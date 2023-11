Luna aceasta, reprezentanții CJ Cluj urmează să recepționeze lucrările la castelul Banffy din localitatea Răscruci.

„Castelul Banffy de la Răscruci este pe drumul principal pe direcția Cluj-Dej, în localitatea Răscruci din comuna Bonțida. Este un castel copnstruit într-un stil neoclasic, undeva la începutul secolului al XIX-lea. Era reședința de vară a nobililor din familia Banffy, care stăpâneau și castelul învecinat de la Bonțida, cel unde are loc an de an Electric Castle. A fost amenajat și un lac în mijlocul amplasamentului din Răscruci. Clădirea actuală, așa-numitul pavilion, a fost construită după modelul castelelor nobiliare din Anglia și a fost realizat în așa fel încât decorul de lemn al holurilor și încăperilor, tâmplăria, elementele de ceramică au fost concepute undeva între anii 1875-1885. Castelul a devenit o clădire emblematică. În 1948, castelul a fost naționalizat, iar în perioada comunistă, a devenit o școală specială.

Clădirea a ajuns într-o stare avansată de degradare, era un monument pe cale de dispariție, așa că, în urmă cu cinci ani, am decis restaurarea acestei clădiri. Am făcut lucrări de conservare și restaurare, au durat doi ani și jumătate aceste lucrări, am găsit foarte greu o firmă specializată care să facă lucrările de acolo, pentru că, fiind o clădire de patrimoniu, ne-am dorit foarte mult să fie menținută în forma sa originală, s-a lucrat după fotografii și toate documentele prin care s-a putut afla cum arăta, de arhitectură, de culoare, de sculptură în lemn, tot ce exista acolo. A fost o lucrare amplă”, a declarat Alin Tișe, la un post local de radio.

Odată redat circuitului turistic, castelul va putea fi folosit pentru organizarea de evenimente, având o capacitate de până la 150 de persoane în interior.