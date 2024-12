Decizia Curtii Constitutionale, de anulare a alegerilor prezidentiale, este inadmisibila. Asistam la o Lovitura de Stat fara precedent, data de structuri statale externe si interne asupra statului democratic, asupra cetatenilor, asupra drepturilor si libertatilor lor fundamentale. Asistam la actiuni extreme la nivel international, dar si national, care sa duca la disolutia sistemului democratic si la inlocuirea lui cu un instrument eficient de manipulare si control despotic al cetatenilor, la instaurarea sclavagismului modern, il putem denumi chiar sclavagismul cibernetic, prin suprimarea drepturilor civile, inclusiv a dreptului la viata, prin impunerea unor masuri de control asupra vietii si sanatatii acestora, prin reducerea drastica a posibilitatilor de trai si alterarea procesului de hranire, prin dirijarea consumului de produse modificate, alterate, de slaba calitate, toxice, daunatoare organismului uman, prin introducerea de mijloace de manipulare individuala si colectiva, prin suprimarea posibilitatii de informare corecta, de percepere corecta a realitatii etc.

Curtea Constitutionala, Stat in Stat, structura statala care nu raspunde in fata poporului, fiind deasupra acestuia, nu poporul exercita controlul asupra ei, ci ea exercita controlul asupra poporului, nu mai este a Romaniei, ci a partenerilor nostri stategici, asa cum sunt si structurile de forta, care au apartinut pana acum cativa ani statului nostru, dar acum sunt in slujba celor care ne-au transformat intr-o colonie. Aceste entitati statale, grupuri infractionale organizate, isi justifica activitatea total ilegala prin aruncarea anatemei asupra Rusiei. Nu spun ca rusii sunt ingeri, ca nu au zona lor intunecata, ca nu au initiat actiuni potrivnice Statului Roman, dar nu ei au viciat, sau viciaza, procesul electoral din Romania. Nu vreau sa simtim din nou pe grumazul nostru cizma ruseasca, dar este putin probabil sa se intample acest lucru, pentru ca acum simtim cum ne incovoiem sub greutatea bocancului de plumb al Unchiului Sam, iar cizma si bocancul niciodata nu-si vor schimba locul decat printr-o actiune derulata de comun acord.

Structurile statale, care au fost candva ale noastre, au ridicat minciuna la rang de politica de stat, si ajutate de televiziunile obediente, aservite, isi justifica in acest mod atacul fara precedent indreptat impotriva noastra. Sunt cetatean roman, mi-am exercitat dreptul la vot, am votat cum am considerat ca este bine, nu m-a influentat nicio actiune derulata pe retelele sociale, dar votul meu liber exprimat, dreptul meu, a fost anulat in mod ilegal de tradatorii din Curtea Constitutionala, asa cum a fost anulat votul a peste 9 milioane de cetateni romani. Cum este posibil asa ceva? Cum este posibil ca 9 indivizi sa arunce la gunoi votul si vointa populara? De ce organele menite sa impuna respectarea legii nu s-au autosesizat, nu i-au ridicat si nu au inceput cercetarea lor? Fac cumva si ele parte din acelasi sistem? Traiesc cu speranta ca nu este asa si ca vor actiona si aplica legea!

Va intrebati cum si de ce sunt implicate structurile partenerilor nostri strategici in toata aceasta actiune, cum s-a pregatit si declansat ea. Am sa va explic pornind de la informatiile si datele acumulate de-a lungul anilor.

Statul Paralel in Romania a fost creat la initiativa americanilor, el fiind cel mai bun instrument prin intermediul caruia si-au promovat interesele, de multe ori contrare intereselor noastre, in aceasta zona geostrategica si geopolitica, devenita prioritara in ultimii ani. Acest instrument le-a permis sa-i fidelizeze pe decidentii politici romani, pe cei care obtin informatiile, pe cei care vegheaza la respectarea legii, sau pe cei care o aplica, pe cei din sistemul de aparare si ordine publica, pe oamenii de afaceri, pe cei din media, iar pe cei care se opuneau deciziilor lor sa ii elimine imediat.

Asa s-a intamplat cu multi politicieni, cu magistrati, cu oameni de afaceri, cu ofiteri activi, sau in rezerva etc.

