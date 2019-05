Hărțuirea unei judecătoare clujene a început să apară după evenimentul din 10 august. De atunci o protestatară #rezist îi face o sumedenie de plângeri la CSM, Inspecția Judiciară și Poliție, iar acum o amenință pe magistrată cu protesc în fața casei. Nu e singurul caz în care protestatarii #rezist recurg la astfel de gesturi.

Problemele judecătoarei Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj au început să apară anul trecut, după evenimentul din 10 august, moment în care judecătorul clujean a postat pe Facebook un mesaj în care susținea că intervenția jandarmilor a fost justificată. În urma acestui mesaj, o procuroare din Argeș, Alina Diaconu, a contestat vehement opinia judecătoarei pe motiv că există o anchetă în curs și că Inspecția Judiciară ar trebui să se sesizeze din oficiu pentru a o sancționa pe Adina Daria Lupea. După acest eveniment urmat o contrazicere publică între cei doi magistrați și persoanele din lista lor de prieteni.

Pe parcurs în ecuația problemei a intervenit și Olivia Ursuleac, care a început să îi facă plângeri Adinei Lupea. Olivia Ursuleac este o protestatară #rezist care din câte se poate observa are aceași problemă ca mulți susținători #rezist și anume dacă nu ești susținător USR ești un comunist PSD-ist motiv pentru care nu mai acceptă alte argumente sau dezbateri. Se pare că de aici pornesc și cele mai multe sesizări făcute de Olivia Ursuleac împotriva judecătoarei Adina Daria Lupea. După ce magistratul a scris pe Facebook că acţiunile jandarmilor de la protestul din 10 august au fost justificate, Olivia Ursuleac a început un val de sesizări.

Judecătoarea amenințată cu protest în fața casei

Săptămâna aceasta judecătoarea de la Curtea de Apel Cluj a fost din nou amenințată de Olivia Ursuleac. De data aceasta, protestatara spune că va organiza un miting #rezist în fața casei judecătoarei.

”Am zis sa va anunt ca am trecut la next level. Amenintarea cu mitinguri #rezist in fata casei mele, doar ca eu locuiesc la bloc.

Inspre incunostiintare. Stiu ce mizerii scrie doamna „hartuita” la adresa persoanei mele. Stiu si cum va raspunde doamna presedinta a Curtii mele. Manipularea ordinara ca eu as afecta imaginea Curtii ca asa zice ea, nu va tine. Pana sa te reclame cineva, in primul rand trebuie ca tu sa ii furnizezi date de persoana reclamata si reala, si ca dovedesti vreun interes.

In aceeasi ordine de idei, sunt si postarile cu alcoolul. Nu avem nimic de ce sa ne legam, ne legam de asta. Spuneti ca am fost o corupta drogata si incompetenta, dar nu mai inventati ce nu e. fiindca sunt aici si vad, si stiu, si demonstrez.Jalnic!!!

Jalnic, si pentru doamna care posteaza si pentru cei care o mana.

Insa sunt un om tolerant, care va anunta ca va lupta pana la capat cu acesti impostori (ups, iar o hartuiesc ca o fac impostoare! )

Pana la capat inseamna nu numai raspunsuri institutionale, inseamna si verificarea unor Ip-uri, inseamna si plangeri din partea mea si mai inseamna si anchete penale. De saptamana viitoare incolo. Exercita ce drept vrei, pana vii in contradictie cu dreptul meu. De a ma apara si de a petitiona si eu.Ca in ecuatia asta nu inseamna ca tu ai numai drepturi, iar eu numai obligatii.

Japita ce esti! Conform DEX JAPIŢĂ

japiţă s.f. 1 (reg.) Bucată de lemn îndoit sau de fier aşezată deasupra proţapului, fomînd scobitura în care se prinde jugul. 2 (fam.) (Epitet depreciativ pentru o) persoană rea, ticăloasă; nemernic

Ce imi face doamna daca eu consider ca e o persoana rea si ticaloasa? Poate chiar nemernica? Ce? Eu nu am dreptul la opinii?Aaa, nuuu… Numai entitatile lor celeste au!”, a scris pe Facebook, judecătoarea Adina Daria Lupea.

De asemenea aceasta mai adaugă: “Sper să obtina autorizare pentru meeting. Am un presedinte de bloc extrem de scrupulos si mi-e ca ii scoate afara din parcare”.

Hărțuirile se țin în lanț

Nu e prima dată când judecătoarea clujeană a fost hărțuită de membra grupului #rezist. Chiar la începutul acestei luni, magistrata susținea pe Facebook că este hărțuită de un membru al acestui grup.

”Sunt in situatia nu zic delicata, ci enervanta, si pe care nu am dezvaluit-o pana acum, in care o sustinatoare a magistratilor de pe scari imi face a 17161719 mia plangere la Inspectia Judiciara (sa nu creada unii ca sunt alesi, numai ca posteaza pe fb, si eu am cercetari) pentru aceasta postare. Una doamna cu numele de Oliviana Ursuleac, mare rezistenta, care se da rezidenta in UK, cand dansa ie din Faltiseni, dupa cum am aflat. Mi-a facut ceva plangeri si pe la CNCD, ca as fi avut vreo problema cu homosexualii. Nu e nicio problema, eu inteleg ca judecatorii inspectori au nevoie si de punctul meu de vedere. Dau orice raspuns e nevoie sau cerut, problema este cum ma pot eu apara de o nebuna care face aproape din orice postare a mea o plangere la Inspectia Judiciara. Deja si secretarele de la cabinet sunt exasperate. Stiu, e o problema minora, dar e neplacut sa raspunzi la sesizari relativ anonime, pentru ca doamna comunica exclusiv pe e-mail cu Inspectia judiciara. Eu imi voi face datoria sa aduc la cunostinta inspectiei datele reale ale petitionarei, pentru a avea si domniile lor cunostinta despre identitatea doamnei care a afirmat ca ma reclama inclusiv la Parlamentul Britanic”, a scris pe Facebook, judecătoarea Adina Lupea.

De asemnea, tot pe rețelele de socializare, Adina Daria Lupea spune că activista anti-PSD i-a făcut o sumedenie de plângeri la CSM, Inspecția Judiciară și Poliție.

#Rezist își rezolvă problemele prin incendieri, agresivitate, vandalism

Nu e singurul caz în care protestatarii #rezist recurg la astfel de gesturi. Au existat în istoria acestor protestarai evenimente mult mai grave, unele violente și ilegale. Să ne amintim spre exemplu când un grup de protestatari #Rezist, între care Mălin Bot și Marian Ceaușescu au mers, sâmbătă la locuința deputatului Florin Iordache și au vandalizat poarta garajului său și pe cea de la intrarea în curtea casei. Protestatarii au lipit mai multe afișe cu mesaje obscene acestea fiind, spun ei într-un video realizat la fața locului, reacție la semnele obscene pe care Florin Iordache le-a arătat Opoziției în plenul Parlamentului. Un alt eveniment a fost incendierea sediului PSD Cluj.

Un alt protestatar, Mihai Dide s-a legat cu un lanț de gardul Guverunului. De asemenea avea și un bidon de benzină la el din care ar fi stropit reprezentanți ai jandarmeriei și ar fi încercat să își dea foc.