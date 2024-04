Klaus Iohannis o rușine națională

By

Zeii când vor să te piardă întâi te fac să-ți pierzi mințile. Și asta i se întâmplă președintelui nostru. Acum. Klaus Iohannis și-a depus candidatura la șefia NATO deși absolut nimeni nu-l dorea în această funcție cu excepția lui.

Un înalt oficial NATO a declarat, sub protecția anonimatului, publicației franceze Le Figaro că „modul în care a făcut anunțul, momentul ales și lipsa de comunicare cu partenerii arată că Klaus Iohannis nu a înțeles nimic și că nu are calitățile necesare pentru această funcție”. De altfel Le Figaro arată că „Iohannis nu are nici cea mai mică șansă de succes, nici măcar în rândul țărilor din flancul estic”.

Din 12 martie, ziua în care și-a anunțat candidatura Iohannis și până astăzi, 28 de țări din 32 câte numără NATO și-au exprimat susținerea pentru Mark Rutte inclusiv toate cele trei puteri nucleare SUA, Franța și Anglia, dar și Germania țara mamă a lui Iohannis unde i-au emigrat și părinții de atâția ani. Din păcate ni l-au lăsat pe capul nostru pe fiul lor.

Din cele patru țări rămase, România în susține pe președintele Iohannis iar celelalte Turcia, Ungaria și Slovacia deși l-au criticat pe Rutte din cauza relațiilor lor proaste bilaterale niciuna nu-l susține pe candidatul nostru. Ne îndreptăm spre un umilitor 31-0 că doar nu o să numărăm ca un adevărat competitor țara noastră. Și atunci ne punem întrebarea cine l-a împins pe Iohannis să facă fatidicul pas din 12 martie – anunțarea candidaturii pentru postul de secretar general NATO?

Sigur n-au fost docilul Ciucă și nici vicleanul Ciolacu care, dacă ei ar fi fost artizanii mișcării i-ar fi cerut public să se înscrie în această cursă, n-am văzut pe nimeni din Parlamentul României care să propună adoptarea unei moțiuni prin care să i se ceară lui Iohannis să candideze. Absolut nimic!

Inițiativa a fost luată de iohannis care în modul cel mai penibil s-a autopropus secretar general al NATO. Sigur după anunțarea candidaturii s-au pornit lingăii președintelui să sară în sus ca mingea de fotbal să se explice cum va câștiga Iohannis șefia NATO. Vedem acum cum va câștiga!

Este evident că băieții din serviciile secrete l-au împins pe Iohannis să facă acest gest necugetat, că doar nu s-a trezit dimineața Iohannis să-și zică „da, vreau să fiu șeful NATO”. Dar cum foarte bine remarca înaltul oficial NATO citat de Le Figaro, modul în care și-a anunțat candidatura Iohannis fără să se consulte cu niciunul din cei 31 de parteneri NATO arată că nu este bun pentru această funcție. Decizia se ia prin consens, dar sigur opțiunea cu cea mai mare greutate o au SUA în calitate de cel mai important contributor al alianței și liderul de necontestat al acesteia.

Cum să intri într-o asemenea cursă când tu – Iohannis -nu ai vorbit cu nimeni și mai ales nu ai vorbit cu SUA. Mai ridicol este că nici măcar dușmanii personali ai lui Rutte, liderii din Ungaria, Slovacia și Turcia nu te susțin pentru că nu ești decât un balon de săpun.

Personal nu-mi pasă că a fost groaznic umilit Iohannis, individul este o nulitate penibilă. Dar Iohannis ne place, nu ne place este președintele legitim al României. Și grației acțiunilor sale este umilită România pentru că el ne-a târât în această aventură mizerabilă.

Dar una peste alta în afară de orgoliul lui Iohannis care a aruncat în ridicol țara noastră nu prea are nimeni de suferit. Doar el, să zicem, până la urmă. Dar cu totul alta ar fi situația când un astfel de președinte, cu astfel de consilieri ar putea lua decizii mult mai periculoase pentru noi românii și pentru țara noastră.

Noua lege a apărării naționale care este acum în dezbatere publică deschide poarta unor acțiuni extrem de periculoase. Articolul 4 alineatul 4: „Președintele României poate dispune la propunerea prim-ministrului măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor români aflați în pericol în afara teritoriului național, conform legii”.

Astfel i se dă pe mâna nepriceputului Iohannis posibilitatea să trimită trupe românești în Ucraina sau Republica Moldova când rușii vor ajunge acolo. Și, din păcate, nu va trece mult timp până se va întâmpla asta. Sigur Republica Moldova are posibilitatea legală să se unească cu România ceea ce ar face ca un atac rusesc împotriva actualului teritoriu al Republicii să fie imposibil.

În eventualitatea în care rușii ajung pe Nistru e foarte probabil că Republica Moldova va fi următoarea victimă a rușilor. Și noi ce să facem, să intrăm în război cu rușii pentru o țară care nu vrea să fie parte a României? Iată o dilemă pentru moldovenii de peste Prut dar și o întrebare gravă pentru noi românii. Cât de competent e Iohannis?

Răspunsul îl avem deja! E total incompetent. Sper să treacă 2024 cât mai repede ca să avem un nou președinte, fie chiar să fie Ciucă, dar nu Iohannis.