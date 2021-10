Ludovic Orban a afirmat că între el și președintele Klaus Iohannis nu mai există nici un parteneriat și că după 1 ianuarie președintele s-a schimbat foarte mult și chiar „a pierdut legătura cu realitatea”.

”Președintele și-a dorit să fie Cîțu președinte că să nu fiu eu. Am fost șeful lui de campanie în 2019. În perioada în care am fost la guvernare am colaborat foarte bine, președintele a fost implicat în bătălia contra pandemiei, realizarea măsurilor de salvare a companiilor, a locurilor de muncă, a relansării economice. După 1 ianuarie eu nu mai înțeleg nimic din ceea ce a făcut Iohannis. De multe ori am senzația că a fost înlocuit cu o sosie, nu pot să-l recunosc față de perioada în care am colaborat și a făcut o grămadă de lucruri pentru țară. A pierdut orice legătură cu realitatea.”, spunea Ludovic Orban recent la Realitatea TV.

Exclusiv EvZ. Cred că toți am remarcat schimbarea produsă în comportamentul lui Ludovic Orban, fostul președinte al PNL. Pe vremea când era prim-ministru avea un parteneriat solid cu președintele României. Sau cel puțin așa ne spunea de fiecare dată. Parteneriat început în campania electorală pentru prezidențiale: „Președintele Klaus Iohannis are toate atuurile pentru a câștiga această bătălie, experiența necesară, statură politică, anvergura, respectul, credibilitatea, atât internă cât și internațională, de care se bucură. Ceea ce a demonstrat în ultimii ani de zile în care a fost nevoit să se confrunte cu un asalt al forțelor răului conduse de o coaliție de infractori, care au atacat sistematic democrația, drepturile și libertățile individuale , care au atacat fundamentele economiei de piață și care au încercat să confiște România în folosul lor personal. Președintele României a stat neclintit, a stat în fața acestui asalt și a reușit să le asigure acestor oameni, care și-au bătut joc de țară, o înfrângere colosală în cadrul referendumului, alături de cetățenii români”.

De atunci, Klaus Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale și l-a desemnat pe Ludovic Orban prim-ministru. A condus un guvern PNL-USR-UDMR, dar după alegerile din 2020, unde a ieșit pe primul loc PSD, premierul desemnat a fost Florin Cîțu. În tot acest timp a beneficiat de sprijinul președintelui Klaus Iohannis, care l-a susținut permanent în pofida unor evidențe politice, cum ar fi rezultatele din alegerile parlamentare. În care PNL a ieșit pe locul doi, dar tot a format guvernul.

Numai că între timp ceva s-a schimbat radical în comportamentul lui Ludovic Orban față de Klaus Iohannis.

Dosarele de la DNA stârnesc furia lui Orban

Exclusiv EvZ. Sursele politice consultate de EvZ vorbesc despre faptul că Ludovic Orban s-a plâns unor apropiați că simte cum este hărțuit cu dosare instrumentate de Direcția Națională Anticorupție. Deocamdată, nu direct, ci prin audierea unor apropiați ai săi. Cel mai tare se pare că l-a afectat convocarea Mădălinei Hristu la DNA de câteva ori, aceasta fiind unul din cei mai apropiați colaboratori ai săi. Cercetările DNA sunt într-un dosar care vizează o groapă de gunoi. Cea de la Vidra, despre care Capital a scris AICI.

Un val de nereguli, despre care a vorbit și fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu. UO groapă de gunoi în care se pare că este implicat și Ninel Caval, cel care prin firma EcoSud este bănuit că reprezintă interesele Mafiei Italiane in România (sursa: Puterea.ro). Ninel Nicolae Caval este responsabil de sectorul deșeurilor și controlează prin societatea ECO SUD SA piața deșeurilor din Bucuresti și Ilfov.

După cum veți vedea mai jos, legăturile dintre Ludovic Orban și Mădălina Hristu sunt destul de strânse, dar se pare că mai există și alte motive de nemulțumire ale fostului președinte al PNL. În orice caz, Ludovic Orban, cel despre care am spus de nenumărate ori că este un om politic greu de doborât, are de gând să meargă cu războiul până la capăt. Și să sprijine un demers de suspendare a lui Klaus Iohannis. Este adevărat că pentru aceasta este nevoie de participarea PSD, dar acest amănunt contează mai puțin în economia jocului politic actual. Pentru că primul obiectiv al lui Ludovic Orban este să rupă cât mai mulți parlamentari PNL și să formeze un nou partid.

Vom vedea dezvăluiri din ce în ce mai tari despre politica ultimilor ani. Dar și mișcări bruște pe scena politică.

Cine este Mădălina Hristu

În februarie 2020, Mădălina Carmen Hristu a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului. ”În vârstă de 44 de ani, fosta şefă de cabinet a lui Orban, în perioada când liberalul era ministrul Transporturilor, a cunoscut o ascensiune profesională spectaculoasă, deşi a terminat Facultatea de Contabilitate a Universităţii Hyperion abia în 2007”, scrie Ziuanews.ro.

”Mădălina Carmen Hristu, care a fost numită în funcţia de administrator al Oil Terminal, a fost numită consilier de stat ăn aparatul de lucru al primului-ministru. La începutul lunii iunie 2019, Mădălina Hristu a fost numită director general la ADP Sector 1. Anterior, ea a fost director juridic și la ADP Sector 4.

De-a lungul timpului, Mădălina Carmen Hristu s-a bucurat de „protecţia” lui Ludovic Orban. S-a aflat în funcții de conducere în companii de stat din domeniul transporturilor sau conexe, cum ar fi Oil Terminal, Conpet, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, CFR Călători.

Mădălina Hristu este şi o apropiată a lui Alexandru Noapteş, cuscrul lui Viorel Hrebenciuc. Hristu ar avea o relație intima cu Noaptes, cu care ar avea si un copil. Desi necasatorita, ea mai are un copil si dintr-o relatie anterioara lui Noaptes.

Conform unei declarații de avere din 2013, atunci când a deținut funcția de director de cabinet în Ministerul Economiei, se arată că deține nu mai puțin de șapte terenuri, două locuințe și un autovehicul. De asemenea, înregistra venituri din diferite surse care însumau aproximativ 107.500 de lei anual. În perioada aprilie 2007 – decembrie 2008, a deținut funcţia de consilier personal al ministrului la Ministerul Transporturilor. Presa a mai relatat faptul că Mădălina Carmen Hristu conduce şi o afacere cu zacuscă și gemuri, ea fiind producător şi exportator protejat de statul roman. Are o diplomă de licență de la Universitatea Hyperion. Ea a terminat Facultatea de Contabilitate şi Gestiune”, concluziona sursa citată.

Sursa: evz.ro

Citește și: Moțiunea a trecut! Guvernul Cîțu a căzut cu cel mai mare scor din istoria moțiunilor de cenzură!