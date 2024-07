În pădurea Feleacu, în jurul resortului de distracții Wonderland au apărut drumuri ”pavate” cu deșeuri din construcții și asfalt frezat. În pădure au fost ridicate, fără autorizație de construire, garduri în spatele cărora sunt dinozauri din plastic, o parte a afacerii Wonderland, denumită Dino Land. Potrivit autorizației de construire, una dintre clădirile mari din cadrul resortului a fost edificată în baza unei autorizații de construire pentru o casă de vacanță. Patronul resortului, Mârza Darius Eneea, spune că a vrut să facă ceva frumos.

Lângă resortul Wonderland din Feleacu au fost construite mai multe drumuri fără autorizații de construire. Ele sunt ”pavate” cu deșeuri din construcții: moloz, asfalt frezat,gresie și faianță sparte, ciment, deșeuri din bitum de pe drumuri, etc. Totul este făcut, potrivit patronului afacerii Wonderland, Mârza Darius Eneea (senior), la mica înțelegere cu primăria Feleac. De asemenea, în pădurea de lângă resort au fost ridicate garduri și construite anexe, și acestea tot fără autorizație de construire.

În imaginile de mai jos, filmate spre finele lunii aprilie 2024 se văd deșeurile din construcții împrăștiate pentru a constitui ”umplutura” drumului.

În urma discuției cu reporterul Gazeta de Cluj, Mârza a transmis o fotografie, făcută în cursul acestei săptămâni, din care se vede că deșeurile au fost tasate cu un utilaj și acoperite cu un strat de piatră.

Chiar și fără autorizații, locul este racordat la rețeaua națională de electricitate cu un contor de curent. Directorul sucursalei Cluj a Distribuție Electrica, Ovidiu Popescu, nu a răspuns apelurilor telefonice pentru a explica cum a reușit sucursala pe care o conduce să racordeze la electricitate spațiul respectiv în absența unei autorizații de construire.

Primarul din Feleacu, Gabriel Costea a declarat că nu există ”înțelegeri” cu primăria fără o bază legală.

El a trimis o hotărâre de consiliu local în baza căreia s-au făcut lucrări de reamenajare a două drumuri de exploatare (De 154 și De 220)

”E de amenajare a două drumuri de exploatare, dar fără să facă năcazuri pe proprietățile vecine. Acuma, ce au făcut, e problema lor. Eu am luat legătura cu ei să-i întreb ce înțelegere aveți cu noi, dar au răspuns că ei n-au zis așa ceva!”, a declarat Costea.

Potrivit extraselor de carte funciară, drumul făcut cu deșeuri din construcții a fost realizat pe mai multe parcele care le aparțin lui OLARIU ANDREI-IULIAN și Mârza Darius Eneea.

Pe CF-ul parcelei care îi aparține lui MÂRZA DARIUS-ENEEA, cu o suprafață de aproape 2,2 hectare sunt construite trei clădiri care fac parte din ansamblul Wonderland. Una dintre aceste construcții a fost edificată în baza unei autorizații de construire emisă pentru o casă de vacanță. Dar, ulterior, au intrat în legalitate, potrivit declarațiilor făcute de Mârza senior.

Însă, intrarea în legalitate a complexului Wonderland ridică semne de întrebare. Autorizația de construire pentru casa de vacanță a fost eliberată în 2015 și viza edificarea casei pe un CF cu numărul 54148.

Ulterior, în 2021, Mârza a făcut o cerere de intrare în legalitate pentru obiectivul ”Înființare centru hotelier, fitness&SPA, prin extindere, etajare și schimbare de funcțiune a clădirii existente”. Însă, aceste lucrări au loc pe parcela de teren cu nr topo 60123, situată lângă parcela de teren pe care ar fi trebuit construită o casă de vacanță, și nu un resort de distracții.

O altă problemă autorizațiilor de construire emise pentru Wonderland vizează parcela de teren cu CF 59917. Aici, în 2012 și 2016 au fost emise, două autorizații de construire pentru o pensiune turistică. În 2022, Primăria Feleacu a emis o altă autorizație prin care se modifică proiectul.

