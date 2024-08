Un fenomen recurent în construcțiile din Cluj-Napoca constă în faptul că multe persoane bogate consideră că regulile sunt opționale pentru ei, iar de multe ori acest lucru se dovedește adevărat, instituțiile permițând multe încălcări ale legii fără nicio pedeapsă. Unul dintre cele mai bune exemple este mall-ul Iulius Carbochim, care încalcă legislația pe bandă rulantă, cu binecuvântarea Primăriei.

Dar aceleași încălcări sunt prezente și la un nivel mai scăzut, la afaceri de succes care funcționează fără avize și la construcții făcute fără autorizații. Familia Ciobanca deține policlinica Salvosan Ciobanca, care este cel mai mare spital privat din județul Sălaj, având și o unitate medicală în Cluj-Napoca, pe strada Victor Babeș, la numărul 25.

Într-o investigație de săptămâna trecută, Gazeta de Cluj a dezvăluit cum această policlinică funcționează de 25 de ani fără autorizație în caz de incendiu de la ISU și cu aviz de la DSP obținut doar pentru o parte a clădirii. Însă, problemele se extind și în afara clinicii, pe alte proprietăți deținute de către familia Ciobanca, toate în apropriere una de cealaltă.

Autorizația de demolare a fost confundată cu una de construcție

Doctorul Petru Ciobanca, contactat de Gazeta de Cluj pentru articolul anterior, a explicat că în urma inspecției ISU, există planuri de a construi o scară exterioară, aceasta urmând să fie plasată pe Victor Babeș numărul 27. Această proprietate este lipită de clinică și a avut în incinta sa o casă, terenul fiind cumpărat de Salvosan Ciobanca în 2010. Pentru demolarea casei chiar a fost emisă o autorizație de demolare în 2015, dar aceasta a expirat, fără ca lucrarea să fie finalizată și receptată. Mai mult, din 2020 impozitul pentru clădirea dărâmată pe jumătate a fost crescut cu 500%, aceasta fiind într-o stare mult prea neîngrijită.

„SC SALVOSAN CIOBANCA SRL a deținut autorizația de demolare nr. 85/2015 a clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 27, însă această autorizație și-a pierdut valabilitatea, la acest moment lucrările de desființare nefiind finalizate cu proces verbal de recepție”, transmite o hotărâre a Consiliului Local din 2019.

Proprietarii știau că policlinica funcționează fără autorizațiile și avizele necesare, iar deși dețineau terenul lipit de clădire de 14 ani, pentru care și plătesc impozit ridicat, nu s-au folosit de acesta pentru a își rezolva problemele.

În schimb, pare că Ciobanca au încurcat autorizația de demolare cu una de construcție, deoarece au început să lucreze ilegal la numărul 27, după cum se văd în poze stâlpii de beton din partea dreaptă, lipiți de ușa, dar și zidul început în stânga.

În prezent, la numărul 27 își are activitatea o cafenea, Coffee Spot, care este deținută de Varga Raul Cornel, un om de afaceri din Zalău. Raelva Coffee Diy SRL, societatea sub care funcționează cafeneaua, mai are încă o locație în Cluj-Napoca, iar în mod surprinzător ambele locații sunt întreținute de către un singur angajat, conform datelor oficiale.

Ilegal la stânga, ilegal la dreaptă

Neregulile se extind și în cealaltă parte a policlinicii, la clădirea de la numărul 23, care este separat de carosabil. Această casă este una cu o istorie în spate, ea fiind deținută de către doamna Maia Bitan, nepoata lui Petru Groza, primul premier al guvernelor comuniste de după 1945.

Ana Bitan, fiica doamnei Maia Bitan, a vândut casa familiei Ciobanca după moartea mamei sale, iar de atunci a fost păstrată fără multe modificări. Acest lucru reiese și din acte, cea mai recentă autorizație de construire fiind emisă de mai bine de 50 de ani, în 1970, lucru afirmat oficial de către Primăria Cluj-Napoca.

Însă, după cum se poate vedea în pozele de mai jos, fațada clădirii a fost modificată recent: octombrie 2023 este cea mai recentă dată în care Google a fotografiat casa, iar acoperișul era unul simplu. Acum, acesta se află sub un complet alt acoperiș, construit pe schelet metalic din materiale prefabricate.

Din spatele clădirii se poate vedea mai bine acoperișul nou, dar și alte modificări recente aduse clădirii. Conform unei persoane care locuiește în apropriere, lucrările s-au făcut exclusiv în timpul weekendului și au fost realizate în mod discret, pentru a nu atrage atenția.

Când Gazeta de Cluj a întrebat Primăria Cluj-Napoca dacă aceste lucrări sunt legale, un reprezentat al instituției s-a deplasat până lângă strada Victor Babeș, numărul 23, dar nu a văzut nici o urmă de șantier: „în 6.08.2024 nu au fost identificare lucrări in desfășurare pe strada Victor Babeș nr. 23”. După ce am revenit cu dovezi, aceleași fotografii din acest articol, Primăria Cluj-Napoca nu a mai revenit cu niciun răspuns.

De la acel moment, a fost început un proces de obținere a unui Certificat de Urbanism, dar conform platformei GIS al orașului, acesta nu este valabil încă, fiind „în lucru”.

Afacerile din sănătate aduc mulți bani

Clinicile deținute de către familia Ciobanca reprezintă o afacere de succes, care este organizată într-un mod ciudat: în total există cinci societăți cu numele Salvosan Ciobanca, toate acestea fiind numerotate. Cea mai veche este fondată în 1991 și este cea mai activă dintre firme, în timp ce Salvosan Ciobanca 1 și Salvosan Ciobanca 2 au și ele cifre de afacere de milioane de lei și profit de sute de mii.

În schimb, Salvosan Ciobanca 3 și Salvosan Ciobanca 4 sunt în mare parte abandonate, acestea fiind fără cifră de afacere, fără profit și fără angajați de mai mulți ani. Trebuie remarcat faptul că din 2018 firma nr 3 nu mai are angajați, dar până în 2021 a făcut profit.

Toate cele cinci firme au ca administratori și acționari doar membrii ai familiei Ciobanca, în diverse combinații: Vasile Pentru, Maria, Petrică Teofil și Maria Teodora.

Între cele trei societăți active, Salvosan Ciobanca are un profit de aproape trei milioane de lei, la o cifră de afaceri combinată de 35 de milioane de lei, iar în total au 270 de angajați. De asemenea, afacerea are mai mult de 1000 de contracte din bani publici, cu o valoare totală de 2,3 milioane de lei, majoritatea fiind achiziții directe pentru medicina muncii.