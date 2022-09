Anul acesta, printre sponsorii Jazz in the Park s-a numărat și concernul Philip Morris, unul dintre cei mai mari producători de țigări din lume. În contrapartidă, organizatorii festivalului au asigurat, în cadrul Muzeului Etnografic Cluj Napoca o zonă unde se putea fuma tutun încălzit. Pentru a explica această fentă de PR, organizatorii au spus că au ales să facă acest lucru pentru a nu exista pericolul provocării unui incendiu de la țigările tradiționale. Gazeta de Cluj a solicitat implicarea instituțiilor de control în acest caz de reclamă mascată și nelegală la tutun, dar DSP Cluj, IPJ Cluj și Protecția Consumatorului Cluj și-au pasat responsabilitatea ca pe o țigară poștită în curtea școlii.

La ediția din anul acesta a festivalului Jazz in the Park, producătorul de tutun Philip Morris a avut una dintre cele mai agresive campanii de publicitate la produsul Iqos, o alternativă a consumului de tutun la țigările tradiționale. Însă, potrivit legislației din România reclama la tutun este nelegală.

Înainte de începerea festivalului reporterii Gazeta de Cluj au sesizat reprezentanții IPJ Cluj, DSP Cluj și Protecția consumatorului Cluj pentru a verifica legalitatea campaniei organizate la acest produs în cadrul festivalului.

Însă, toate aceste instituții și-au pasat responsabilitatea verificărilor, de la una la alta, fără să ia nicio măsură.

Direcția de sănătate Publică Cluj a preferat să trimită adresa formulată către spre Protecția consumatorilor Cluj.

La fel, și IPJ Cluj a pasat verificarea tot către Protecția Consumatorului Cluj.

”În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1 din Legea nr. 457 din 2004 privind publicitatea și comercializarea produselor din tutun, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens din cadrul Ministerului Sănătății și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, conform prevederilor legale în vigoare”, arată răspunsul IPJ Cluj.

”Faptul că se fac reclame de acest gen, potrivit legii antifumatului este de competența poliției. Suntem desemnați să cercetăm acest tip de reclamații. Normal că și poliția are activități specifice. Trebuie văzut în ce măsură se încadrează în temeiul legal. De obicei producătorii se încadrează în temeiul legal. Dacă avem sesizări de acest gen, ne ocupăm”, a declarat Mircea Radu, șeful OPC Cluj, înainte de începerea festivalului.

Însă, ulterior reprezentanții instituției pe care o conduce nu au mai oferit niciun fel de lămuriri vizavi de rezultatul controlului pe care ar fi trebuit să îl facă.

Tutun pentru tineri

La rândul lor, organizatorii festivalului care a avut loc la începutul lunii spun că își asumă faptul că unul dintre sponsorii festivalului este producătorul de tutun care și-a făcut campanie publicitară în cadrul festivalului.

”Am transmis că la muzeul satului, în unele zone se poate fuma, în altele se permite accesul doar cu produsele de vapat. Philip Morris este unul dintre sponsorii festivalului. Facem reclamă la produsele respective și ne asumăm acest lucru”, a declarat PR-ul Jazz in the Park pentru Gazeta de Cluj.

Unul dintre reprezentanții agenției de publicitate care se ocupă de contractele producătorului de tutun spune că, dacă reclama se face în cadrul unui festival privat, nu este nicio problemă.

”IQOS este unul dintre sponsorii festivalului. Reclama se face în spațiul destinat festivalului și nu văd nicio problemă cu acest lucru”, spune Ioana Alexandru PR Manager la MC Can PR, agenția de publicitate care se ocupă de publicitatea produsului IQOS, marcă a Philips Morris.

Problema cu acest tip de campanii agresive la acest tip de produse este că sunt vizați tinerii. O investigație Reuters despre vedetele foarte tinere plătite să promoveze Iqos a forțat Philip Morris Internațional să suspende campania internațională de marketing. Compania de tutun a dat asigurări că politica sa internă impune ambasadorilor Iqos să aibă peste 25 de ani și a anunțat totodată sistarea plăților către VIP-uri. Universitatea de Medicină din Stanford a publicat recent o radiografie a modului în care Iqos este promovat internațional. România – unde bătaia se dă pe tinerii sub 25 de ani, în ciuda anunțului făcut de centrală – figurează printre țările studiate.

