În cursa electorală pentru un loc cald pe scaunul Primăriei, candidatul neaștepat, Sabin Sărmaș apare în lumina reflectoarelor cu mesaje care mai de care mai îndrăznețe, după ce a pierdut funcția de președinte al Comisiei pentru Tehnologia Informației și a fost dat afară din organizația municipală PNL de marionetele Baronului OSĂ.

Cu toate acestea, într-o mișcare surprinzătoare, Sărmaș pare să-și folosească atuurile și noua libertate pentru a-l ataca pe Boc din toate părțile, folosindu-se de propriile armeale adversarului său direct la scaunul Primăriei Cluj-Napoca.

„Mi-a trebuit să candidez la Primăria Cluj și brusc n-am mai fost bun nici de președinte al Comisiei pentru Tehnologia Informației. Cine pierde când oamenii buni sunt înlocuiți cu supușii șefului? Am luat și medalie, da` n-a mai contat când m-am ridicat împotriva tătucului. Îți spun cine câștigă, excelență. Câștigă Clujul, pentru că va avea în mine un primar ce nu primește orașul moștenire, ci se va bate pentru el. Of, ce Dor, ce Chin, ce Jale! Îmi va lua ceva timp să îmi revin, dar trebuie să am curaj să merg mai departe. La revedere, maestre! Rămâi cu bine, excelență! Mult succes la Bruxelles!”, transmite într-o manieră curajoasă Sabin Sărmaș, pe rețelele de socializare.

