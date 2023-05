Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, se află în prezent într-o vizită în România, unde a avut programate întâlniri cu unele instituții. În timp ce se deplasa pe stradă, Kovesi a fost însoțită de patru bodyguarzi, conform observațiilor făcute de George Simion.

În stilul său caracteristic, Simion a încercat să intre în discuție cu aceasta și a insistat să o întrebe de ce are nevoie de patru bodyguarzi: „Vă e frică de ceva? Cam ciudat!„, a spus printre altele liderul AUR. Cu toate acestea, Kovesi l-a ignorat total și a continuat să meargă pe stradă însoțită de agenții de securitate.

Într-o postare pe Facebook, fostul premier Victor Ponta a ținut să comenteze aceste imagini:

„Credeam ca Doamna Kovesi e foarte “ iubita” si nu are nevoie sa fie pazita in mijlocul Bucurestiului mai ceva decat Maddona sau Lady Gaga / sau oare credea ca pe Calea Victoriei din Bucuresti o ataca rachetele lui Putin ! Recunosc ca nu am vazut asa sistem de paza nici la sefi de stat – oare asa de populara este Doamna Kovesi in Romania incat ii trebuie 5 paznici? Sincer – toata scena arata un parvenitism si o aroganta ciocoiasca pe care nu am vazut-o la niciun politician . Eu credeam ca o apara oricum “focile” de orice pericol! Bravo George Simion pentru intrebare si filmare.”, a transmis Victor Ponta.

