Avocatul și Profesorul Universitar Gheorghe Pipera, în stilul său clasic, a luat din nou o poziție publică critică față de inițiativele Guvernatorului BNR Mugur Isărescu:

„Nu am scăpat nici acum de Isărescu. Cu toate relele cauzate României, încă este guvernator al băncii centrale. Procesul în care CNSAS a cerut confirmarea judiciară a “calității” sale de turnător al fostei Securități comuniste este suspendat, pentru o excepție de neconstituționalitate a legii accesului la dosarele Securității – CCR are, în ultimii 6 ani, mii de dosare de la bănci și de la bancheri, iată că are acum un dosar și de la securistul șef al sistemului. Culmea ironiei negre și a cinismului – acest securist, care nu ar trebui să ia 20 de mii de euro pe lună din banii noștri publici pentru că nu are căderea morală să fie guvernator, a avut tupeul să ceară Parlamentului să nu emită lege care să îi interzică să cumuleze salariul de la stat cu pensia publică. O mare vină pentru asta o are puterea publică de azi – cea care i-a cântat mereu în strună lui Isărescu. Dar marea vină aparține influencerilor, presei main-stream care îi scrie ode și publicului care îl aplaudă pe securistul Manole de 31 de ani. Acel public care l-a făcut statuie.

PS Cîțu nu a devenit, între timp, vice-guvernator. E infinit mai rău – a devenit ministru de finanțe și premier, îndatorând țara cu 35 de miliarde de euro în doar un an și jumate de domnie peste sclaveții rumîni”

Sursa: Pagina personală de FaceBook a lui Gheorghe Pipera

