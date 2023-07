Judecătorul Cristi Danileț susține, într-o postare pe Facebook, că modificarea din Codul penal privind consimțământul sexual este redactată deficitar, pentru că „nu reiese de nicăieri că minorul își dă acordul”, ci „din text reiese că e un fel de invitație la viol, căci fapta nu ar fi infracțiune dacă diferența de vârstă este până în 5 ani”.

Cristi Danileț face referire la mesajele transmise pe canalele tv în care se afirmă că „actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani, și se pedepsește cu închisoarea”.

„Probabil ați văzut de câteva zile această informare. Este una legală (art III din Legea 217/2023 obligă televiziunile să publice deja acest anunț), dar textul conține o minciună și o inepție. Noua infracțiune introdusă in Codul penal prin Legea 217 va intra in vigoare la 1 ianuarie 2024, ceea ce anunțul nu spune. Deci, reclama promovează un neadevăr, căci azi este infracțiunea de «act sexual cu un minor», nu «viol», să te culci cu un minor sub 16 ani cu acordul lui, și nu este nimic dacă diferența de vârstă dintre autor (major/minor) și victimă (minor sub 16 ani) este de maxim trei ani”, afirmă judecătorul.

Cristi Danileț adaugă:

„Într-o țară in care a explodat numărul de abuzuri sexuale asupra minorilor, consider că este o inepție să dai o lege prin care spui că:

– e direct viol când un adult de 21 ani se va culca cu tânăr de 15 ani, cu acordul acestuia;

– nu e nimic când un tânăr de 20 ani se va culca cu un tânar de 15 ani, cu acordul acestuia;

– nu e nimic când un minor de 17 ani se culcă cu un minor de 12 ani, cu acordul acestuia.

Oricum, textul este redacat deficitar. Nu reiese de nicăieri că minorul își dă acordul. Din text reiese că e un fel de invitație la viol, căci fapta nu ar fi infracțiune dacă diferența de vârstă este până în 5 ani. Ceea ce nu e așa.”

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, în 10 iulie 2023, legea de modificare a Codului penal care prevede că orice act sexual comis de un major cu un minor care nu a împlinit 16 ani se consideră viol şi se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, cu excepţia cazului în care diferenţa de vârstă între făptuitor şi victimă nu depăşeşte cinci ani.