Practic, potrivit unui răspuns al Primăriei Feleacu, pentru parcelele de teren cuprinse în cadrul afacerii Wonderland, acestea sunt singurele autorizații de construire.

Cele pentru gardurile ridicate în pădure, în imediata apropiere a traseului turistic Traseul Broscuțelor, Primăria Feleacu nu a transmis niciun document de autorizare.

Minunile celor doi Mârza

Mârza senior spune că a intrat în legalitate cu casa de vacanță, iar drumurile respective sunt pentru comunitatea locală.

”Numa așa, dacă vă spun prietenește: ideea este că nu se poate să mă întrebați, că nu sunteți organ de investigație! Așa că aș putea să nu răspund, dar să fie amabil! La clădirea respectivă am schimbat destinația ulterior. Că nu-i doar o clădire, ci mai multe. Dar cu acordul primăriei am schimbat funcționalitatea cu acordul primăriei. Nu există pentru că erau drumuri comunale și la convenție cu primăria mi-au dat voie să le reabilităm. E un lucru bun pentru comunitate că-s pentru uz public. Le-am făcut la o înțelegere cu primăria de a reabilita drumul. Nu sunt deșeuri, e piatră. Dar care-i problema cu deșeurile din construcții?! Trebuie să veniți să vedeți că e frumos și corect, iar dacă este cel mai mic deșeu acolo, înseamnă că este ca o infrastructură a drumului care o să arate ca la farmacie și probabil că numai ca să contrabalansam noroiul care este la bază, dar, sigur, va arăta ca o oglindă față de cum a fost înainte! E drumul comunității pe care noi îl reabilităm ca să ridicăm standardul și nivelul zonei. Dacă vedeți un gram de deșeu este pur și simplu momentan și n-o să apară niciodată când finalizăm treaba pentru că nouă ne place curățenie! Și mucurile de țigară de pe jos le adunăm că să fie ceva corect, frumos și civilizat!”, a declarat Mârza senior. Discuția cu el a continuat timp de încă aproximativ 15 minute, timp în care el a susținut că iubește natura, pe Dumnezeu și că regretă faptul că este chestionat despre aceste aspecte în situația în care ceea ce a făcut la Wonderland a făcut pentru a sprijini comunitatea clujeană.

Mârza junior a declarat că, de fapt, de afacere se ocupă el, și nu tatăl lui, astfel că ar fi trebuit să purtăm această discuție cu el.

”Taică-meu e angajat, nu cunoaște nimic, nici nu-i în țară și are 60 și ceva de ani. Vorbiți cu mine! Tot ce am făcut e perfect, am toate avizele, tot, tot! În loc ca dumneavoastră, că sunteți clujean, să mă susțineți când eu mă lupt să fac ceva frumos pentru comunitate! Arătați-mi un gram de moloz pe care eu l-am pus! Pe drumuri e pusă piatră, dar poate că a săpat apa, și un om a pus piatră peste. E un șanț pe care l-a rupt apa acum o lună de zile. Drumurile au fost reabilitate cu hotărâre de consiliu local, împrejmuirea s-a făcut cu hotărâre de consiliu local combinată cu hotărâre de la ocolul silvic. Nu am autorizație de construire pentru că toate drumurile le-am făcut pe baza PUZ-ului aprobat. Acum mi-a făcut cineva reclamație pentru un alt drum, dar nu ală de care spuneți dumneavoastră, și a venit de la Garda de Mediu și mi-a dat o amendă de 30.000 lei că de ce nu am obținut autorizație de construire! Eu am făcut o mare perfecțiune, să fie totul ”giorno”. Chiar îi păcat ca un om care doarme patru ore la patru zile, care fac totul numai pentru societate! Dacă m-ați cunoaște… v-ar da lacrimile și m-ați susține atâta de tare că nu există un sclav pe lumea asta să lucreze mai mult decât mine!!!”, a declarat Mârza junior. De asemenea, el a mai explicat, timp de aproximativ 20 de minute, despre puterea pe care i-o dă Dumnezeu, despre tristețea care îl cuprinde atunci când vede că oamenii nu apreciază realizările pe care le are și a formulat o invitație pentru a vedea ce a făcut la Wonderland.

El a transmis un clip video în care explică cum gestionează deșeurile de la Wonderland.