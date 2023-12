În cadrul grupului „Traiesc in Florești” de pe Facebook, rezidenții din Florești au sancționat compania Electrica pentru că i-a lăsat fără curent electric în timpul sărbătorilor, exprimând nemulțumirea că abordează situația într-un mod considerat mai neglijent decât în perioada comunistă. Ironiile și mesajele critice s-au răspândit și în alte grupuri online din localitate.

Mai nou devine tradiție,că na, doară numai așa ne putem cumpăra frigidere,televizoare noi, pe banii noștri. Dacă te duci la ei să faci plângere o să-ți iasă la expertiză o priză proastă sau un prelungitor neconform.Toate aste se întâmplă când numa se construiește în prostie dar rețeaua de curent este praf, că doar nu-i tot una că bagi curent la 10 blocuri sau 50 de blocuri cu un transformator care corespunde pentru 8 blocuri. Made în Florida city’”, a fost unul dintre mesaje.

„Și Tăuțului. Vorbeam cu o prietena la telefon, de pe Florilor și în acest timp s-a luat. Chiar de Crăciun? Nu pot sa cred…! Ne țin până noaptea, din nou, cu orele? Ca saptamana trecuta??? E nesimtire”

„Este foarte ușor pt. ei, pot fi defecțiuni programate sau nu în fiecare zi… și revin cu întrebarea: din peste 70 mii de locuitori ai Floresti-ului câţi sunt dispuși între Crăciun și Revelion să facem un protest spontan la Primărie, Electrica?”

„Trebuie făcut ceva, efectiv nu se mai poate aşa ceva!”

„Nu știu exact cauza, dar mi se pare de noaptea minții al doilea an consecutiv aceeași poveste de Crăciun.”

„Stăm la lumina lumânării.”

„Cine plăteşte reparaţia aparatelor care se defectează din cauză că sunt alternaţii de tensiune la reconectarea curentului? Data trecută noi am plătit-o!!!!”

„Bătaie de joc, pe 23 nu am avut nici apă nici curent, acum de Crăciun s-a luat curentul, să înțelegem că și de Anul Nou o să fie la fel?”

„Asta deja e nesimţire curată!! De Sărbători să stai cu lanternă şi lumânarii!!”

„Mă, se strică sarmalele în frigidere!”

„Vai de cei care lucrează de acasă acum!”

„Cum sărăcie ornamentele din sat au curent?!”

„Asta e pentru nostalgici, care regreta o anumită perioadă! Curent cu porția.”

„Își bat joc de noi nici de sărbători să nu fim liniștiți se joacă cu nervii noștri.”

„No, noi nu mai venim acasă, dacă nu e curent. Mai stăm prin Cluj.””Eu am venit la Beliș cu colinda, aici nu este curent de la 17:00.”, au scris floreştenii pe Facebook.

S-a postat și un colind special al Crăciunului fără lumină din Florești.

“1. Asta-i sara de Crăciun

Eu în beznă stau și spun

C-au venit colindători

Și toți stăm ca niște chiori.

Scoate opaițu creștine

Că lumina știi când vine

La mulți ani…

Mulți ani cu bine…. Că și în scripturi s-a spus

La Florești curentu-i dus

Că s-a dus și știm prea bine

Pân’ la anu’ care vine N-am căldură, nici lumină

Și nici apa n-o sa vină

Și mânânci sarmale reci

De Crăciun, așa petreci!

La anu și la mulți ani!!!”(Daniel Groza)

Întreruperi în mare parte din Florești, remediere estimată spre miezul nopții, a anunţat Electrica. Curentul a revenit pe mai multe străzi avaiate, însă oamenii tot sunt dezamăgiți de serviciile furnizorului și au propus chiar un protest în masă.

Crăciun, la lumânare în Floreşti. Al 2-lea an la rând / „Pe 23 nu am avut nici apă, nici curent”

Vântul puternic a cauzat problemele:

Încă de ieri, 23 decembrie, pe site-ul companiei Electrica se arăta că în țară sunt coduri de vânt anunțate și se aminteau numerele de telefon la care se poate suna în caz de avarii în regiunile din țară.

O pană de curent a lăsat mai multe localități din Cluj în beznă fiz de Crăciun, în 25 decembrie. A fost afectată localitatea Florești, dar și străzi din Cluj-Napoca și alte comune – Feleac, Poieni, Valea Drăganului, Râșca, Mărișel, Măguri Răcătău, Mănăstireni, Mărgău, Huedin, Călățele sau Beliș.

În Cluj-Napoca, a fost beznă pe aleea Garofiței, aleea Hortensiei, aleea Ursului, pe străzile Cetinei, Colonia Făget, Crișan Mircioiu, Dianei, Dinu Lipatti, Făgetului, Ferifii, Foișorului, Hodai, Isif Sava, DD Roșca, Sfânta Maria, Terra, Ulmului, Valea Caldă, Valea Chităului și Zona Dosul de la Coada Teleacului, dar și aleea Valeriu Bologa.

Potrivit Electrica Furnizare, furnizarea curentului electric se va relua în jurul orei 23.00 sau 23.15 în zonele afectate.

