Unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Cluj, Stefan Berciu, cel care a construit mii de apartamente sub egida SDC, este clujeanul care va vedea din primele randuri ceremonia de inaugurare a lui Donald Trump, presedintele ales al SUA.

Berciu se afla acolo la invitatia lui Eric Trump, al treilea copil si al doilea fiu al presedintelui Americii, cel care se ocupa de partea de real estate a familiei Trump.

Berciu este in Romania partenerul de dezvoltare al lui Eric Trump care are de gand sa desavarseasca in urmatorii patru ani doua proiecte de real estate foarte speciale, unul in Bucuresti, in Padurea Baneasa, si unul in Cluj, ambele dotate cu trasee generoase de golf, ambele cu hoteluri de lux incluse.

La Cluj se intentioneaza chiar, pe langa traseul de golf si un turn hotelier de 30 de etaje, si amenajarea unui mall de 100 000 de mp, plus facilitati administrative de top.

Berciu este un partener vechi al oamenilor de afaceri americani, construind la Cluj peste 2 milioane de metri patrati de locuinte.

