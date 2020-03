Curtea de Apel Cluj îl judecă pe Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, într-un nou proces în care averea edilului este verificată. La ultimul termen, el a făcut o cerere de recuzare a judecătorului ANAMARIA GABRIELA VIDA SIMITI, însă instanța i-a respins cererea.

Dosarul este deschis la sesizarea Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Agenția a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 2,7 milioane de lei, aproximativ 600.000 euro, intre averea dobandita si veniturile realizate de catre primarul din Baia Mare, Catalin Chereches.



ANI precizeaza ca a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Cluj, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate de primarul din Baia Mare.

Probleme cu un imprumut

„De asemenea, intrucat in declaratiile de avere din data de 17 iulie 2017 (rectificata) si din data de 15 iunie 2018, persoana evaluata a declarat informatii neconforme cu realitatea, in speta un imprumut de 500.000 euro acordat in nume personal (in anul 2016), Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare, in vederea verificarii indiciilor privind savarsirea infractiunii de fals in declaratii in forma continuata, prevazuta de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 35, alin. (1) din acelasi act normativ”, explica ANI.