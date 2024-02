Emil Boc este unul dintre cei mai bine pregătiți primari, când vine vorba despre strategiile de marketing din preajma alegerilor. Edilul nu se rezumă numai la textele kilometrice în care vorbește despre calitatea vieții din municipiu și despre cum orașul pe care îl conduce este cel mai tare din parcare. Boc apelează la experți în marketing pentru a-i susține ideile ponosite pe care le-a reciclat în fiecare campanie electorală.

Anul acesta, Ioana Grama a fost cea care și-a asociat imaginea cu Emil Boc. Invitată în cadrul unui podcast, Ioana Grama a povestit cum s-a întâlnit pe stradă cu Emil Boc. „Domnul Boc ar trebui să mă facă emblema Clujului!”, a spus Ioana Grama.

Întrebată dacă ar avea în cap vreo idee de a se muta în Capitală, fără nicio reținere, Ioana Grama a spus:

„Nu, nu, nu! Eu iubesc Clujul! Dacă vreți să știți, eu chiar m-am întâlnit întâmplător cu domnul Boc. O întâmplare tare drăguță. Făceam poze pe stradă și Crista, ca de obicei, nu știu ce făcea că mergea cu spatele, iar eu am tras-o ”Hei, Cristea, te balgi in domnul”, când colo, domnul Boc. L-am oprit pe domnul Boc, am făcut cunoștință, Emil Boc, eu Ioana Grama, si i-am zis:

„Să știți că sunt fana dv. nr 1, și de fiecare dată când mă duc la București laud Clujul în lung și lat, ăsta superb șii curat și civilizat și totul e nou, și felicitări pentru ceea ce faceți pentru Cluj, el se uita la mine probabil ”Ce-i cu fata asta?”.

El m-a întrebat dacă sunt studentă, el se plimba, era la costum, era ca scos din cutie”, a continuat Grama.