Interesele sunt atat de mari incat nu-si permit sa vina in fruntea Statului o persoana cu personalitate puternica, care da dovada de verticalitate, de demnitate, de patriotism. Trebuia sa faca ceva sa il inlature si au reusit, dar expunandu-se total. Daca doriti sa stiti cum s-au derulat actiunile, am sa va explic. Din informatiile pe care le am, actiunile nu s-au declansat la initiativa structurilor interne, ci la solicitarea structurilor din subordinea lui Biden. In primul rand au facut presiuni asupra lui Iohanis si asupra sefilor serviciilor secrete sa elaboreze documente incriminatoare la adresa candidatului, care avea sanse reale sa castige alegerile si care a fost o surpriza si pentru ei, mai ales ca partenerul strategic derulase multiple actiuni pentru a duce clasa politica intr-un proces de involutie, proces care asigura perspectiva ocuparii principalelor functii in stat de catre persoane precare din punct de vedere al experientei politice, al pregatirii profesionale, al nivelului de cultura si chiar al inteligentei, persoane care erau mai usor de fidelizat si de dominat, care luau tot timpul pozitia ghiocelului in fata lor. Apoi au facut presiuni asupra liderilor PSD, in special asupra lui Marcel Ciolacu pentru a renunta la decizia de a nu o sprijini pe Elena Lasconi in turul doi si de a crea o alianta cu USR, formatiune care denigrase enorm partidul lui o perioada lunga de timp. Ca urmare, Ciolacu si-a schimbat decizia si a luat masuri de sustinere a persoanei indicate, dar nu era suficient. Nu putea sa opreasca electoratul sa aleaga alt presedinte. Atunci Departamentul de Stat i-a cerut lui Iohannis sa desecretizeze documentele furnizate de servicii si sa dea dispozitie Parchetului sa inceapa o actiune penala. In Servicii majoritatea ofiterilor sunt de buna-credinta, doar unii sefi sunt vanduti, si atunci au produs documente, dar fara importanta juridica. Parchetul General vazand ca nu are nicio proba cu care sa demonstreze infractiunea, a comunicat Presedintelui ca va dura foarte mult sa adune probe si sa le inainteze instantei de judecata, sa se obtina o hotarare definitiva. Atunci au ales o scurtatura si anume Curtea Constitutionala, care dupa ce daduse o hotarare de validare a alegerilor, a dat o noua hotarare prin care le-a invalidat, total in dispretul Constitutiei si al legilor tarii. Comcomitent cu acest demers, oficialii de la Casa Alba si Departamentul de Stat au venit cu declaratii pentru sustinerea acestui proces, dar nu au facut-o numai ei, i-au convins si pe partenerii europeni sa se alature. Asa am ajuns in situatia ca cele 9 milioane de voturi sa fie aruncate de tradatori la cosul de gunoi. De ce credeti ca a intervenit Biden cu echipa sa in alegerile din Romania, mai ales ca mai au putin si parasesc parghiile de comanda. Am sa va explic. De-a lungul anilor au derulat o serie de operatiuni secrete in Ucraina, in Republica Moldova si in Romania, operatiuni profund ilegale, implicand si serviciile secrete romanesti, care aveau competenta doar in interiorul tarii, in atiuni executate in afara granitelor noastre. Dar nu sunt doar acestea. In anii in care au avut puterea au organizat si desfasurat activitati economice foarte banoase, cu sute de milioane de dolari, au devalizat bugetul nostru, dar si al lor cu ajutoare acordate Ucrainei, gurile rele spunand ca acestea n-au fost acordate gratis ci in urma unor comisioane enorme. Toata tehnica livrata si noua si Ucainei a fost purtatoare de comisioane semnificative, toate intorcandu-se in buzunarele lor. Mi -a venit greu si imi vine si acum sa cred ca este adevarat, dar… Cand s-au prins autoritatile abilitate cu controlul fondurilor l-au pus pe Zelenski sa dea vina pe colaboratorii sai, pe care i-a si demis. Va dati seama ce se intampla cu un Trump la Casa Alba avid dupa date cu care sa-i incrimineze, si cu un Presedinte roman care nu raspunde la comenzi si vrea si el sa fie descoperiti vinovatii si sa fie trasi la raspundere? Aceasta perspectiva sumbra pentru ei i-a determinat sa intervina brutal in Romania si sa anuleze alegerile, dar asta cu ajutorul cozilor de topor de la noi, care si pe ele le paste un mare pericol.

Sunt pregatit sa suport consecintele in urma celor expuse in aceasta postare, dar nu voi inceta sa lupt impotriva acestor infractori si impotriva celor care ne subjuga poporul.

napocanews.ro