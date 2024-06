Într-o intervenție pe postul de televiziune Realitatea PLUS, Cozmin Gușă a vorbit despre statutul de informator al lui Ion Cristoiu, dovedind legăturile jurnalistului cu Securitatea.

„Suntem într-un moment așa, ca-n filme, de tip crăpelniță, pentru că această desfășurare neașteptată de forțe împotriva oamenilor Statului Paralel trezește la viață o adevărată armată. Ion Cristoiu face parte din această armată, nu-și poate reveni, chiar dacă-și dorește, probabil el nu va fi lăsat. Pot să explic în mod argumentat. Nu e în obiceiul lui să jignească, o face doar atunci când se află în situații limită și acum este într-o astfel de situație, legată de faptul că este singurul jurnalist prestigios care de vreo 10 zile, din sculare în culcare, îl apără pe Coldea și pentru asta și-a atras și oprobriul comunității jurnalistice. Și sigur că nu i-a picat bine acest lucru. A atacat absolut pe oricine a avut o părere negativă despre Statul Paralel, despre Coldea, și i-a atacat până și pe foștii elevi, sau protectori; nu l-a iertat nici pe Dan Andronic. Ieri s-a dat și la George Simion pe care-l proteja până acum ceva vreme.

Acum, în cazul Nicușor Dan trebuie să pricepeți așa: Nicușor Dan nu este propriu-zis un colaborator al Securității, el este un turnător al Securității. Dorin Iacob poate să vă explice care este diferența specifică. Cunosc bine această specie, am trăit printre ei, este aceeași generație cu mine, a fost și olimpic la matematică și fizică; de obicei se cerea să semnezi chestii din astea cu sistemul, iar dacă nu semnai, nu te duceai nici în străinătate, nici la olimpiade internaționale, nu luai diurnă, cum a luat Nicușor Dan… Dar Ion Cristoiu, pe care l-am denumit de astăzi, la propunerea lui Petru Romoșan, un rezervist din presă, mai sunt încă câțiva, dar el este rezervistul presei, este din categoria superioară a Securității. El, de aproximativ 50 de ani, este informatorul Coroiu și s-a dovedit acest lucru și la CNSAS, se știe. Nu s-a știut, însă, că el este în continuare într-un sistem de colaborare. Practic, informatorul Coroiu a început cu Securitatea și a continuat cu serviciile secrete de după 1989. Ăsta era numele său de cod, se știe și cine l-a recrutat, sunt oameni care trăiesc, care l-au administrat pe informatorul Coroiu, adică pe Ion Cristoiu. Și atunci, dintr-un instinct de conservare, Ion Cristoiu îl apără pe turnătorul Nicușor Dan. Vă dați seama, o carieră, asta-i viața, pe care Ion Cristoiu acuma și-o batjocorește, o carieră de jurnalist reputat, poate chiar cel mai reputat după 1989. Dovezile sunt indirecte, apropo de felul cum acționează, de faptul că el a mărturisit că a avut zeci de întâlniri la sediul SRI cu Florian Coldea. A și spus că el îl vedea pe Coldea un Robespierre, neînțelegând că Robespierre e ceva rău, e un tip crud care omoară, care bate, care ucide destine, așa cum a și făcut Coldea. Dar am această dovadă, că a mărturisit Ion Cristoiu de vreo 2 ori în ultimele 10 zile că a avut zeci de întâlniri la sediul SRI cu Florian Coldea. Nu pot decât să-mi închipui că a avut aceste întâlniri în baza faptului că acest statut al lui de informator al noii Securități, ca să zic așa, este încă valid, sub numele de cod Coroiu.

Mie-mi pare tare rău că am ajuns într-o astfel de situație, n-aș fi vrut să-l pun la zid pe Ion Cristoiu, pentru că eu sunt un om care adună presa, noi avem și Clubul de Presă, dar miza noastră e foarte importantă. Munca noastră de atâția ani, extrem de dificilă, de riscantă, de a documenta Statul Paralel, de a-l aduce cumva în fața justiției cum s-a întâmplat, este mult prea importantă ca să-l lăsăm pe un Cristoiu sau pe un Coroiu să strice așa ceva. Pentru că asta face. În episodul cu Nicușor Dan el încearcă, repet, dintr-un instinct de conservare, în mod disperat să-l apere de minciună, intrând în rând cu UM-urile de presă care au încercat să facă același lucru ieri.

Să nu sperați foarte mult de la CNSAS: în cazul lui Petrov a fost nevoie de 20 de ani, când putea să se întâmple încă din anul 1999, când s-a înființat această instituție. A fost nevoie de 20 de ani ca să ni-l arate pe Băsescu-Petrov că a fost informator al Securității. În cazul lui Dan Voiculescu, Felix ca nume de cod, a fost nevoie, la fel, de mulți ani. De pe o zi pe alta n-o să vă dea nicio dovadă și oricum ei funcționează la apăsare pe buton. Însă documentul există, din ce am vorbit cu specialiștii și am avut azi un specialist la Gold FM, un colonel din SIE.” (Romoșan: Colonelul SIE (r) Ion Dragomir mi-a confirmat autenticitatea documentului ce-l vizează pe Nicușor Dan! Acest document poate proveni doar de la Coldea sau de la SRI!)

sursa solidnews.ro