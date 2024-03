Cum a aparut “Imperiul Imobiliar al Caprelor Marunte pastorite de Coldea” ? Totul a inceput cu afaceri cu rusii. Inainte sa ajunga pe piata din Rusia telefoanele IMPULSE K1 facute de CryptoDATA in China pentru teapa Karatbars, a fost nevoie de niste bani facuti rapid si ilegal prin ferma de criptomonede instalata in fabrica de sticla GEROM S.A din Buzau.

Elisabeta Maruntis, mama lui Bogdan Maruntis, actuala contabila a firmelor lui Ovidiu Toma, adica cea care acoperea si aranja toate ilegalitatile desfasurate de grupul Coldea – Toma – Maruntis si asociatii, a devalizat GEROM S.A in interesul familiei sale si al gruparii Coldea- Toma – Maruntis & asociatii chiar cu ajutorul rusilor.

Maruntis Elisabeta, profitand de calitatea de director economic detinuta la GEROM dar si de raporturile cu fostul management al GEROM SA, BREAHNA SERGIU, BULATEL SERGIU, condamnat in trecut pentru mita la AVAS, si COJOCARU EUGEN, actual angajat al lui Ovidiu Toma, au realizat un mecanism prin care si-au facilitate diverse favoruri financiare reciproce in dauna companiei GEOM S.A.

Contabila lui Ovidiu Toma, Elisabeta Maruntis, a derulat un management financiar-contabil care, in timp, a provocat societatii pierderi majore, prin deturnarea activelor societatii spre alte destinatii si prestarea de activitati aducatoare de profit firmelor infiintate si detinute de ea in asociere, sau prin interpusi, dar coordonate de aceasta si de fiul sau, Bogdan Maruntis.

Incepand cu luna aprilie a anului 2016, Maruntis Elisabeta si Cojocaru Eugen detineau controlul asupra majoritatii activelor imobilizate ale GEROM S.A, adica terenuri, linii de curent si constructii, prin intermediul unor acte aditionale care ii recompensau pe acestia in cazul in care societatea intra in insolventa. Astfel, cei doi, printr-un contract de cesiune si un act aditional la contractul de locatiune au dat in folosinta liniile de curent si spatiile GEROM S.A catre celebra “spalatorie” JET WASH, adica ferma de criptomonede controlata de Bogdan Maruntis. Interesant este ca GEROM S.A nu a incasat nici un leu chirie de la ferma de criptomonede, pentru ca Maruntis si Cojocaru au stabilit un termen de gratie de 10 ani timp in care JET WASH sa nu plateasca nici un leu catre GEROM S.A.

In aceste conditii societatea nu mai dispunea de active semnificative care ar fi putut constituite in garantie in eventualitatea contractarii unui imprumut, fapt care a limitat orice posibilitate de redresare economica a societatii.

Jet WASH MBG SRL incepe activitatea de minare cu rusii de la RADA LINK SRL in 2016 prin plasarea a 3 containere , respectiv 724 unități PC, 277 surse curent, 10 switch-uri , 22 coolere, 5 routere , 2 containere mici, 1 container mare, in spatiile inchiriate de la GEROM SA pentru ferma de criptomonede.

Vorbim de aparatura de peste 1,5 milioane de euro pusa de dispozitie de rusi in 2016 pentru ca Bogdan Maruntis sa mineze criptomonedele cu care a inceput escrocheria CryptoDATA. Aceasta aparatura este pe langa aparatura adusa la GEROM S.A cu acte false de Bogdan Maruntis folosind fonduri guvernamentale.

Containerele rusilor de la RADA LINK SRL de la GEROM S.A au fost sigilate de catre DIICOT in cadrul dosarului penal 66/D/P/2017. Ulterior, dupa ce nu a mai mers cu jaful de la GEROM S.A, iar anchetatorii au ajuns pe urmele gruparii, containerele rusilor au ajuns la Corbeanca, pe un teren detinut de Breahna Sergiu. O sa revenim la Corbeanca imediat.

