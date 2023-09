Președintele Iohannis a semnat decretul de numire al fostului șef SRI, George Marior, în funcția de ambasador al României în Iordania.

George Cristian Maior a fost acreditat în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Haşemit al Iordaniei de președintele României, prin decret prezidențial, la 14 mai 2021, începându-și oficial mandatul odată cu prezentarea scrisorilor de acreditare Majestății Sale, Regele Abdullah al II-lea, la 1 septembrie 2021.

Anterior, George Cristian Maior a deţinut poziţia de ambasador al României în Statele Unite ale Americii, în perioada 2015-2021. În această calitate, a fost invitat periodic să susţină prelegeri la universităţi, organizaţii şi think-tank-uri de prestigiu precum Harvard Kennedy School of Government, George Washington University, American University, National Intelligence University, Atlantic Council, Center for Strategic and International Studies, Chicago Council on Global Affairs, Center for European Policy Analysis, AIPAC, etc.