Lucia Suciu, primarita din Chinteni si-a prezentat demisia din functia de sefa a Organizatiei de Femei in fata presedintelui PSD Cluj desemnat recent, Liviu Alexa.

„Eu nu am certificat de adoptie la PSD Cluj, nu am intrat de pe strada in partid, am fost numit de Comitetul Executiv National al partidului. Normal ca m-a interesat ce s-a intamplat in trecutul recent, cine s-a implicat cu adevarat in sustinerea candidaturii doamnei Dancila, prima femeie din istoria Romaniei care are sanse reale sa ajunga la Cotroceni.

Cand colo, surpriza! Persoana de la care aveam cele mai mari asteptari, culmea o femeie care trebuia sa faca si mai mari eforturi pentru a sustine o alta femeie, pe doamna Dancila, dand un exemplu de implicare, a prezentat un numar sfidator de mic de semnaturi. Bun, nu-s convins inca ca exista si alea, vom verifica la sediul national, insa ma bazez pe declaratia dumneaei data sambata unui oficial al partidului. Demisia din functia de sefa a Organizatiei de Femei se impunea, de la numirea ei acum 50 de zile si pana azi, nu a facut nimic in acest sens, am gasit in PSD Cluj doamne cu vechime si realizari certe care voiau sa isi dea demisia din cauza Luciei Suciu si a atitudinii ei, mereu pusa pe scandal. Le-am oprit pe aceste doamne sa isi dea demisia, le-am rugat sa imi dea si mie o sansa de a le demonstra ca vreau sa fac treaba.

Vom face alegeri pentru functia vacantata, pentru a gasi doamna lider cu adevarat al femeilor social-democrate, nu pe cineva care si-a arogat functia asta ca sa ajunga parlamentar. Pentru unii primari din PSD Cluj, sa ajunga ministri sau senatori, inseamna visul de o viata, implinirea obsedanta si nerealizata in veci. Unii dintre primari chiar si-au luat apartament la Bucuresti si stau mai mult pe acolo, cam ca un parlamentar, de luni pana joi, ignorandu-si primaria.

Dupa constituirea BPJ, undeva peste cateva zile, voi dizolva organizatia PSD Chinteni si vom aduce si acolo vantul schimbarii. Din 2000 si pana in 2019, sunt aproape 20 de ani de cand Chinteniul e sub tutela exclusiva a doamnei primar, care se crede deasupra PSD, uitand ca guvernarea PSD si premierul Viorica Dancila i-au alocat si o suma imensa pentru ultimul sau proiect.

Ca sa fie respectat in exterior, PSD trebuie sa fie respectat din interior. Participarea doamnei primar la party-ul alcoolic organizat vineri de Itu, Nasra si Lapusan, m-a dezamagit. Stiu ca nu bea, dar a fost acolo sa imi dea un semnal. Nu mie mi-a dat un semnal, ci conducerii nationale careia i-a transmis ca nu respecta statutul PSD.

Acum inteleg cum si-a luat ea finantarile in comuna, luand tot caimacul in detrimentul altor primari din judet. Si si cu finantarile alea a facut chestii neprioritare. Mergeti sa vedeti ultima sa „realizare” – o capela mortuara cat un bloc, o sfidare la adresa banului public, inaugurata cu tam tam strident de zici ca era inaugurarea unei sali de nunti, nu locas de reculegere, in loc sa faca de banii aia o cresa

E aceeasi doamna si aceeasi gasca care a facut acelasi scandal si in 2016, cand s-a dus cu Itu la presedinte la Bucuresti si s-au intors cuminti ca niste hamsteri. Unii primari si unii deputati vor un presedinte slab la Cluj, ca sa isi faca ei mai departe mendrele si sinecurile. Lapusan castiga 10 000 de euro din Transgaz, primit de la PSD, pai cum sa vrea sa munceasca ceva?

Lucia Suciu se crede presedinte din umbra al filialei, sadeste peste tot amenintari, santaje, scandal, din calitatea unei comune mici in anvergura PSD si a judetului, ea fiind aleasa cu sub 1300 de voturi si alegerile alea terminandu-se cum a relatat si presa, cu ea dansand pe manele in casa contracandidatei de la PNL. Adica ce vorbim? Primari precum Cristi Matei de la Turda, Costan Morar de la Dej, au si baza politica mai mare, si realizari infinit mai mari, si nu sfideaza Comitetul Executiv National, au venit la intalnirea convocata de noul presedinte sa contribuie si sa munceasca, dupa ce au fost izolati in ultimul an de conducere.

Doamna Dancila mi-a dat un mandat clar: curatenie si munca. Primarii care nu au inteles asta, mai au foarte putin timp sa inteleaga. Fara munca si disciplina, iunie 2020 ii va prinde strangandu-si de pe birou poza cu familia si acareturile si cautandu-si loc de munca.

Viorica Dancila, prima femeie premier din istoria Romaniei are sanse reale sa devina si prima femeie Presedinte al Romaniei. Si daca raman in filiala cu 10 membri care vor sa munceasca, pentru ea luptam acum si pentru ca PSD sa redevina respectat la Cluj”, a spus Liviu Alexa pentru Ziar de Cluj.