Printre cele mai recente proiecte imobiliare aprobate în ultimul timp de Primăria Cluj Napoca se numără investițiile pe care le derulează Marius Bogdan, fratele europarlamentarului clujean Rareș Bogdan, Adelina Salanță, soția lui Vasile Salanță, zis Moșu’ Pic – un dezvoltator imobiliar controversat, sau Traian Vamoș, fost consilier local clujean și politician.

În ultima ședință de urbanism din cadrul administrației locale s-a discutat un proiect propus de Marius Bogdan, fratele europarlamentarului clujean Rareș Bogdan. Fratele europarlamentarului clujean cere o reactualizare a Planului Urbanistic Zonal pentru zona din str Câmpului, unde dorește să facă o investiție imobiliară. Astfel, potrivit documentațiilor, se poate construi pe o suprafață de aproape 1.400 mp dintr-un total de 8.000 mp, restul suprafeței urmând să fie alocată construirii de spații verzi și drumuri.

O altă investiție pusă în discuție este cea a Adelinei Salanță, soția lui Vasile Salanță, un investitor controversat din zona Florești-Gilău. Potrivit documentațiilor, în zona Făgetului se urmărește construirea de locuințe unifamiliale cu suprafețe cuprinse între 400 și 650 mp.

Vasile Salanță este partener de afaceri cu Teodor Pop Puscaș, fostul chestor de poliție, sau cu șeful Ocolului Silvic Cluj, Adrian Apostoaie. De altfel, capitalul financiar de care dispune Vasile Salanță provine din afaceri cu lemn făcute în zona Gilău – Someșul Rece.

Firma Cristal Turism este deținută de Adelina și Vasile Salanță, însă în cadrul firmei au mai fost asociați avocatul Teodor Pruncuț și Harț Marius Foia. Cel din urmă este partener de afaceri, în cadrul firmei TI Trust Invest, cu membrii familiei Căpușan, care dețin complexul Sun Garden Resort. Firma respectivă a vândut lacul Laguna Albastră (cumpărat de la primăria Aghireșu) omului de afaceri dejean Ioan Tecar. Hârț-Foia este administrator al complexului Sun Garden Resort și a făcut parte și din conducerea Clujana.

În cadrul firmei Allas Grup, Salanță este asociat cu fostul șef al IPJ Cluj, Pop Pușcaș Teodor, patronul firmei de pază PP Protect. Cei doi sunt proprietarii hotelului Royal din cartierul Gheorgheni. De asemenea, prin intermediul acestei firme, Salanță și Pușcaș au construit mai multe imobile de locuințe în Florești.

În această firmă a fost asociat și fostul șef al Ocolului Silvic Gilău, șeful Ocolului Silvic Cluj, Adrian Apostoaie.

Imobiliare marca Vamoș

Un alt proiect care se va edifica în Cluj Napoca aparține familiei Vamoș. Traian Vamoș este fost consilier local și politician clujean, iar nepotul lui, Traian, este unul dintre imobiliarii clujeni care au construit la limita legii. De această dată, familia Vamoș dorește să construiască un imobil de 3 etaje plus unul retras pe str Oașului. În cursul acestui an, Virgil Vamoș a cerut administrației locale corectarea Planului Urbanistic General pentru pentru a putea construi un un imobil de zece etaje pe strada Parâng, în situația în care regulamentul din zonă nu permite acest lucru.

În anul 2004, Sorin Virgil Vamoș a efectuat o construcție ilegală pe strada Frunzișului. Acesta a fost somat să intre în legalitate, adică să oprească lucrările și să ceară autorizație de construcție, însă a ignorat cererea municipalității. Prin urmare, fostul primar Gheorghe Funar a formulat în vara anului 2004 o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj.

Ulterior, Vamoș a primit și o sancțiune contravențională de 1.000 lei, însă cu toate acestea construcția a continuat.

Primăria lucrează pe brânci la reactualizarea PUG-ului

În momentul de față, dezvoltatorii imobiliari își fac loc investițiilor imobiliare prin contestarea Planului Urbanistic General.

Pentru a preîntâmpina această practică, administrația locală a decis să reactualizeze Planul Urbanistic General (PUG) în baza căruia sunt autorizate toate proiectele imobiliare din oraș. Contractul, semnat în septembrie, a fost câștigat de o societate din București, SC SYNERGETICS CORPORATION, care a licitat cu suma de 1.750.000 de lei, fără TVA.

Printre nemulțumirile referitoare la noul PUG pot fi enumerate situații în care realitatea din teren nu coincide cu cea din însemnările celor de la Urbanism. În cadrul ședințelor de consiliu local, proprietarii nemulțumiți au menționat că au parcele prea mici pentru a putea să construiască ceea ce permite noul PUG – vile și pensiuni – și că o eventuală înțelegere între proprietari pentru comasarea parcelelor nu ar implica decât costuri în plus și obligația ca ei să se lanseze în afaceri în turism, risc pe care nu doresc să și-l asume. În consecință, în opinia lor, ar fi obligați să lase terenurile tot neîntreținute, dacă ar urma calea noului PUG.

Pe lângă arhitecții UTCN-ului s-au mai asociat birourile de arhitectură Planwerk și Bogart, subcontractorii USAMV și societățile IHS România și DASAT Invest. DASAT Invest este deținută de profesorul UTCN, Gavril Torsin, cealaltă societate, IHS Romania (Institute for Housing and Urban Development Studies Romania) este deținută de off-shore-ul Institute for Housing and Urban Development Studies BV, de Nicolaie Țarălungă și de Sorina Racoviceanu.

În familia eroparlamentarului clujean Rareș Bogdan, fratele face câteva case, iar socrul un cartier

Dacă fratele europarlamentarului clujean Rareș Bogdan vrea să construiască proiecte imobiliare pe o parcelă relativ mică, de până în 2.000 mp, socrul politicianului clujean, Vasile Vita urmărește construirea unui ansamblu cu 150 de apartamente în zona Bună Ziua.

Însă, proiectul este atât de controversat încât la ședința de urbanism din 5 noiembrie a ieșit cu scandal! Vita urmărește edificarea unor imobile cu un regim de înălțime de 6 etaje, însă oamenii zonă s-au opus acestui proiect. În final, arhitecții Primăriei Cluj Napoca au decis că regimul de înălțime al imobilelor vor fi de 3 etaje, spre deosebire de cele edificate pe str Bună ziua vor de patru etaje plus unul retras.

Asociat cu oameni de afaceri acuzați de evaziune

O altă asociere a lui Vasile Salanță este cea din cadrul firmei Mot Construct cu Balas Gabriel.

Cel din urmă este implicat într-o anchetă penală. În cursul acestui an, procurorii Parchetului General au dispus control judiciar pe numele patronului Oncos, Vasile Onaca, a unui acționar al firmei Amareton, Viorica Coborzan, și a soților Gabriel și Camelia Bălaș, care dețin societățile Ale Avis SRL și Puiul Regal SRL. Conform celor de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR, din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2012, persoanele în cauză nu ar fi înregistrat în contabilitate operaţiunile efectuate şi veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de plata obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale.