius Bojiță a fost implicat și scandalul fraudării banilor proveniţi din transferurile a doi jucători de la U Cluj, dar, în final, cercetările nu l-au mai vizat.

Procurorii clujeni au primit o scrisoare anonimă în care se arăta cum cei din conducerea “U” Cluj din acea perioadă au “jonglat” cu transferul a doi fotbalişti, George Florescu şi Răzvan Cociş la echipa moldoveană Sheriff Tiraspol. Iniţial, în cadrul cercetărilor derulate erau vizaţi şi Marius Bojiţă, fost preşedinte al clubului clujean şi rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Călina Dorina, fosta contabilă a clubului de fotbal şi Costel Burcă, fostul director administrativ, dar procurorul de caz, Dorin Ciumărnean le-a dat acestora neînceperea urmăririi penale. În această situaţie, toate rezultatele investigaţiilor au fost puse pe seama lui Sorin Bagiu, fostul director executiv de la “U” Cluj. Conform documentului în baza căruia organele de cercetare penală s-au autosesizat, o scrisoare anonimă, în această afacere erau implicate nume grele din Cluj-Napoca. Conform cercetărilor derulate de subcomisarul de poliţie Simona Cornea, urmărirea penală ar fi trebuit să se înceapă şi pe numele Marius Bojiţă, Dorina Călina (fostul contabil de la “U” Cluj) sau Costel Burcă, dar prim-procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, Daniel Ciumărnean, a admis începerea urmăririi penale doar pe numele lui Sorin Bagiu, fostul director executiv al clubului de fotbal. “Denunţătorii susţin că suma de 300.000 de dolari a fost împărţită între Stefan Dimitriu, Marius Bojiţă, Mircea Gavrilă, Nicolae Ienac şi Tiberiu Petriş, iar “derularea afacerii a fost gestionată în consiliul de administraţie al “U” Cluj” de către reprezentanţii BT, Nicolae Tarcea şi Patriţiu Abrudan, care au facilitat depunerea sumei de 550.000 de dolari într-o casetă de valori din Banca Transilvania “până când persoanele mai sus menţionate au căzut de acord asupra cotelor ce i-a revenit fiecăruia”, iar diferenţa de 250.000 de dolari ar fi rămas în caseta de valori din Banca Transilvania, “ca măsură asiguratorie pentru reprezentanţii băncii””, se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii clujeni. Astfel, chiar dacă în această afacere de evaziune fiscală s-a arătat că erau implicate şi alte persoane, procurorii de caz au dispus neînceperea urmăririi penale faţă de acestea, doar în baza unor declaraţii date de toţi cei enumeraţi anterior, în care cei implicaţi în această afacere au spus că, de fapt, nu au avut de-a face cu acest caz de evaziune fiscală.

Blisterul cu distincții

Fostul rector UMF este membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, al Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice, al Agenţiei Naţionale a Medicamentului, Consiliului Naţional al Rectorilor, Comisiei de Onoare a Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului, Comisiei Regionale de Experţi de pe lângă Biroul pentru Europa Centrală și de Est, Consiliului de Administrare a Agenţiei Universitare a Francofoniei, Consiliului European al Rectorilor; expert evaluator şi preşedintele Comisiei Medico Farmaceutice a Consiliului Naţional al Cercetării din Învăţământul Superior, pentru conferirea titlurilor de conferenţiar și profesor universitar în domeniul farmaceutic.

În prezent, Marius Traian Bojiță este președintele Fundației Transilvania Leaders, un grup constituit din “personalități reprezentative ale intelectualității transilvănene, universitari și oameni de afaceri care au decis să se implice activ în promovarea orașului nostru”, potrivit site-ului oficial al fundației.

Acuzații de plagiat

Marius Bojiță a mai fost acuzat și că a plagiat dintr-o lucrare americană, într-un volum publicat sub egida UMF Cluj. Marius Bojiţă a spus în 2013, la izbucnirea scandalului de plagiat, că nu se numește copiat dacă a menţionat „lucrarea-mamă” la bibliografie. Practic, capitolul 16 al lucrării a fost preluat, cuvânt cu cuvânt, din opera “Chemometrics A Practical Guide” (cap. 3 “Preprocessing”), elaborată de cercetătorii americani Kenneth R. Beebe, Randy J. Pell şi Ary Beth Seasholtz. Lucrarea incriminată a fost publicată chiar sub egida universităţii clujene, relata Adevărul în 2013. Volumul al doilea din lucrarea prof. univ. Marius Bojiţă (71 de ani), „Analiza şi controlul medicamentelor”, publicat în 2003, adică în perioada în care era rectorul UMF “Iuliu Haţieganu”, a preluat zeci de pagini dintr-o operă a unor cercetători americani, intitulată „Chemometrics A Practical Guide”. Plagiatul a fost semnalat de reprezentanţi ai lumii academice. Mai grav este că volumul a fost publicat sub egida universităţii clujene, prestigioasa instituţie de învăţământ superior girând, practic, valoarea lucrării. Culmea ironiei, în 2011, Marius Bojiţă, în calitate de preşedinte al UMF “Iuliu Haţieganu”, a contribuit la modificarea Cartei universităţii, care instituie măsuri aspre de sancţionare a plagiatului. Marius Bojiţă şi colaboratorii săi au făcut, practic, o traducere a lucrării americane, începând chiar de la primele sub-capitole. El a susţinut că a preluat din lucrarea “Chemometrics A Practical Guide” doar “nişte grafice şi figuri”, nu însă şi text, şi că la mijloc ar fi vorba de o simplă eroare. “A fost o greşeală la vremea respectivă, cartea este indicată la bibliografie, a fost doar o eroare că nu am indicat paginile”, a declarat pentru “Adevărul” Marius Bojiţă.

Afaceri cu medicamente

Marius Bojiță a deținut împreună cu familia sa lanțul de farmacii Tesa, care au funcționat, din 2010, sub brandul Ropharma. Din 2016, firma Farmacia Tesa a fost radiată și exclusă din selecții. Anul trecut, numele lui Marius Bojiţă a fost implicat într-un scandal legat de modul în care era distribuit în farmacii medicamentul Euthyrox, necesar bolnavilor cu afecţiuni ale glandei tiroide. Potrivit presei centrale, în plina criză a acestor medicamente, farmaciile “Tesa” erau singurele care livrau Euthyrox în judeţul Cluj.

El a fost numit, în 2005, membru în Consiliul Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului, de către ministrul Sănătăţii de la acea vreme, Mircea Cinteză. Presa a relatat că Marius Bojiţă s-ar fi aflat în incompatibilitate, pentru că deţinea părţi sociale ale unor firme din domeniul farmaceutic. Mai mult, acesta ar fi omis să treacă participaţiile în declaraţiile de avere şi de interese.