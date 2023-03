Horia Nasra, fostul lider al filialei PSD Cluj și deputat, și-a exprimat opinia cu privire la dezordinea creată de coaliția PSD – PNL – UDMR prin adoptarea unui prag de 250.000 de lei pentru abuz în serviciu, care înseamnă că fapta nu este considerată infracțiune în cazul unor sume mai mici. Nasra consideră că cei aflați la putere au avut intenția de a implementa această acțiune, chiar dacă ulterior au revenit asupra deciziei și au anunțat că vor reduce pragul la 9.000 de lei.

”Fără doar și poate prin această măsură mica corupție din România primește un imbold. E o bătaie de joc acel plafon. Știu că pe vremea lui Dragnea a fost un scandal similar. Practic invită funcționarii la mica corupție. În loc să găsim un paracetamol pentru corupție noi lăsăm, boala să evolueze în corp.

Cred că la modul foarte practic că puține persoane se riscă să încalce legea pentru două salarii. Cred că până la 9000 de lei e o limită decentă. Este o mare diferență ce s-a votat și ce se propune acum. Nu poți în 3 zile să te contrazici în așa hal. Să voteze colegii tăi o suma de 250.000 de lei și acum să propui 9.000 de lei”, a declarat Horia Nasra, la Ziua Live.

Acesta a spus că problema este lipsa opoziției. ”În România, nu mai este opoziție. Această monstruoasă coaliție a reușit să acapareze toată clasa politică. Nu mă refer la partidele respective, ci la oamenii care conduc respectivele partide”, a mai spus fostul parlamentar.

Horia Nasra a subliniat că votul limitei de 250.000 de lei a fost impus, pentru că aceasta este o practică. ”De multe ori vine votul în plic, nu vine propriu zis în plic, dar parlamentarii merg după direcția dată de șefii de grup. Eu nu am fost de acord tot timpul și mi s-a atras atenția, dar acum unii dintre ei sunt în închisoare sau sunt fugiți prin Italia.

La celebrele legi ale justiției eu am avut abțineri. Nu am votat cum a zis partidul, dar nici opoziția. Nu înseamnă că dacă ești membru de partid, trebuie să mergi cu turma. Am votat 95% cum a zis partidul, dar am avut și păreri proprii.

Practica de a se spune cum să votezi se face peste tot în Europa, ținând și de disciplina de partid”, a mai adăugat Horia Nasra.

