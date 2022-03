Agenția Global Focus și Guvernul României vor să lanseze o platformă online de supraveghere a presei în cadrul căreia toate articolele critice la adresa politicienilor sau a instituțiilor guvernamentale să fie catalogate drept fake news. Motivul pueril pentru acest gen de cenzură îl reprezintă depistarea unor posibile surse de dezinformare şi propagandă în contextul conflictului din Ucraina. Organizațiile non-guvernamentale au lansat critici fără drept de apel.

Agenția Global Focus, condusă de Oana Popescu, se pregătește să lanseze o platformă media prin care să depisteze fake-news-urile. Platforma va funcționa în cadrul unei colaborări cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Guvernul României, împreună cu CNA şi mai multe ONG-uri. Se dorește scanarea presei online, a blogurilor şi reţelor sociale, pentru a depista “fake news”, surse de dezinformare şi propagandă în contextul conflictului din Ucraina.

Aceasta este explicația oficială pentru apariția acestei platforme.

În cadrul colaborării cu Guvernul, reprezentanții agenției au cerut o serie de date care, indexate în cadrul platformei, vor funcționa drept cuvinte cheie pentru depistarea știrilor false.

prima dintre combinaţiile de cuvinte care vor aprinde becuri roşii de posibilă dezinformare şi propaganda rusă în algoritmii platformei este cea care ar asocia, în acelaşi text, Guvernul, premierul Nicolae Ciucă sau preşedintele Iohannis cu un context de “corupţie” ori “incompetenţă”, având ca marker de dezinformare expresii precum “mizerie” sau “furtişag”.

Europarlamentarul clujean Rareş Bogdan a catalogat proiectul drept o „idee nefericită”, argumentând că este un „absolutist când vine vorba de libertatea de exprimare”. Potrivit liderului PNL, „de la monitorizare se va ajunge la cenzură, iar ideile, fie că suntem de acord cu ele, fie că nu, trebuie să circule libere. (…) Susţin total cele spuse de Elon Musk acum 5 zile, când a fost rugat să scoată anumite site-uri de pe reţeaua de sateliţi StarLink. Nu trebuie să alunecăm către scenarii care riscă să semene cu realităţile din romanul „1984”! Un Minister al Adevărului poate deveni un coşmar”. Rareş Bogdan a mai transmis pe Facebook că va cere PNL „să NU susţină acest proiect”. „Dezinformarea trebuie combătută prin o mai bună informare, credibilă, prin campanii inteligente, explicându-le oamenilor adevărul apelând la logică, la bunul-simţ, prin vehicule pozitive”, a mai transmis liderul PNL.

Active Watch s-a retras din calimeră

La scurt după apariția în spațiul public a intențiilor vizavi de această platformă, organizația Active Watch a anunțat că se retrage din acest proiect și că va înceta orice comunicare cu ”entitățile” implicate platforma informatică de identificare a narativelor manipulatoare pro-ruse. ”Vom colabora și comunica doar în contexte formale, deschise mass-media și publicului larg”, se arată într-o postare pe Facebook, în care ActiveWatch precizează că ”nu a susținut, nu susține și nu va susține CENZURA guvernamentală”.

”Deși avem încredere în competențele și buna-credință a partenerilor din ONG-uri care au fost dispuși să contribuie la dezvoltarea acestui mecanism, cu accent pe îmbunătățirea comunicării și nu pe suprimarea ei, am subestimat impactul negativ pe care această platformă (neoficială, neformalizată și nedefinitivată) l-ar putea avea asupra percepției publice, mai ales în acest context tulbure. Am ales să ne concentrăm pe ce putem și știm să facem într-o manieră pozitivă și am mizat pe principiul colaborării loiale între ONG-uri și autorități. Din punctul nostru de vedere, mesajul ONG-urilor a fost tot timpul evidențiat și ferm: scopul acestui demers este de ajuta publicul să ia decizii informate și să nu pice pradă campaniilor de dezinformare coordonate de diferiți actori din societate. Pentru că am evaluat greșit această POSIBILĂ colaborare și pentru că observăm că, în acest moment, participarea noastră nu ar face decât să amplifice neîncrederea la nivelul societății, vom înceta orice comunicare cu entitățile implicate în această platformă. Vom colabora și comunica doar în contexte formale, deschise mass-media și publicului larg”, a transmis organizația.

