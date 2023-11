Spălătoria auto Zanzi Jet din comuna Florești a devenit sursa unui scandal de proporții. Pe lângă faptul că își desfășoară activitatea fără acordul și orarul de funcționare aprobate de administrația publică locală, persoanele care locuiesc în zonă se declară terorizate de zgomotul generat. Oamenii și-au dat seama că mai au mult de îndurat până autoritățile vor găsi o rezolvare, după ce Primăria Florești a luat măsurile necesare în acest caz, iar disputa s-a mutat în instanță.

Spălătoria auto Zanzi Jet este administrată de Zanzi Car Wash SRL, societate controlată de Cristian Moja. Anul acesta, firma a fost amendată de două ori cu câte 1000 de lei de către Poliția locală din cadrul Primăriei Florești, după ce s-a constata că spălătoria își desfășura activitatea fără acord și orar de funcționare aprobate de administrația publică locală. Mai mult, ca măsură complementară, a fost dispusă suspendarea activității până la obținerea documentelor necesare. Procesele verbale de sancționare și constatare a contravenției au fost contestate în instanță, iar primul termen a fost fixat abia la data de 21 iunie 2024. Astfel, spălătoria poate funcționa fără probleme până la o sentință definitivă. Asta dacă nu cumva vor fi constatate și alte deficiențe, deoarece hala în care își desfășoară activitatea Zanzi Jet are destinația de spațiu de depozitare și nu de spațiu comercial, așa cum prevede legea.

Spălătoria funcționează de mai bine de un deceniu în hala respectivă, potrivit declarațiilor făcute de Moja, însă numai de curând a intrat în atenția autorităților abia după ce mai mulți localnici din zonă s-au arătat deranjați de zgomotul generat.

Patronul Zanzi Jet: Nu funcționez fără autorizații, autorizațiile sunt în așteptare

Contactat de reporterii Gazetei de Cluj, Cristian Moja – asociat unic și administrator al societății Zanzi Car Wash SRL, a declarat că de fapt hala în care își desfășoară activitatea figurează în evidențele Primăriei Florești ca spațiu de depozitare, în ciuda faptului că timp de 10 ani de zile a primit autorizație de funcționare pentru spații comerciale.

„Spălătoria a avut acord și orar de funcționare, dar nu am mai primit acum de când s-a schimbat legea cu ISU și am depus documentația de schimbare a destinației spațiului. Era spațiu de depozitare și trebuie să fie spațiu comercial. Acum am redepus proiectul la Primăria Florești, este totul în regulă și se vor obține documentele. Spălătoria funcționează de aproximativ 12 ani acolo. Înainte am avut acord de funcționare pe altă lege. Altfel cum să funcționez atâta timp fără avize? Am și deschis proces în instanță pentru anularea proceselor verbale și din cauza faptului că erau greșite actele de autorizare pe hală. Am cerut Primăriei acordul de funcționare, am despus toate documentele la ISU, DSVSA și peste tot, dar Primăria mi-a spus că nu poate să-mi elibereze documentele, însă pot să funcționez dovedind faptul că am un număr de ordine, număr de înregistrare și am absolut toate actele depuse la oficiile statului de unde trebuie să primesc toate autorizațiile. Nu funcționez fără autorizații, autorizațiile sunt în așteptare. Eu am orarul de funcționare de cinci ani și din cauza faptului că în Consiliul Local s-a modificat cerința ISU, Primăria întârzie să-mi elibereze actele pentru schimbarea destinației spațiului. Este vorba de o hală închiriată care cuprinde patru spații, care pentru că s-au strecurat anumite greșeli a fost înscrisă cu destinație de depozitare, dar ea funcționează de 12 ani ca spațiu comercial. Primăria nu a ținut cont de acest aspect, a eliberat 5-6 ani avizele, iar acum după ce s-a schimbat legea în Consiliul Local, nu mi-au mai eliberat.

Am avut controale de la Mediu, de la ITM, de la DSP, de la DSVSA, de la ANAF, dar totul este în regulă. DSP mi-a spus doar să pun niște uși ca să atenuez zgomotul pentru că este cu un decibel peste limita admisă. Birocrația este de vină, sub nicio formă eu. Am negația de la ISU că nu am nevoie de autorizația PSI pentru hală și că Primăria trebuie să-mi elibereze orarul de funcționare. Primăria a constatat greșit că spațiul meu figurează în acte ca spațiu de depozitare, dar eu am autorizație de funcționare pentru spațiu comercial de 10 ani.”, a declarat Cristian Moja pentru Gazeta de Cluj.

Vecinii se declară terorizați de zgomot

Un cetățean care locuiește în apropierea spălătoriei a declarat pentru Gazeta de Cluj că a transmis mai multe petiții către Direcția de Sănătate Publică Cluj prin care solicita luarea unor măsuri urgente cu privire la disconfortul de habitat cauzat de zgomotul provenit de la spălătoria auto din Floreşti. În urma sesizărilor, inspectorii DSP Cluj au efectuat verificări în teren, în vara acestui an, în urma cărora s-a constatat că zgomotul generat de spălătoria auto depășește limita maximă admisă. Astfel, inspectorii DSP Cluj au impus societății Zanzi Car Wash SRL să realizeze un plan cu măsuri tehnice privind diminuarea nivelului de zgomot pentru a nu produce disconfort de habitat până la data de 20 august 2023.

Situația a rămas neschimbată, iar oamenii s-au văzut nevoiți să facă noi sesizări către DSp Cluj, în urma cărora a avut loc un nou control. De această dată, inspectorii DSP au obligat societatea să monteze două uşi tip rulou automate pentru cele 2 boxe, prin care să se asigure funcționarea unității cu uşile închise pe timpul spălării autovehiculelor.

„La acţiunea de control pe timp de zi, efectuată, în data de 06.10.2023, s-au efectuat determinări sonometrice în exteriorul imobilului din localitatea Floreşti, str. Eroilor, nr. 254, în relație cu zgomotul generat de funcționarea spalatoriei auto.. S-au înregistrat valori ale zgomotului care depăşesc Limita maximă admisă conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.119 din 2014, modificat, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viata al populației, cu referire la nivelul de presiune acustică echivalent continuu ponderat A (LAeqT), pe timp de zi (valori de zgomot de 65,3 dB(A) faţă de 55 dB(A) valoarea limită). Valorile de zgomot înregistrate sunt realizate de traficul stradal, deoarece fără activitate în spălătorie au fost înregistrate valori de 65,4 dB(A). Menționăm că distanţa dintre perimetrul unității şi ferestrele locuințelor primului bloc este de 35,6 metri iar până la ferestrele imobilului în care locuiți sunt 46,07 metri, legislaţia sanitară prevede o distanță minimă de 15 metri.

Având în vedere constatările de mai sus, inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Cluj, au prelungit măsura montării a 2 uşi tip rulou automate pentru cele 2 boxe, prin care să se asigure funcționarea unității cu uşile închise pe timpul spălării, cu termen de realizare 15.12.2023.”, se arată în răspunsul DSP Cluj.