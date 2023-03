Conform unei înregistrări, Neluțu Varga, apropiat al grupului din Cluj, susține că Laura Codruța Koveși dădea ordine magistraților în timpul nopții și că știe cum se fac aranjamentele în sistemul judiciar. Înregistrarea este considerată explozivă.

„Atenție! Problema voastră a venit de la Codruța și am aflat-o întâmplător de la procurori, nu de la mine. Nu eu spun. Ălora le-a fost frică. Îi chema dimineața și noaptea la 1 * aia din Bruxelles. Și i-au aliniat pe toți, și pe judecători și pe toată lumea, cine vă dă câștig de cauză, asta am aflat după câteva zile, când ți-am și spus. Deci pentru mine problemele astea nu-s probleme.

Nu ți-am cerut nimic. O să încerc să fac tot posibilul să nu mai pută. Ca să se poziționeze cumva neutru. Bă, nu mai am treabă cu ea. Înțelegi? Asta a făcut. Dar mai departe, aia, că are boală, că-i e ciudă când e femeie, că ele au o rivalitate și nu știu ce, când a pus-o în funcție, nu știu ce , că am înțeles că Elena a pus-o în funcție pe Codruța și au ele ceva rivalitate între ele”, spunea Neluțu Varga într-o înregistrare obținută de Realitatea PLUS.