Firma RADA LINK SRL infiintata si administrata de rusii Morozov Nikita, Gibinski Dimitr si Goncharov Petr, are punct de lucru in jud. Prahova, mun. Ploiesti, str.MIHAI BRAVU 235 zona fostei instalatii Demineralizare 1 CET PLOIESTI, adica in incinta PETROTEL -LUKOIL. De ce este important? Pentru ca in episoadele anterioare v-am relatat ca ferma ilegala de criptomonede de la GEROM S.A are legatura cu ferma de criptomonede din Ploiesti, coordonata chiar de Serghei Narîșkin, seful SVR (Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse). Ei bine, ferma rusilor este chiar RADA LINK SRL, societatea care a a furnizat echipamente de minat criptomonede pentru ferma lui Bogdan Maruntis. Va mai reamintesc faptul ca Maruntis era cadru militar al statului roman in perioada in care facea afaceri cu rusii?

Ferma de lângă Ploiești a fost documentată drept o ”sursă inepuizabilă de venituri” pentru ”auto-finanțarea agenților ruși care acționează în România” si, evident, o sursa de venituri pentru oficialii rusi in contextul razboiului din Ucraina.

Nu e singura legatura a gruparii Coldea cu rusii, evident.

Dupa cum am prezentat in ancheta anterioara, il avem pe celebrul mafiot rus, “Valera”, Valeriu Gori, basarabeanul arestat în 2013 după ce DIICOT a demonstrat că făcea parte dintr-o grupare de traficanți de țigări care era condusă de reprezentantul mafiei ruse în România, Ion Gușan, zis Nicu Patron. De altfel, Valera ar fi chiar cumnatul lui Nicu Patron și mâna lui dreaptă.

Ei bine, Valera este omul bun la toate in cadrul gruparii Coldea – Toma – Maruntis si gasca si e platit bine pentru asta. De la vandut telefoane la mafioti rusi, la organizat evenimente media, la furnizat constructori pentru casele lui Toma, la alte afaceri murdare.

Acum ca stim cum a facut gruparea Coldea – Toma – Maruntis si asociatii primii bani negri cu ajutorul rusilor, ajungem in prezent, adica la modul in care Elisabeta Maruntis, contabila de casa a lor, ii ajuta sa faca diverse ilegalitati, așa cum reiese din înregistrările audio pe care le-am prezentat în ultimele săptămâni.

Daca tot vorbeam de bani negri si de Corbeanca, va dau, asa, doar o mica parte din Imperiul Caprelor, Maruntisilor si Tomestilor…

Avem aici un intreg cartier (cartierul Aviatorilor) construit de gruparea Coldea – Toma – Maruntis – Capra & asociatii in Corbeanca, Ilfov, cu banii obtinuti din multiplele infractiuni pe care le-ati auzit. Zeci de case care s-au vandut, conform site-urilor de specialitate, ca painea calda. Gurile foarte rele spun ca nici autorizatiile de constructie nu sunt in regula. Tot gurile rele explica mecanismul: Terenul este al unui “prieten”, banii de constructii sunt de la Toma din dulap si de organizare se ocupa Silviu Capra, sotul surorii lui Toma, Lavinia Capra, cea pe care o auziti in inregistrari.

Tot in Corbeanca a construit un intreg cartier rezidential (cartierul Hystria Residence) si Sergiu Breahna, patronul HYSTRIA EXPERT SRL, adica actionarul majoritar al GEROM SA. Vorbim despre terenuri intravilane de aproximativ 30 de hectare in posesia lui Sergiu Breahna.

Si unde se puteau discuta toate aceste afaceri si ilegalitati daca nu la Snagov? La casa lui Ovidiu Toma si Silviu Capra, acelasi Silviu Capra care lua 2 miliarde de lei la sacosa de la Ovidiu Toma.

Dar cine participa la discutii in aceasta casoaie de 500 de mp, amplasata la Snagov in mijlocul unui teren de 2000 mp, departe de ochii curiosilor? Generalii Coldea Florian, Dumitru Cocoru, Dumitru Dumbrava si, evident, subordonatii lor, familiile Toma, Capra si Maruntis.

Daca asta vi se pare o caracatita mare, stati sa vedeti urmatoarele episoade din seria “Imperiul Imobiliar al Caprelor Marunte pastorite de Coldea”.

sursa solidnews.ro