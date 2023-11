O clujeancă a căzut pradă unei înşelătorii cibernetice pe care a raportat-o la câteva secunde după ce aceasta a avut loc. A sunat la banca ING pentru a raporta că o persoană necunoscută a obţinut un credit de 65.000 lei pe numele ei, fără ca ea să fie beneficiara banilor şi, la câteva ore, a depus plângere la poliţie. În zilele care au urmat a încercat să obţină detalii din partea ING Bank despre cum a fost posibilă această fraudă, dar singura ”entitate” care i-a dat un răspuns a fost Maria, robotul virtual care menţine relaţia cu clienţii băncii. După câteva zile, femeia a primit o înştiinţare că trebuie să plătească prima rată din creditul fraudat.

O clujeancă a depus mai multe reclamaţii şi o plângere la poliţie după ce a fost înşelată printr-o metodă de tip phishing. În numele ei a fost obţinut un credit în valoare de 65.000 lei, iar banii, prin lipsa de securitate de băncii, au fost transferaţi într-un alt cont, tot al unui client ING Bank, fără ca ea să poată ceva.

”În vederea rambursării unei sume de bani, Neo Capital, printr-un reprezentant al său m-a convins să descarc o aplicaţie din Magazinul Play prin care, în momentul în care am accesat link-ul primit prin aplicaţie, acesta a accesat aplicaţia mea de Home Bank, solicitând şi primind un credit de nevoi personale în valoare de 65.000 lei, iar în momentul în care banii au fost viraţi în contul meu, acesta a transferat instant, într-un cont al cărui beneficiar este un anume Anton Traian, toată suma. Am sunat la bancă, am vorbit cu un operator care, văzând operaţiunile efectuate către un cont al unui client ING, la solicitarea mea m-a anunţat că a reuşit să indisponibilizeze suma care face obiectul transferului neefectuat de mine, dar din contul meu. Imediat după acest moment am înregistrat plângerea penală în care am dat toate detaliile. Din acel moment am solicitat aproape zilnic la adresa de email contact@ing.ro confirmarea faptului că banii sunt în continuare indisponibilizaţi. M-am prezentat personal la la filiala ING de pe Calea Moţilor. Pe email nu am primit niciun răspuns, iar de la angajaţii din filială am primit recomandarea de a mă prezenta în Bucureşti, la sediul central, pentru a discuta cu un angajat al băncii cu ”putere de decizie”. Drept urmare, în 26.10.2023 am ajuns în Bucureşti unde am cerut la biroul de recepţie o audienţă la o persoană cu ”putere de decizie”., dar mi s-a comunicat că nu există această posibilitate. De asemenea, am încercat să obţin o audienţă şi telefonic, dar mi s-a comunicat că nu există această posibilitate”, spune clujeanca într-o plângere.

În mod normal, ţinând cont de faptul că un hacker şi-a bătut joc de securitatea cibernetică a băncii ING, reprezentanţii băncii ar fi trebuit să fie ”la ordinele” clientului să i se ceară scuze şi să fie despăgubită.

Cu toate acestea, femeia a primit o înştiinţare din partea băncii că au început să se calculeze ratele pentru creditul din frauda prezentată anterior şi că are de plătit… prima rată!

”În data de 1.11.2023 a fost debitat soldul contului meu, în valoare de 26,17 lei, rata de credit, iar în data de 5.11.2023 am primit următorul mesaj pe telefon: ”Ai întârziat 4 zile plata sumei de 1405,98 ron pentru creditul de nevoi personale nr 13020840. Dacă nu poţi achita, sună la 0214028527 ING Bank. Am sunat la acest număr, dar nu am reuşit să vorbesc cu nimeni”, explică clujeanca.

Am încercat să obţinem un punct de vedere din partea ING Bank, dar nu am reuşit decât să vorbim cu Maria, un robot virtual care ne-a prevenit de faptul că există atacuri phishing.