Începe marea verificare

Pe de altă parte, reprezentanții Global Focus spun că platforma sau entitățile din spatele acestui proiect nu vor primi finanțare guvernamentală și va fi asigurată transparența totală.

”Acest mecanism este 100% independent, nu există şi nu va exista finanţare guvernamentală (de altfel în momentul de faţă nu există deloc finanţare – suntem în discuţii cu parteneri internaţionali pentru identificarea acesteia!), guvernul nu va fi unicul beneficiar, nu lucrăm şi nu vom lucra pentru guvern sau ca să-l protejăm, acesta este liber să ia în considerare sau nu recomandările noastre. Noi suntem integral responsabili pentru recomandările pe care le facem, iar guvernul este integral responsabil pentru cum înţelege să reacţioneze la ele. Va exista un protocol de colaborare între acest task-force format din experţi şi beneficiari (inclusiv guvernul) care va specifică foarte clar ce face şi ce este şi mai ales ce NU face şi NU este acest mecanism, astfel încât să ne asigurăm că el sprijină, nu împiedica libertatea de exprimare. Toată activitatea noastră de până acum a fost pusă în slujba informării corecte şi adesea acest lucru ne-a adus în conflict cu instituţii politice sau guvernamentale”, arată Global Focus Center, într-o postare pe Facebook.

„Mecanismul nu este definitivat. Termenii de căutare circulaţi în public nu au nicio valoare, nu sunt cei definitivi, sunt colectaţi de la instituţii guvernamentale şi alţi parteneri din societatea civilă într-un proces de brainstorming. Am solicitat contribuţii şi idei de la mai mulţi parteneri, inclusiv de la guvern şi aşteptam în continuare să ni le furnizeze. Pe baza lor, dar mai ales a metodologiei noastre, noi vom alege şi decide cum vor arăta algoritmii de căutare. Lista de parteneri cu competenţă în domeniu rămâne deschisă şi ni se poate alătura oricine este interesat şi poate să aducă o contribuţie relevanta.

Din punct de vedere tehnic, vom folosi aplicaţiile Pulsar şi CrowdTangle pentru a identifica temele prioritare de discuţie în spaţiul public, instrumente care sunt disponibile, cu licenţă, oricărei alte organizaţii sau altor persoane care doresc să facă propria lor monitorizare online şi social media. Filtrarea finală privind recomandările de reacţie din partea instituţiilor statului sau societăţii civile/ mediului privat va fi însă făcută de experţi. Vom transmite la final rapoarte regulate către ONG-uri, asociaţii patronale şi sindicale, guvern, mediu academic, instituţii care au un rol în comunicarea pe acele teme cu recomandări de reacţie”, mai arată iniţiatorii.

Potrivit sursei citate „GlobalFocus Center este parte a unor reţele internaţionale de experţi de prestigiu care lupta cu dezinformarea (Beacon Project, Open Information Partnership etc.) şi pe baza acestei experienţe, inclusiv în perioada Covid în care am derulat iniţiative similare, ştim ce efecte devastatoare la nivel social poate avea comunicarea oficială deficitară. Când mecanismul de lucru va fi definitivat, va fi perfect transparent şi vom fi bucuroşi să-l explicăm oricui este interesat; de altfel, metodologia folosită este similară cu cea a partenerilor noştri, Bellingcat şi DFRLab , cele mai prestigioase instituţii în plan internaţional care promovează informarea corectă, fact-checking şi luptă cu dezinformarea şi împreună cu care am organizat în trecut cursuri de pregătire a experţilor din societatea civilă şi presa în utilizarea exact acestor instrumente pe care le folosim acum”.