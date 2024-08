Nemulțumiri având la bază contul de Instagram „Exoticsentt”, care atrage clienți prin promisiuni false de produse de lux la prețuri reduse. Cu un număr impresionant de 130,000 de urmăritori, contul a reușit să păcălească sute de persoane din întreaga țară, vânzând parfumuri contrafăcute.

În ajutorul acestei înșelătorii online vin o mulțime de influenceri care promovează parfumurile contrafăcute în diverse storyes pe Instagram sau pe conturile de Tik Tok lăudându-le și nemenționând faptul că aceste parfumuri sunt contrafăcute. De asemenea, după numele pe care îl au ne putem da seama de seriozitatea acestora.

Exoticsentt a captat rapid atenția utilizatorilor de Instagram printr-o estetică atrăgătoare și prin oferte aparent irezistibile. Reclamele lor sunt rafinate, având imagini profesionale și descrieri care sugerează autenticitatea produselor. Cu toate acestea, cei care au avut încredere în acest cont și au făcut achiziții s-au confruntat cu o realitate sumbră.

„Credeam că doar eu mi-am luat țeapa asta. Am mai și trimis coletul înapoi și au spus că îmi vor trimite banii dar au refuzat coletul” a declarat unul dintre clienți, exprimându-și frustrarea pe Tik Tok

„La fel am pățit și eu, am dat comandă de 4 parfumuri și mi-au venit numai 3 și nu ceea ce cerusem eu… am stat să îmi dea banii înapoi o grămadă… 2 săptămâni.” spune un alt client păgubit

„Eu am dat comandă și nu au ajuns nici acum după un an.” Iar acestea sunt doar o parte din sutele de plângeri pe care le găsim în mediul online în legătură cu această înșelăciune dusă la nivelul miilor de urmăritori și clienți nemulțumiți.

Cele mai multe dintre plângerile primite de la clienți se referă la calitatea produselor primite, care nu corespund deloc cu descrierile de pe Instagram. Mulți dintre aceștia au raportat că parfumurile sunt contrafăcute, având mirosuri care dispar în câteva minute sau flacoane care se dovedesc a fi imitări ieftine ale brandurilor

„După ce am primit comanda, am știut imediat că ceva nu este în regulă. Parfumul nu doar că mirosea diferit față de cel original, dar și ambalajul era de o calitate inferioară”, a spus o altă victimă a acestei escrocherii.



În ciuda plângerilor constante, Exoticsentt continuă să își desfășoare activitatea pe Instagram, atrăgând noi clienți prin campanii de marketing agresive. Ba mai mult, numai ajungând la mari insistențe aceștia mai trimit banii înapoi.

Povestea unei cliente Exoticscentt:

O clientă ne povestește cum a comandat de la ei două parfumuri de damă de un anumit brand și a primit cu totul alte parfumuri, comanda a fost făcută pe data de 24 ianuarie, iar pe data de 31 ianuarie au venit două parfumuri bărbătești, de la alt brand față de cel comandat, de asemenea, dovedindu-se a fi niște fake-uri de ultimă speță.

În momentul în care clienta a intrat iar în legătură cu cei de la Exoticscentt aceștia au spus că îi vor trimite parfumurile corecte și că le poate păstra și pe cele trimise greșit pentru a nu mai trece prin complicații cu transportul, această afirmație dovedind prețul foarte mic la care se achiziționează marfa cu care reușesc ei să fraierească zeci de persoane.

Trec două săptămâni iar aceasta nu primește nici un răspuns, decide să le scrie că își vrea doar banii înapoi iar aceștia îi răspund că îi vor trimite banii pe curier, în plic, asta pe data de 11 februarie, o săptămână mai târziu, în loc să primească banii în plic prin curier așa cum i s-a promis, clienta mai primește 2 parfumuri, de data aceasta cele pe care le comandase inițial doar că la fel de contrafăcute ca celelalte. În condițiile în care clienta ceruse clar banii înapoi și a crezut că îi va primi în plic pe curier după spusele celor de la Exoticscentt.

În urma certurilor pe care le-a avut cu cei de la Exoticscentt pe rețeaua de socializare Instagram aceștia i-au trimis banii înapoi, în data de 28 Februarie, de asemenea nu i-au mai trimis nici curier pentru returnarea parfumurilor, acest fapt dovedind valoarea reală a produselor pe care le vând. La final, clienta aceasta a rămas cu 4 parfumuri fake cu care n-a avut ce face și din fericire și-a primit și banii înapoi. De asemenea, aceasta a spus că nu va mai comanda de la ei niciodată.

Cazul acesta nu este unul atât de tragic precum sunt zeci de alte cazuri în care oamenii au primit alte parfumuri față de cele comandate, nu și-au primit banii înapoi sau chiar au fost blocați pe rețeaua de socializare Instagram pentru a nu-i mai putea contacta.

Conform unor postări și comentarii pe diverse platforme online, sute de persoane din România și nu numai s-au plâns de experiențele avute cu Exoticsentt. Majoritatea au fost atrași de prețurile atractive și de promisiunea unor produse de lux, însă au rămas dezamăgiți și furioși când au realizat că au fost înșelați.

Unii dintre cei păgubiți au încercat să contacteze contul pentru a cere returnarea banilor sau schimbarea produselor, dar nu au primit răspunsuri satisfăcătoare. În multe cazuri, mesajele lor au fost ignorate sau au fost blocați de cont, lăsându-i fără nicio posibilitate de recuperare a banilor.

Cei care intenționează să facă cumpărături online, mai ales de la vânzători necunoscuți pe platforme de socializare, ar trebui să fie extrem de precauți. Cazul Exoticsentt este un exemplu clar de cum un cont popular poate fi folosit pentru a înșela mii de oameni. Este esențial ca utilizatorii să verifice întotdeauna autenticitatea conturilor și să se asigure că primesc facturi și documente legale pentru orice achiziție.

În lipsa unei intervenții din partea autorităților, este posibil ca Exoticsentt să continue să păcălească oameni, profitând de încrederea lor și de dorința de a achiziționa produse de lux la prețuri avantajoase. Evitați acest cont și alegeți întotdeauna vânzători autorizați și de încredere.

