Într-o postare pe Facebook, deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lansează un atac la adresa Grupului pentru Dialog Social (GDS), care îl va premia săptămâna viitoare pe Procurorul General al României, Augustin Lazăr.

”Nu e nicio mirare. E doar o altă MIZERIE a „Grupului pentru Dialog Social”. Mirarea e alta: de mai mult de doi ani, proiectul privind ONG-urile e uitat bine prin sertare…

Încă din martie 2017, am depus împreună cu Șerban Nicolae un proiect de lege care vizează nu doar transparentizarea finanțării ONG-urilor (Șerban), dar și DEPOLITIZAREA ONG-urilor de UTILITATE PUBLICĂ (eu)! Am scris în proiect că un ONG nu poate dobândi sau își pierde statutul de UTILITATE PUBLICĂ în cazul în care desfășoară „activități politice de orice fel: activități de strângere de fonduri sau campanii de sprijinire ori opoziție față de un partid politic sau un candidat pentru o funcție publică în care acesta poate fi numit ori ales”. Am scris această parte a proiectului de lege după ce am analizat cum procedează celelalte state europene. Ca exemple ilustrative, Germania și Marea Britanie sunt foarte stricte cu privire la interdicția de a te implica politic dacă ești ONG de utilitate publică! Foarte, foarte stricte!

…Poate prin anul 2899 va exista determinarea necesară pentru a ajunge acest proiect legislativ la vot. Dacă nu, poate mai încercăm după anul 10.804”, a scris pe Facebook, Liviu Pleșoianu.