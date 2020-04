La începutul acestei luni, Primăria Comunei Chinteni, condusă de Lucia Suciu (PSD) a atribuit o licitație în valoare de aproape 20 de milioane de lei firmei Zicu Impex SRL. Societatea respectivă a obținut în urmă cu câțiva ani lucrările de construire a sediului Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Cluj, însă contractul s-a derulat dezavantajos pentru instituția clujeană. Finalizarea sediului a fost amânată de mai multe ori și a durat aproape 10 ani! Printre subcontractorii firmei Zicu Impex se numără și o societate administrată de ”Regele Parcărilor” din Cluj Napoca, un personaj care a avut probleme de natură penală. Patronul firmei Zicu Impex este și el ”conectat” la afacerile clanului Pop, care guvernează justiția și administrația clujeană.

Singura firmă interesată de 20 de milioane de lei

În data de 3 aprilie, Primăria Chinteni a semnat contractul ”Proiectare (PAC+PT+CS+DDE+Asistență tehnică din partea proiectantului, Verificarea tehnica a proiectării) și execuție “CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA SI CANTINA S+P+E, GRADINITA S+P, SALA DE SPORT D, COMUNA CHINTENI, JUDETUL CLUJ”, în valoare de 18.450.000 de lei, fără TVA, cu firma Zicu Impex. Lucia Suciu spune că această lucrare a fost licitată de 4 ori și nimeni nu a fost interesat, însă poate și din cauza clauzelor din caietul de sarcini făcute special pentru o anume societate. Astfel, Zicu Impex a fost singura firmă care a participat la licitație.

”Am scos această lucrare la licitație de patru ori până acum, dar nu s-a prezentat nimeni și nu înțeleg de ce. Deocamdată suntem la faza de proiect tehnic, până la construcția propriu-zisă mai avem de așteptat”, a declarat Lucia Suciu, primarul comunei Chinteni.

Societatea respectivă este cunoscută pentru edificarea sediului OCPI Cluj, de pe strada Teodor Mihali din Cluj Napoca, în apropierea Iulius Mall. Pentru construcția acestei clădiri angajații de la cadastru au trebuit să aștepte 10 ani de zile, în cadrul relației contractuale dintre OCPI Cluj și cei de la Zicu Impex SRL ”intervenind” și plângeri penale. Însă firmele implicate nu au fost trase la răspundere pentru că magistrații au considerat că plângerea depusă a fost neîntemeiată sau depusă cu întârziere.

Întrebată dacă are cunoștință de faptul că au existat probleme majore în derularea contractului câștigat de societatea Zicu Impex pentru construcția sediului OCPI Cluj, edilul comunei a declarat că a auzit de aceste probleme, dar că firma este la prima lucrare în Chinteni.

”Da, am auzit că au avut ceva probleme cu lucrarea respectivă, dar, practic, nu pot spune decât că firma respectivă nu a mai avut lucrări aici așa că vom vedea ce se va întâmpla”, a mai declarat Lucia Suciu.

Sediul OCPI Cluj construit ca piramidele

Firma Zicu Impex este patronată și administrată de Zaharie Burde. În 2018 a declarat cifră de afaceri de 1,9 milioane lei, un profit de peste 650.000 lei și 6 angajați.

OCPI Cluj a încheiat cu Zicu Impex două contracte: cel în baza căruia a fost câștigat lucrarea, în 2008, și o suplimentare, în 2010. Cu toate acestea, sediul a fost terminat abia anul trecut!

Administratorul și patronul firmei declară că nu a putut continua și termina lucrarea pentru că nu a primit ordin de continuare a lucrărilor și fără aceste formalități nu poate relua activitatea.

