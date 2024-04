Lenny Kravitz, singurul artist cu 4 premii Grammy consecutive la categoria “Best Male Rock Vocal Performance” va ajunge în această vară pe scena principală la Festivalul Untold. Recent, Kravitz a primit o stea pe celebrul bulevard “Hollywood Walk of Fame”, iar discursul fiicei sale Zoe Kravitz a făcut înconjurul planetei.

Kravitz rămâne unul dintre cei mai respectați artiști ai timpurilor noastre, cu o carieră remarcabilă care a influențat și inspirat generații întregi de muzicieni și a fost inclus în lista marilor artiști nominalizați pentru a fi incluși în “Rock and Roll Hall of Fame” în acest an.

Festivalul UNTOLD are loc în perioada 8-11 august, în Cluj-Napoca.