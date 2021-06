IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a spus că în pandemie s-a indus o frică exagerată, pe care nu a înțeles-o, doar pentru a-i ține pe oameni cât mai departe de biserici.

Arhiepiscopul Tomisului susține că oamenilor le-a fost indusă frica pentru a-i ține departe de biserici pe motiv că se pot îmbolnăvi, ceea ce a fost contrazis de realitate, mai ales după Noaptea de Înviere când numărul cazurilor de coronavirus a scăzut.

IPS Teodosie critică propunerile de schimbare a ritualului botezului sau înlocuirea unor obiecte de cult precum lingurița de împărtășanie, susținând că acestea fac parte din canoanele Bisericii și trebuie păstrate nealterate.

Arhiepiscopul Tomisului explică și motivul pentru care a cerut reactivarea Mitropoliei Tomisului, susținând că nu o face pentru a obține ceva pentru el, ci pentru adevărul istoric.

De asemenea, IPS Teodosie spune că scrisoarea prin care i s-a refuzat avansarea ca mitropolit nu a fost semnată de Patriarhul Daniel, ci de un episcop vicar de la Cancelaria Patriarhiei.

Arhiepiscopul Tomisului mai spune că este în relații foarte bune cu autoritățile, nu este un personaj controversat, ci doar îi place să spună lucrurilor pe nume și să nu se abată de la învățătura Bisericii.

Prezentăm principalele declarații ale IPS Teodosie, sâmbătă, la Interviurile lui Cristoiu, de la Aleph News:

Despre frică și credință în pandemie

IPS Teodosie: Eu am fost puțin mai fără frică în această pandemie. Toată lumea a fost cuprinsă de frică. Eu știu că frica de Dumnezeu este cea mai mare valoare. Chiar ne-o spune înțeleptul în Sfânta Scriptură. Este începutul înțelepciunii. Sigur, în această pandemie s-a indus o frică exagerată, pe care eu nu am înțeles-o. Și nu m-am supus unei frici impuse, de multe ori fără logică și fără rezultate, pentru că această frică a dus în foarte multe situații la instalarea unei frici fără remediu.

IPS Teodosie: Oamenii vin, se destăinuie, spun cât de rău le-a făcut frica. Unii nu scapă de frică, unii nu mai ies din casă, chiar dacă îi inviți și le spui: boala a trecut. Au intrat într-un calapod al unei frici distructive. De aceea eu socotesc că nu prea a fost echilibru pentru că această pandemie nu a fost dirijată de specialiști, a fost un amestec între medicină și politică, ceea ce n-a dus întotdeauna la rezultate pozitive pentru oameni.

IPS Teodosie: Unde Dumnezeu ne poartă de grijă, nu mai este loc de frică, pentru că Dumnezeu este iubirea (…) Și dacă îl ai pe Dumnezeu, care este iubirea supremă, nu mai este loc de frică. Pentru că tot Scriptura zice: în iubire nu este frică. De aceea nu am înțeles închiderea bisericilor mai ales. Și acum recent, când am fost în Sf. Munte, am discutat cu părinții de la Vatoped, cu un mare om de știință de la NASA, care era microbiolog. A aflat că în biserică nu sunt microbi cum sunt în altă parte. S-a dus să facă experiențe. Da, zice, în biserică sunt mai puțini ca afară, în altar mai puțin ca în biserică, în sfântul potir din care noi ne împărtășim, zero microbi.

De ce nu au apelat autoritățile la Biserică

IPS Teodosie: Pentru că nu corespundea planului. Ei știu, planul pe care l-au avut. Nu am înțeles. Nu au avut logică aceste…. decât în parte. Pentru că de pildă autoritățile spuneau să nu mergem la Peștera sf. Andrei. Și eu le spuneam să mergem. Mi-a plăcut și le mulțumesc și acum jandarmilor că nu ascultat orbește de ordinele primite, să nu de voie la nimeni. Și le-a dat voie la oameni. Am avut iarăși episodul cu Boboteaza, unde s-a spus să nu vină. Au venit peste 10.000 de oameni. Nu s-a îmbolnăvit nimeni. Deci eu am experimentat că în Biserică nu se îmbolnăvesc oameni. A fost o frică indusă gratuit, ca să nu vină oamenii la Biserică pentru că se vor îmbolnăvi. S-a spus că de Înviere va fi avalanșă. Iată o contradicție flagrantă. De la Înviere a scăzut (…) și se duce microbul, moare. Și din cauza aceasta moare pentru că Dumnezeu a vrut să se risipească această boală.

Despre schimbarea ritualului botezului și obiectele de cult

IPS Teodosie: Dacă renunți la botez, renunți la credință. Această practică este conform semnificației religioase. Lingurița este obiectul de cult care este de mare însemnătate. Acea linguriță este mâna lui Hristos. El le-a dat apostolilor săi să bea din potir. După aceea a apărut lingurița, Biserica a rânduit lingurița, este sfințită, intră în potir, unde nu sunt microbi. De aceea lingurița aduce trupul și sângele lui Hristos în gura celui ce se împărtășește. Îl aduce curat. Știința a dovedit că nu sunt microbi. Atunci de ce desființăm lingurița? Venim cu o linguriță cu microbi de acasă, nu se cuvine să o introducem în Sfântul Potir. De aceea sunt niște canoane, niște reguli care ne arată că cele sfinte trebuie păstrate cu fidelitate.