Reprezentanții OCPI Cluj spun că din cauza întârzierilor repetate a finalizării diferitelor angajamente luate în cadrul proiectului oficialii instituției au fost nevoiți să deschidă procese, fapt care a întârziat și mai mult reluarea lucrărilor. ”În anul 2006, s-au început procedurile necesare investiţiei astfel încât în luna iulie 2006 s-a încheiat un contract de prestări servicii de proiectare cu societatea Tehnoproiect Comtrans Bucureşti care a câştigat licitaţia organizată în acest sens, iar în mai 2007 s-a obţinut autorizaţia de construire din partea Primăriei Cluj-Napoca. Au fost organizate două licitaţii privind atribuirea contractului de execuţie a lucrărilor, fiind desemnată câştigătoare SC Zicu Impex SRL din Cluj-Napoca, fiind semnat în ianuarie 2008 contractul pentru realizarea lucrărilor, valoarea investiţiei ridicându-se la 10,5 milioane de lei, cu TVA. În perioada 2008 – 2009 au fost executate lucrări în valoare de 10,6 milioane de lei, cu TVA, pe parcursul realizării lucrărilor au fost sesizate lipsuri şi omisiuni din documentaţia tehnică de execuţie, care au impus revizuirea acesteia, modificarea şi/ completarea ei. Din cauza acestor deficienţe din proiect, au fost încheiate cinci acte adiţionale, în valoare de 4,7 milioane de lei, reprezentând circa 45% din valoarea contractului. Întrucât disfuncţionalităţile nu au fost deblocate pentru derularea etapelor necesare în vederea continuării lucrărilor, în mai 2013, la OCPI Cluj, s-a realizat o verificare administrativă care s-a finalizat prin dispunerea unor măsuri care nu au putut fi implementate, astfel că în perioada 2013 – 2014 s-au înregistrat patru acţiuni pe rolul instanţelor judecătoreşti. În bugetul pentru anul 2015, a fost alocată suma de 8,5 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la această investiţie, care nu a putut fi utilizată deoarece erau pe rol procese şi a fost restituită, arată reprezentanții OCPI Cluj.

Burde Zaharie, administratorul Zicu Impex a declarat că situaţia de la Cadastru a apărut deoarece la licitaţie s-a mers pe liste de cantităţi şi nu pe un proiect tehnic. Potrivit acestuia, cantităţile de la licitaţie nu erau suficiente pentru a termina clădirea, nici pentru a se autoriza. „Eu am încasat banii pe ce am lucrat. Nu am bătut niciun cui fără dispoziţie de şantier şi acordul Oficiului de Cadastru, pentru că nu aveam voie să fac altfel. Am o corespondenţă şi acte care pot demonstra toate lucrările şi toţi banii încasaţi”, a declarat el.

”Regele Parcărilor” din Cluj Napoca printre subcontractanți

Ca și în cazul lucrării pentru sediul OCPI Cluj, cei de la Zicu Impex au apelat la subcontractanți pentru lucrarea câștigată la Chinteni.

SC MIRCEA SI GABI ELECTRIC SRL D se vor ocupa de lucrari electrice – 6% din valoarea totala a lucrarilor ofertate, SC PARCROM SERVICE SRL – Lucrari curenti slabi – 5% din valoarea totala a lucrarilor ofertate, iar SC STEVE IMPEX SRL – Lucrari de instalatii – 9% din valoarea totala a lucrarilor ofertate.

Firma SC PARCROM SERVICE SRL este administrată de Calian Horatiu Niculau, iar singurul acționar este Mic Viorica. Horațiu Călian a fost acționar și administrator la firmă „SC Valcon Grup Servi SRL” care administra parcările din municipiu. În urmă cu câțiva ani, potrivit unor surse judiciare, procurorii l-au vizat într-un dosar pe Călian pentru sustragerea a 130.000 lei, proveniți din plată parcărilor. Sursele judiciare susțineau că și soția lui Călian, Gabriela, fost director economic la aceeași firmă, ar fi părtașă la țeapă data. Cei doi au fost vizați pentru că în perioadă 2001-2003 și-au însușit banii din contabilitatea firmei, sumele fiind obținute în urma încasării taxei de parcare prin intermediul unor aparate de taxare care nu aveau contoare electronice. Banii nu erau evidențiați corect în contabilitate, iar diferența dintre suma reală și cea trecută în actele contabile fiind însușită în interes propriu. Reporterii Gazeta de Cluj au încercat să obțină un punct de vedere de la Horațiu Călian, dar acest lucru nu a fost posibil până la publicarea articolului.

Conexiuni cu clanul Pop

Firma Zicu Impex are o serie de conexiuni cu membrii clanului Pop, o cunoscută familie din Cluj care are influențe puternice în zona justiției și a administrației.

Radu Sporis

Într-o serie de contracte, firma Zicu Impex a lucrat alături de SC Iridium Construct, societate înființată de Maria Aurelia Pop, mama avocatei Laura Sporiș și soția lui Iuliu Pop. Laura Sporiș este soția lui Radu Sporiș, fost membru în Consiliul de Administraţie al SC Cluj Arena SA şi unul dintre consilieri fostului preşedinte al CJ Cluj, Horia Uioreanu.

