„Fosta și actuala Securitate în acțiune!

Opriți-vă băi nenorociților, dacă mi-a scris Trump nu înseamnă c-am și ajuns președintele României!

O să vorbesc în curând despre acțiunile de blocare, defăimare, subtilizare, operate în ultimele zile, băi Geoană, Dorin Iacob, popă Terheș, doi foști șefi SRI, ș.a. Mă voi ocupa temeinic de voi, să priceapă toată lumea cine sunteți, adică niște securici mizerabili. HAI ROMÂNIA! ”

Asta am scris eu pe Facebook vineri dimineața și mă refeream la acțiunile la vedere sau cele subterane, operate de către cei menționați și alții după ce am publicat scrisoarea de susținere a lui Donald Trump adresată mie. Astăzi vă ofer niște explicații concrete, prin care veți pricepe cei care mă susțineți sau care sunteți interesați de candidatura mea mediul concentraționar din România, adică veți vedea încă o dată câtă dreptate insist să zic că am atunci când spun că țara noastră a ajuns SECURISTAN. Scrisoarea din partea lui Trump a fost publicată miercuri după-amiază, vă amintiți că am vorbit joi despre ea. O primisem în urmă cu mai multe zile, dar am ezitat în a o publica tocmai pentru că știam că va urma o operațiune de maculare, în loc de una prin care să dezbatem faptul pozitiv că un probabil viitor președinte al SUA e interesat în mod salutar de soarta României, respectiv a unuia dintre candidații de remarcat, pe numele lui Cozmin Gușă. Am decis să public scrisoarea, deoarece este în mod clar un document de interes public, dar am făcut-o și din dorința de a sparge zidul de blocaj mediatic ce s-a construit împotriva candidaturii mele. Știți deja că niciun sondaj de opinie nu m-a consemnat în ultimele 3 luni, de când am anunțat, și că doar Realitatea PLUS dintre televiziunile de știri a vorbit despre faptul că Gușă s-a înscris în cursă.

Calculul a fost bun, vorbesc despre calculul meu, iar spre exemplu telespectatorii Antena3 au putut afla astfel joi după-amiază, printre grimasele lui Mugur Ciuvică și ale altor 3 domnuci opărite și nepregătite politic, că ar fi unul Gușă, vai de capul lui, care și-ar fi cumpărat cu bani mulți o scrisoare de susținere din partea lui Donald Trump și dă-i cu hăhăieli și ironii de 2 bani. Rămâne faptul pozitiv că cei de la Antena3, din fața televizoarelor, au aflat astfel, după 3 luni, de candidatura mea. Mai mult, o amică veche a securiciului Dorin Iacob (această amică se afla în studio) a prezentat chiar teza că scrisoarea ar fi fost cumpărată cu 19 dolari de pe Internet, împreună cu semnătura lui Trump, lucru pe care Dorin Iacob, fost milițian din Alba Iulia, informator al fostei Securități, recrutat în 1987, apoi devenit sluga lui Virgil Măgureanu și Traian Băsescu, acest Iacob l-a promovat printre oamenii cu influență din București, bombardându-i cu mesaje de acest gen, care astfel au ajuns și la mine în cursul zilelor de miercuri și joi. De la Iacob nu am așteptări. Omul este de câțiva ani sub marea presiune a celor ce l-au împrumutat cu sume importante de bani și de circa un an de zile îi trage clopotele Mihaelei Geoană, fiind plătit pentru serviciile ce le aduce cum poate el soțului ei candidat. Cât despre Geoană, acesta e deranjat și de anunțul participării mele într-o serie de dezbateri geopolitice, alături de Donald Trump Jr., în 4 capitale europene, iar Geonel spera în mod absurd să-și facă loc el în mod clandestin pe această scenă, alături de fiul lui Trump, crezând că astfel s-ar șterge eticheta de slugă a lui Biden, cu care el, Mircea Geoană, s-a împăunat în ultimii 4 ani.

Tot la fel s-a activat și Cristian Terheș, popă greco-catolic, dar un securici de pe listele AUR, care le zice celor care vor să-l creadă că n-ar fi acoperit al SIE și care a început să le scrie mesaje republicanilor din SUA, menționând cât de nocivă ar fi apropierea mea de Trump. Am aflat despre acest lucru chiar din America, oamenii ce se află în legătură cu echipa lui Trump fiind uluiți de această mâncătorie românească, fără precedent conform experienței lor. Apoi, în plus, și altul de la AUR, savantul de origine rromă Gheorghe Piperea a dedus că alta este semnătura reală a lui Trump, nu asta de pe scrisoarea mea, și a sugerat că ar fi o escrocherie. Cred că șeful lui, Coldea, i-a arătat și semnătura reală a lui Trump atunci când i-a dat Oltchimul în administrare ca să-l poată plăti cu 6 milioane de euro pe an cu para-ndarătul inclus.

Doar șobolănei securici. Un șobolănel și mai ofensiv în SUA, mai ofensiv chiar decât Terheș, a fost George Maior, fost șef SRI și actual ambasador în Iordania, unul dintre liderii Statului Paralel, dovedit de mult timp ca fiind agent extern de influență, care a început demersuri printre oamenii din SUA pe care i-a cunoscut cât timp a fost ambasador spre a convinge echipa Trump să mai scrie o scrisoare prin care s-o nege pe prima, adică să-mi retragă sprijinul. Atât îl duce mintea pe George Maior. Sunt mulți alții care acționează în acest fel zilele astea, prieteni goldiști; este și păduchele Muraru pe listă, ambasadorul din SUA. Mai relevant și pentru situație, dar și mai dureros pentru mine, e însă un alt român cu relații importante la Washington, pe care l-am crezut prieten cu mine în ultimii 25 de ani, când l-am și ajutat în mod repetat, dar care acum, trecând din tabăra lui Iohannis în cea care face jocuri pe axa Ciolacu-Geoană, s-a dovedit, din păcate, a fi cel mai harnic în a mă murdări și în a-și folosi relațiile în același scop ca George Maior.

O să vă țin la curent în continuare cu această luptă ce apare cumva ca fiind a tuturor contra mea, luptă ce scoate la lumină toți acești șobolani, privilegiați ai statului român, pe care l-au distrus literalmente prin acțiunile lor, iar acum s-au unit contra mea. Le răspund în stilul inegalabil al lui Nichita Stănescu, parafrazându-l: „Nu mor caii când vor câinii, băi beliților, și nici slugile când vor stăpânii!”. În final, glumind și nu prea, cred că ar fi fost mai util să încep cu scrisorile de susținere din partea lui Putin, Xi Jinping, Viktor Orban. Acolo șobolăneii securici nu pot ajunge, iar asta din fericire pentru România, că altfel ăștia ne făceau sclavi și pe aceste linii de relaționare diplomatică.

sursa solidnews.ro