Mii de voluntari din sunt așteptați să participe, și în acest an, la campania națională de strângere a deșeurilor World Cleanup Day – Let’s Do It, Romania! în județul Cluj, cu o singură misiune: o lume cu mai puține deșeuri.



Ziua Curăţeniei Naţionale va avea loc în 16 septembrie. Proiectul aduce împreună autorităţi, companii, ONG-uri, reprezentanţi media, persoane publice şi voluntari pentru a face curăţenie în toată ţara, într-o singură zi.

Peste 15 milioane de voluntari din 192 de țări, așteptați la curățenie în aceeași zi. Astfel, voluntarii clujeni, și nu numai, sunt așteptați în data de 16 septembrie să strângă deșeurile din natură și să petreacă o zi împreună cu oameni dornici să facă fapte bune.

„Eficiența și beneficiile proiectului au fost demonstrate de rezultatele remarcabile obținute de-a lungul timpului. Numărul extrem de mare de voluntari implicați subliniază, o dată în plus, impactul unei acțiuni atât de ample asupra comportamentului cetățenilor față de natură. Continuăm să sprijinim desfășurarea în județ a acestei inițiative și să promovăm, la rândul nostru, o atitudine responsabilă vis-a-vis de mediul înconjurător, care ne dorim să fie una firească și asumată de un număr cât mai mare de clujeni. Astfel, îi invităm pe toți cei interesați să se alăture eforturilor organizatorilor și să răspundă afirmativ provocării”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

„Luna septembrie este deja cunoscută ca fiind data de desfășurare a celei mai ample acțiuni de curățenie generală. Sunt sigură că și în acest an cetățenii județului Cluj vor participa într-un număr mare, dat fiind faptul că edițiile precedente ne-au demonstrat dorința de implicare a acestora și devotamentul față de protejarea și conservarea naturii”, a transmis Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock, reprezentanta Let’s Do It, Romania! în județul Cluj.

În județul Cluj manifestarea va avea loc în următoarele puncte principale:

Zona Becaș Cluj-Napoca

Florești – zona Baraj

Hoia – zona Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”

Ca o recunoaștere importantă a impactului constant și consistent asupra durabilității globale a mediului, pe data de 24 iulie 2023, la Roma, eforturile World Clean-up Day au fost apreciate cu Premiul Națiunilor Unite pentru Mobilizare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Citește și: Cluj-Napoca, înghițit de gunoaie din toate părțile