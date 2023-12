Problemele din jurul complexului comercial Piața Mărăști par a fi fără sfârșit. Mai mulți locuitori ai blocului de lângă hardughia lui Costică Pocol au reclamat comportamentul abuziv al vânzătorilor din piață.

Se pare că cei care comercializează diferite produse în Piața Mărăști nu dau doi bani pe lege.

Locuitorii sunt deranjați de practica ilegală de parcare a mașinilor vânzătorilor pe aleea din spatele blocului, chiar și atunci când există zone de parcare delimitate. În ciuda semnalizării corespunzătoare și a interdicțiilor, parcarea ilegală persistă, iar autoritățile locale par să ofere doar avertismente fără rezultate tangibile.

De asemenea, stalpii de delimitare a spațiului verde au fost smulși pentru a face loc mașinilor, afectând nu doar aspectul estetic, ci și integritatea spațiului verde amenajat de către primărie.

Cireașa de pe colivă și-a făcut loc chiar în fața Pieței Marasti. Un clujean a atras atenția asupra unei tarabe de legume si fructe, care isi expune marfa direct pe trotuar.

Locuitorii deranjați de haosul din Piața Mărăști solicită autorităților să ia măsuri urgente, inclusiv restabilirea și înlocuirea stalpilor de delimitare a spațiului verde, intensificarea controalelor și aplicarea de sancțiuni eficiente împotriva parcărilor ilegale și verificarea legalității tarabei de legume și fructe.

Redăm mai jos sesizările clujenilor:

Prin prezenta, doresc sa atrag atentia asupra unor probleme persistente din jurul blocului situat la adresa Bd 21 Decembrie nr. 148, in municipiul Cluj-Napoca, mai ales pe aleea ce merge in spatele blocului. Aceste probleme includ parcarea ilegala a masinilor vanzatorilor din piata, distrugerea stalpilor de delimitare a spatiului verde si ocuparea ilegala a trotuarului de catre o taraba de legume si fructe. Observam cu ingrijorare ca pe aleea din spatele blocului se parcheaza ilegal masini ale vanzatorilor din piata, chiar si atunci cand exista zone de parcare delimitate. Aceasta practica creeaza un disconfort major pentru locuitori, deoarece trotuarul este blocat, obligand pietonii sa circule pe partea carosabila intre masini. Desi zona este semnalizata corespunzator, iar oprirea si stationarea sunt interzise, acest lucru nu pare sa descurajeze practica ilegala de parcarea. De asemenea, am observat ca stalpii de delimitare a spatiului verde au fost distrusi, patru dintre ei lipsind din sirul lung. Se pare ca acestia au fost smulsi pentru a permite parcarea pe spatiul verde. Aceasta actiune nu doar afecteaza aspectul estetic al zonei, dar si integritatea spatiului verde amenajat de catre primarie. In fata pietei Marasti, o taraba de legume si fructe isi expune marfa pe trotuar cu niste constructii metalice ilegale. Noaptea, aceste constructii raman depozitate pe trotuar, ingreunand trecerea pietonilor prin statia de autobuz. Situatia este mai grava deoarece acestea ocupa aproximativ jumatate din trotuar, creand un obstacol semnificativ pentru cei care folosesc statia de autobuz. Este de mentionat ca, desi aceste practici ilegale sunt sesizate, politia locala nu pare sa intervina adecvat, limitandu-se doar la emiterea de avertismente, chiar daca aceleasi persoane continua sa parcheze ilegal si sa ocupe ilegal spatiul public. Prin urmare, va solicit sa luati masuri urgente pentru: Restabilirea si inlocuirea stalpilor de delimitare a spatiului verde. Intensificarea controalelor si aplicarea de sanctiuni eficiente impotriva parcarii ilegale pe trotuar si spatiul verde. Verificarea legalitatii constructiilor metalice ale tarabei de legume si fructe si aplicarea de masuri corrective. Asigurarea unui spatiu liber si accesibil pentru trecerea pietonilor in jurul statiei de autobuz. Aceste masuri sunt esentiale pentru a imbunatati calitatea vietii locuitorilor din zona si pentru a restabili ordinea in spatiul public.

