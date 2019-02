Clujeanul Szentgyorgyi Petru Ionuţ, sportiv de performanţă în sporturile de contact, a fost condamnat definitiv joi, 21 februarie, de către Curtea de Apel Cluj la pedeapsa de 8 ani de închisoare cu executare, pentru tentativă de omor.

„În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelul declarat de către inculpatul Goia Andrei Gabriel împotriva sentinţei penale nr.319/2018 a Tribunalului Cluj, pe care o desfiinţează cu privire la latura penală în ceea ce-l priveşte pe acest inculpate. Pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite, în baza art.396 al.6 C.pr.pen., art. 16 lit.g C.pr.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului G.G.A., sub aspectul infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. şi ped. de art. 193 alin.2 Cod Penal (persoană vătămată Ş.F.D.), urmare a retragerii plângerii prealabile. Menţine pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea de către acelaşi inculpate a infracţiunii complicitate la tentativă de omor calificat, prev. şi ped de art. 48 C.pen., art. 32 alin.1 raportat la art. 188 – art. 189 alin.1 lit. a, alin.2 Cod Penal (persoană vătămată C.R.) cu aplicarea art. 75 al.2 lit. b C.pen., pedeapsă pe care acesta o va executa în regim de detenţie. Menţine restul dispoziţiilor hotărârii atacate. În baza art.421 pct.1 lit.b C.p.p. respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii Szengyorgyi Petru Ionuț (condamant la 8 ani de închisoare), Podar Cornel Florin(condamnat la 5 ani de închisoare)P.C.-F. şi partea civilă C. R. împotriva aceleiaşi hotărâri. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen., art. 72 al.1 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului S. P.-I. timpul reţinerii din data de 24.10.2017 şi al arestării preventive începând cu data de 25.10.2017 şi până la zi. Cheltuielile judiciare avansate de stat în apelul inculpatului G. G.A. rămân în sarcina acestuia. Obligă inculpaţii S. P.-I., P. C.-F. şi pe partea civilă C. R. la plata în favoarea statului a sumei de câte 600 lei, fiecare, cheltuieli judiciare”, se arată în soluția pe scurt dată joi de Curtea de Apel Cluj.