Despre închiderea bisericilor în timpul pandemiei

IPS Teodosie: A fost acea ordonanță, ce a fost, să se închidă bisericile. În ultima vreme au devenit mai binevoitori pentru că au exagerat. Eu tot m-am rugat să le pună Dumnezeu gândul cel bun, eu nu blestem niciodată. Eu mă rog pentru cei ce sunt rătăciți sau care vor să ne facă rău că mai mare efect are rugăciunea decât răzbunarea. Rugăciunea cu adevărat vindecă și aduce armonie. (…) Cam așa se cuvine, să vină președintele (n.r la Patriarhul Daniel). Puterea bisericii este veșnică, puterea statului este vremelnică. (…) Nu există niciun temei să închizi bisericile. Doar Biserica are dreptul să închidă bisericile. Altcineva, nu. Nu s-a cuvenit să fie închise, spun și acum. Dacă știam ce se pregătește, începeam înainte de a se închide să iau atitudine, dar după ce s-a luat am luat această dorință de jertfă să fiu aproape. Bine că suntem în vremurile în care suntem, că avem mijloace de comunicare și putem să ajungem în casele credincioșilor, chiar de la distanță.(…) Sincer nu m-aș mai fi supus unei hotărâri de felul acesta, că nu este temei.

Ce ar fi spus Iisus dacă îl vedea la televizor

IPS Teodosie: E de acord, că e știință de la Dumnezeu. Nu e același fior, ca atunci când Iisus se adresa credincioșilor. De exemplu, cel care urmărește de acasă slujba de la biserică nu poate trăi deplin taina din biserică. Dar decât să n-o trăiască deloc, mai bine să ajungă așa, prin undele acestea prin care se transmite slujba și să fie și el, să se mângâie în biserică. Mulți oameni au avut bucuria să se roage și i-am simțit și mă uitam la camere și mă adresam lor. Cei ce sunt aici, cei ce se roagă cu noi de departe.

Despre reactivarea Mitropoliei Dobrogei și scrisoarea de la Patriarhie

IPS Teodosie: Noi am recuperat o mulțime de documente care ne atestă această mitropolie, cum a funcționat. Și avem niște personalități de primă mărime. Cel mai mare savant care a descoperit cifra zero și a făcut ca întreaga omenire de pe mapamond să numere anii de la Hristos s-a născut în Dobrogea, Dionisie Exigus, care a fost profesor universitar la Vivarium și sfetnicul a 10 papi de la Roma, care atunci erau ortodocși.

IPS Teodosie: A existat mitropolia, nu a desființat-o nimeni. Eu am început acțiunea de reactivare în 2002. Reactivarea înseamnă a aduce la lumină istoria ei, cu legitimitatea ei. Am trimis la Sinod, dar nu a intrat pe ordinea de zi a ultimului Sinod. Poate că a fost târziu. Procedura presupune să trimiți o adresă prin care arăți temeiurile acestei solicitări. Istorice, canonice, liturgice. Cel mai mare temei este că Mitropolia Tomisului este singura înscrisă în canoanele sinodurilor ecumenice, deci ale bisericii universale. Este singura.

IPS Teodosie: Nu, era scrisoarea cancelariei. Preafericitul nu a semnat această scrisoare. A semnat un episcop vicar. Scrisoarea nu a ajuns în presă de la noi. S-a crezut la început că de la noi și s-a dovedit că nu a fost, ci doar din sursele de la București.(…) Dacă se aprobă de Sfântul Sinod, din punct de vedere practic se organizează mitropolia pe bazele canonice, se schimbă rangul. Mitropolia cuprinde mai multe eparhii. Pe lângă Constanța, cel puțin Tulcea trebuie să facă parte pentru că e aceeași provincie. Acum este Mitropolia Munteniei și Dobrogei. Se redelimitează Mitropolia Munteniei și a Dobrogei. Ar putea intra și ale episcopii și arhiepiscopii din jur, cum hotărăște Sf. Sinod.

IPS Teodosie: Mitropolia nu e pentru mine, ci pentru adevărul istoric. Se recuperează și pentru stat, și pentru Biserică 1000 de ani de istorie foarte valoroasă care ne pune într-o demnitate deosebită. Nu are legătură cu succesorul Patriarhului. Pentru Patriarh sunt alegeri. Există o ordine canonică. Poate fi ales Patriarh un mitropolit sau un episcop de oriunde. Locțiitorul este următorul rang până la alegeri, cum e acum mitropolitul Moldovei. Dar alegerea nu este automată, nu se moștenește. Sunt alegeri.

IPS Teodosie: Am avut o discuție cu Preafericitul despre scrisoare la Sinodul Mitropolitan, în treacăt, dar atunci Preafericitul nu știa de unde a pornit, zicea că eu am dat drumul. Am spus că nu, dar nu putea să mă creadă doar pe cuvânt. Cred că a fost lămurit ulterior. Am înțeles că a fost lămurit că nu de la noi.

De ce e considerat un personaj controversat

IPS Teodosie: Degeaba, că nu sunt controversat. Toate pe care le am de spus, le spun pe față și le spun după regulile canonice ale Bisericii. Nu mă abat niciodată de la aceste reguli. Să spună ce-o spune, nu mă simt controversat pentru că nu mă abat cu nimic de la învățătura bisericii (…) Nu a fost conflict cu autoritățile, nici dispută. Cu autoritățile sunt într-o relație foarte bună. De aceea când am făcut niște acțiuni ale Bisericii, pelerinaje, l-am invitat și pe președinte, și pe premier, pentru că respect autoritatea. Că nu înțeleg oamenii limbajul Bisericii, asta e altceva.

