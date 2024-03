Horea Șulea, candidatul PSD la Primăria Florești, a încercat să își steargă condamnarea penală primită în 2019. Însă, judecătorii au respins cererea de contestație în anulare făcută de politicianul clujean.

Astfel că, el rămâne cu verdictul de corupt, lucru care, în mod normal îl va împiedica să candideze la funcția de primar al comunei Florești.

“În temeiul art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., precum si art. 396 alin. 2 C.proc.pen condamna pe inculpatul S H P, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilata infractiunilor de coruptie. În temeiul art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., precum si art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamna pe inculpatul Sulea Horia Petru la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilata infractiunilor de coruptie. În temeiul art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., precum si art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamna pe inculpatul S H P la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilata infractiunilor de coruptie. În temeiul art. 33 lit. a si art. 34 lit. b C.pen. 1968 contope?te cele 3 pedepse aplicate inculpatului si aplica astfel acestuia pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. În temeiul art. 861 alin. 2 C.pen., dispune suspendarea executarii pedepsei aplicate inculpatului sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani si 6 luni, stabilit potrivit dispozitiilor art. 862 alin. 1 C.pen. 1968. Încredinteaza supravegherea inculpatului Serviciului de Probatiune Cluj. În temeiul art. 863 alin. 1 C.pen. 1968, pe durata termenului de încercare, obliga inculpatul sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: – sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune Cluj; – sa anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea; – sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; – sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. 1968 interzice inculpatului S H P drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a si lit. b C.pen. 1968 de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri si pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei închisorii aplicate prin aceasta, iar în temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. 1968, pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei închisorii suspenda si executarea pedepselor accesorii. Atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere în cazul savârsirii de noi infractiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinta a masurilor de supraveghere prevazute de lege si stabilite de instanta”, arată soluția pe scurt a Judecătoriei Cluj-Napoca din dosarul lui Șulea. Acest verdict a fost dat în 2019, dar a rămas definitiv în 2021, odată cu decizia Curții de Apel Cluj de a menține soluția.

Am încercat să obținem o reacție din partea lui Șulea, dar el nu a dat curs invitației de își exprima un punct de vedere.

De asemenea, i-am contactat pe reprezentanții PSD Cluj, Vasile Dîncu și Alexandru Cordoș, dar nici ei nu au răspuns apelurilor telefonice.

În 2021, Șulea, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare , alături de un alt fost primar, Ioachim Vancea. Cei doi au fost acuzați că au plătit ilegal servicii de deszăpezire şi salubrizare.