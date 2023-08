Nu e destul că IPJ Cluj e mânjit de rușine pentru că și-a arestat fostul comandant pentru o lucrătură împuțită. Nu e destul că nepotul lui Ioan Rus a fost aburcat în locul lui și înaintat in grad, pentru că așa vor mușchii sistemului. Am greși, însă, dacă i-am face lui Mihai Rus, noul șef al poliției clujene, procese de intenție, doar pentru că e nepotul cuiva, notează ziardecluj.ro.

De aia suntem noi Ziar de Cluj, fiindcă vedem peste mizeriile debitate la șpriț de Constantin Ilea, de exemplu, adjunctul Inspectoratului, care îl face cu ou și cu oțet pe actualul său șef, acuzându-l de nepotism, uitând cum, atunci când era șef doi și-un sfert, Ilea lingea clanțele de la RMB ale lui Ucu Rus, cu slugărnicie.

Este incredibil să-l vedem chiar și adjunct în 2023 pe acest Ilea, fost șef de serviciu județean de informații, prins că a umblat cu o mașină furată de hoți, omul care și-a săpat toți colegii și care înnebunește ca nu a ajuns (și nici nu va ajunge) șef la IPJ. Și de asta am fost foarte mirați să-l vedem la conferința anuală de presă a Untold pe Ilea.

Pe de o parte, ne așteptam ca noul șef al poliției, Mihai Rus, să-și asume o primă prezență publică oficială și să înțeleagă că nu mai poate sta ascuns ca la fostul lui loc de muncă, unde se ocupa de filaje și operațiuni speciale. Mihai Rus trebuie să înțeleagă că are o funcție publică de maximă importanță și să înceapă să se comporte ca atare, fiind prezent ca imagine, dar și ca structură de comunicare, astfel încât cetățenii județului să nu creadă că turma nu are baci.

Apoi, am stat și ne-am întrebat de ce a fost lăsat Ilea să devină vedeta IPJ Cluj la conferința de presă și primul gând care ne-a venit a fost acela că cineva vrea să-l lase să-și rupă gâtul. Într-un fel sau altul, pe baza întâmplărilor din acest weekend, Ilea ar trebui dat jos din funcție imediat. Și asta pentru că avem mărturii directe de la polițiști din IPJ Cluj, care ne spun că anul acesta Bogdan Buta s-a pișat pe poliție (da, e un cuvânt greu, dar asta a făcut) și a dat foarte puține pass-uri de acces total polițiștilor care trebuiau să supravegheze zonele sensibile ale festivalului, unde se vând și se consumă droguri cu nemiluita.

Numai și pentru această umilință pățită de polițiștii clujeni, Ilea ar fi trebuit trimis la arhive. Dacă Bogdan Buta a ajuns să fie atât de smardoi, încât să încalce ditamai Poliția Română, e foarte grav, am putea spune chiar nepermis.

Vă dați seama ce a ajuns Ministerul Afacerilor Interne, dacă aseară Eduard Ionescu, chestor de poliție și șeful Direcției de Informare și Relații Publice din MAI, umbla mort de beat pe la Untold (sunt filmulețe), încercând să aplaneze cu ziariștii critici conflictul acestora cu papariciul de Andrei Biriș de la ISU Cluj?



Însă noi avem o altă mâhnire, așa, de ziariști care facem investigații cum putem, cu puținele arme pe care le avem. Noi știm bine cât le este de greu băieților de la Direcția de Operațiuni Speciale să-și facă meseria cu aproape zero dotări, stând ore la filaje și fiind matrafoxați de șefii lor imbecili.

Ei bine, avem una grea de tot, Bogdan Buta i-a umilit și pe ei, deși ar fi trebuit să pună la dispoziție oricâte brățări ar fi dorit această direcție să ceară, pentru a supraveghea interlopii și traficanții de droguri din zona VIP și din zonele sensibile ale festivalului.

Avem mărturia unuia dintre ei, care ne-a spus că cei de la DOS au fost nevoiți să-și cumpere din banii lor sau să-și facă rost de la prieteni de brățări de acces, ca să-și poată face datoria.

Dacă aș fi șeful poliției și m-aș numi Mihai Rus, mai ales că dumnealui a fost șeful Brigăzii de Operațuni Speciale, și știe foarte bine ce băieți tari a avut sub fund, mi-ar crăpa obrazul de rușine să știu că un ciuri-buri precum Buta a ajuns stăpânul legilor țării mele.

Poa’ să se enerveze pe mine oricine, să mă înjure pentru limbajul lincențios, eu am însă constiinta că în ultimii 25 de ani, de la Blaga până la Nelu Pop, Miron sau Rusu, am rămas un ziarist corect și ultraîmpăcat cu criticile pe care le-am adus.

Ce s-a întâmplat anul ăsta la Untold poate fi considerat un semnal serios de alarmă ce poate de asemenea deveni un reminder penibil pentru momentul în care vor muri oameni.

PS: Domnule comandant al IPJ Cluj, v-ati lasat barba?

