Remus Ștefureac, mâna dreaptă a lui George Maior, a anunțat pe facebook că și-a încheiat mandatul în calitate de consilier la Ambasada României din Washington D.C, scrie flux24.ro.

Remus-Ioan Ştefureac este doctorand al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul“ (din subordinea SRI), membru al colegiului editorial al „Revistei Române de Studii de Intelligence“ (care funcţionează sub autoritatea Academiei Naţionale de Informaţii) şi fost consilier al directorului SRI, George Maior, scria România Liberă.

În curând expiră și mandatul de ambasador al lui George Maior. De altfel MAE a cerut rechemarea acestuia de la post.

Timp de 4 ani, am trait in Washington D.C. probabil cea mai complexa experienta de viata profesionala alaturi de un om pe care nu ai cum sa nu il respecti, indiferent orientari, valori sau ideologii. Am fost martorul unor momente sublime pentru tara, dar si al unor episoade jenante provocate de indivizi mici, rataciti, buimaci prin istorie. In ambele ipostaze, George Maior a ramas o constanta, o sursa constructiva de echilibru, ratiune, demnitate si claritate. Dincolo de intelectul si cultura sa, mi s-a parut mereu definitoriu caracterul sau curat, poate cel mai important reper atunci cand ne raportam la oamenii din jurul nostru. In viata sunt tot mai rare si pretioase situatiile in care oameni care impun respect si deferenta, iti acorda generos prietenia lor. Au ramas putine zile pana cand ma voi intoarce acasa. Ma intorc insa incarcat, pozitiv, increzator, dar si trist pentru ca las in urma o echipa exceptionala de diplomati si prieteni care performeaza in conditii dificile, adesea sufocati de „probleme administrative” de neconceput pentru reprezentantii statului roman in cea mai importanta capitala a lumii. Cu atat mai mare este meritul lor, oameni de la care am avut de invatat si care ne reprezinta cu profesionalism si demnitate aici, in Washington D.C, a scris pe facebook Ștefureac.