Cristina Zaiu este unul dintre utilizatorii menționați de studiul Stanford. A împlinit 23 de ani în august 2019 și este hostess Iqos la Insula Philip Morris din Cluj. Postările ei de pe Instagram sunt preluate de mai multe pagini și platforme conexe Iqos. În octombrie 2019, la șase luni de la anunțul Philip Morris privind întreruperea campaniei, angajata firmei urca pe Instagram selfie-uri cu ea fumând Iqos & Heets. Încă un exemplu de brand ambassador sub 25 de ani este Larisa Ilieș, altă hostess a companiei. Philip Morris România susține că nu mai plătește vedete pentru a genera postări în social media, dar a explicat că, în cazul angajaților și partenerilor, limita de vârstă coboară la 19 ani împliniți. Ceea ce contrazice abordarea din centrala Philip Morris, așa cum sună ea în răspunsul către Rise Project: ”principalul grup de țintă al IQOS are peste 30 de ani.”

Fumezi și te distrezi

Practic, prin campania realizată de Philips Morris la Jazz in the Park se induce următorul mesaj: fumezi, ești cool, te distrezi.

”​Case muzicale, căști neuronale, video-mapping, instalații interactive și sinestezie sunt doar câteva cuvinte cheie care descriu activările pregătite în spațiul IQOS din cadrul festivalului Jazz in the Park. (…) O ediție „smoke-free” are rolul de a îmbina respectul pentru spațiul muzeal al Parcului Etnografic din Cluj-Napoca, cel mai mare muzeu în aer liber din România, cu deschiderea spre progres a brandului IQOS și a festivalului Jazz in the Park. Un viitor mai bun înseamnă alegeri mai bune, iar demersul de a organiza o ediție fără fum și scrum reprezintă pași importanți spre această direcție. În felul acesta, IQOS aduce mai aproape de publicul prezent la festival mesajul construirii unui viitor fără fum, care definește misiunea brandului și viziunea care stă la baza dezvoltării produselor IQOS”, arată o mică parte din textele publicitare care au promovat IQOS la Jazz in the Park.

Directiva UE care ar fi trebuit să trimită controalele la Jazz in the Park

În România este valabilă directiva 2003/33/CE privind publicitatea și sponsorizarea în favoarea produselor din tutun. Potrivit acestui text legislativ, care a fost emis în 2003, publicitatea este interzisă, cu excepția publicațiilor destinate exclusiv comerțului cu tutun sau a celor tipărite și publicate în afara UE care nu sunt destinate publicului din UE. Emisiunile de radio nu pot fi sponsorizate de întreprinderi a căror activitate principală este fabricarea și vânzarea produselor din tutun. Sponsorizarea: aceasta este interzisă pentru toate manifestările și activitățile în care sunt implicate sau care se desfășoară în mai multe țări ale UE. Interdicția se extinde asupra distribuției gratuite de produse din tutun. Legalitatea directivei a fost confirmată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în decembrie 2006. În mai 2008, Comisia Europeană a publicat un raport privind punerea în aplicare a directivei. În plus, o recomandare a Consiliului cu caracter neobligatoriu îndeamnă guvernele UE să ia diverse măsuri pentru a limita publicitatea în propriile țări, inclusiv: să interzică practicile promoționale, cum ar fi oferirea de scrumiere, brichete și reduceri de preț; să interzică publicitatea locală în favoarea tutunului pe panouri de afișaj, la punctele de vânzare și în cinematografe; să solicite producătorilor, importatorilor și comercianților pe scară largă să ofere informații cu privire la cheltuielile proprii cu campaniile de publicitate, de marketing, de sponsorizare și de promovare care nu fac obiectul unei interdicții de către legislația UE. Directiva 2014/40/UE extinde normele UE cu privire la publicitatea și promovarea în favoarea produselor din tutun la țigările electronice.