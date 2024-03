Patronul echipei de fotbal CFR Cluj, Neluțu Varga, își construiește două vile impunătoare, pe strada Mihai Românul nr. 40 din Cluj-Napoca. În ciuda datoriilor cu care se confruntă firmele sale, Varga a reușit să-și adune câțiva bănuți pentru investiții imobiliare.

Imobilele sunt ridicate prin intermediul Top Home International SRL, societate deținută de Neluțu Varga și Marin Virgil Moldovan. Firma deține un teren de 10.492 de metri pătrați pe strada Mihai Românul, unde ar urma să fie ridicate cele două vile.

Sursa foto: Gazeta de Cluj

Patronul CFR Cluj a intrat firmă abia în anul 2021, după ce a preluat 30% din părțile sociale de la Septimiu Pop, patronul restaurantului DaVinci. Un an mai târziu, Primăria Cluj-Napoca a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construirea celor două locuințe. Potrivit proiectului, una dintre vile ar urma să aibă un lac în fața intrării, iar cealaltă va fi dotată cu o piscină acoperită.

Autorizațiile de construire au fost emise în 31 ianuarie 2023, pentru o locuință unifamilială cu regim de înălțime S+P+E, respectiv în 15 iunie 2023 pentru celălalt imobil cu regim de înălțime Sp+P+E+Er. Cele două vile vor avea o suprafață construită desfășurată de 2.880

de metri pătrați, iar amprenta la sol ar urma să fie de 1.360 de metri pătrați.

Primăria a impus și anumite condiții în momentul în care a emis autorizația de construire pentru una dintre vile. Mai exact, firma lui Varga va trebui să amenajeze un drum pe care îl va transfera în domeniul public, cu titlu gratuit.

„IMOBIL C2 CU DESTINATIE DE LOCUINTA UNIFAMILIALA Sp+P+E+Er CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.651 DIN 07.09.2022, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARI EXTERIOARE, ORGANIZARE SANTIER

Conditii : pana la receptia constructiilor propuse suprafata de teren dezmembrata inscrisa in CF cu titlu de „drum” va fi adusa la strat de uzura (asfalt) si transferata in domeniul public, cu titlu gratuit, conform propunerii din plansa A5 – „Plan cu proprietatea asupra terenurilor”

-subzona verde cu acces public nelimitat, reglementata prin PUZ , dezmembrata din parcela initiala si inscrisa in CF cu titlu ” spatiu verde cu acces public nelimitat” va fi amenajata in baza unui proiect de specialitate, anterior receptiei constructiilor. Spatiul verde amenajat va contine vegetatie joasa, medie, inalta (cel putin 3 arbori cu circumferinta minima de 35cm masurata la 1m de la colet) conform prevederilor art.1 din HCL nr.651 din 07.09.2022.”, se arată în autorizația de construire.