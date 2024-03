Legea ”2 Mai” se află pe masa președintelui Klaus Iohannis, după ce Camera Deputaților a adoptat marți, 5 martie, proiectul de lege care prevere închisoarea cu executare pentru traficul de droguri de mare risc. Legea a fost aprobată cu 250 de voturi „pentru” şi 21 „împotrivă”.

Deputatul PSD Daniel Suciu își declară nemulțumirea asupra faptului că acest subiect a fost extrem de multă vreme ignorat, iar fenomenul de consum de droguri, care a generat extrem de multe drame, a fost ascuns sub preș de politicieni.

„Prea multă vreme am ignorat sau am preferat să ascundem sub preş acest fenomen care a generat şi generează extrem de multe drame. E o problemă pe care trebuie să o tratăm indiferent de culoarea noastră politică, pentru că în şcoli se consumă droguri, în cluburile în care tinerii merg se consumă droguri, tineri sunt trimişi săgeţi în licee să nenocească alţi copii. Da, azi vom vota un prouiect să nu mai dăm posibilitatea, iertaţi cuvântul, nenorociţilor să mai primească condamnări cu suspendare. Nu e suficient şi va trebui să mergem şi mai departe”, declară Daniel Suciu.

Ministrul Alina Gorghiu subliniază gravitatea faptelor de trafic de droguri și necesitatea unei legislașii mai dure pentru a nu mai asista pe viitor la tragedii precum cea de la 2 Mai, tocmai pentru a-i proteza pe cei mai vulnerabili din societate: tinerii.

„Mi-am dorit tare mult ca Legea 2 Mai să fi votată de Parlamentul României și astăzi s-a întâmplat. Ce aduce nou? Faptul că traficanții de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare. Nu poți să vinzi cocaină sau heroină, să distrugi vieți și după să umbli liber pe străzi. Locul traficanților este la închisoare. Nu mai avem voie să asistăm la încă o tragedie ca cea de la 2 Mai. Să fie clar, avem nevoie de legi de partea victimelor, pentru că trebuie să ne protejăm tinerii de traficul de droguri”, a declarat ministrul Alina Gorghiu.