ING şi phishing-ul

De altfel, chiar pe site-ul băncii ING există o avertizare privitoare la atacurile tip phishing.

Numărul de linkuri infectate detectate în atacuri care vizează furtul de date a crescut de cinci ori de la începutul anului, ajungând până la un sfert de milion la mijlocul lunii iunie, potrivit unei analize interne realizate de Bitdefender.

Astfel, 26% dintre tentativele de phishing monitorizate au avut ca scop obținerea datelor bancare sau accesul la conturile utilizatorilor. În topul datelor râvnite de atacatori, urmează accesul la conturi de social media (18%), de magazine online (13%), de distribuție de fișiere (7%), companii de livrări și curierat (6%) și servicii de e-mail (4%).

În contextul în care tentativele de phishing sunt din ce în ce mai numeroase, dar și din ce în ce mai sofisticate și greu de detectat, ING și Bitdefender lansează un parteneriat pentru a încuraja utilizatorii să folosească soluții de securitate pentru a-și proteja datele și a preveni fraudele. Toți clienții ING vor putea testa gratuit soluția Bitdefender Total Security timp de 30 de zile. Oferta poate fi accesată direct în Home’Bank. Ulterior, clienții ING pot achiziționa soluția Bitdefender Total Security, disponibilă pe 5 dispozitive, la un preț preferențial.

„În fiecare zi, suntem expuși la diferite amenințări cibernetice, pe care poate nu le conștientizăm. Folosim telefonul mobil pentru o mare parte din operațiunile zilnice și uneori, se întâmplă să nu acordăm atenția cuvenită atunci când primim mesaje prin SMS, e-mail sau aplicații de mesagerie. Este extrem de important să reținem că nicio bancă nu va cere niciodată unui client să intre în aplicația de internet banking de pe un link și să își introducă credențialele (utilizatorul și parola) sau datele cardului (numărul de card, codul CVV2, data de expirare). Fraudele digitale au devenit o afacere „la cheie” pe dark web, iar valoarea daunelor din atacuri cibernetice este estimată la 10 trilioane de dolari până în anul 2025. Spre deosebire de anii precedenți, acum există specialiști care se ocupă de crearea mecanismelor de fraudă și a paginilor false; de aceea, vedem tot mai mult astfel de atacuri. Ne bucurăm să lansăm parteneriatul cu Bitdefender prin care putem oferi o soluție de securitate performantă clienților noștri, pentru a-și proteja datele și banii din cont”, explică Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring and Prevention, ING Bank România.

NeoCapital acuzată de fraude la nivel mondial

Nu este singura persoană înşelată prin această metodă.

”Am fost contactată de altă persoană care m-a întrebat cum vreau să retrag bani din contul de investiții, ca cu ce bancă lucrez, i-am zis, mi-a trimis un link cu o aplicație Neo Capital, a trebuit să o descarc pe telefon, apoi să descarc binance, pe urma a zis că trebuie să facă secregare între contul de investiții și contul meu. Ma pus să fac card virtual să transfer bani de pe cel fizic pe cel virtual și de acolo cică că face segregare. Am întrebat dar banii nu se transfera așa nu că revin înapoi în cont. Am făcut contestație la bancă că refuz tranzacția. Am primit răspuns nefavorabile ce aș putea să fac acuma sa îmi recuperez bani , sunt disperată. Ieri i-am trimis mesaj unde sunt bani cei 14000lei care sau transferat cică că sunt în contul de investiții al meu că a fost o eroare de la bancă mea și ia transferta când sa făcut segregare”, arată plângerea unei alte persoane.

Pe site-ul Autorităţii de supraveghere Financiară există o înştiinţare vizavi de faptul că NeoCapital nu este autorizată pentru tranzacţii financiare.

De altfel, această platformă este acuzată la nivel mondial de diferite tipuri de fraude.

Poliția din Shenzhen a acuzat Neo Capital Management Group Co. Ltd. că a colectat ilegal depozitele prin platforma sa P2P și alte produse de fonduri private.