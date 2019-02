Parlamentarii clujeni nu dau doi bani pe comunicarea cu presa sau cu alegătorii. Nu răspund la telefoane sau le ţin închise şi nu sunt prezenţi la orele de audienţă, la cabinetele parlamentare ale acestora fiind o linişte profundă. Se pare că odată cu obţinerea mandatelor de parlamentari, aceştia nu se ostenesc să se întâlnească cu cetățenii care le-au dat un vot de încredere şi să încerce să le rezolve eventualele probleme.

Reporterul Gazeta de Cluj a încercat un experiment prin care s-a dorit a se arăta (in)disponibilitatea politicienilor clujeni în relaționarea cu presa, dincolo de comunicatele de presă pe care uneori aceștia le transmit jurnaliștilor. Prin urmare, pe parcursul a trei săptămâni, mai mulți politicieni au fost contactați telefonic de către reporter cu scopul de a comenta diverse evenimente sau decizii politice ce s-au luat și petrecut în perioada amintită.

Timp de două săptămâni, Horia Nasra a fost sunat zilnic de către reporterul Gazeta de Cluj în încercarea de a primi un răspuns referitor la Ordonanța de Urgență privind completele nelegal constituite. Nu numai că nu a răspuns la telefon, dar după ce a fost contactat în zile consecutive, Nasra și-a închis într-un final telefonul.

Cu privire la același subiect a fost contactat și Marius Nicoară care a fost scurt și concis: ne-a transmis că nu poate vorbi, motivând că se află la munte.

L-am contactat telefonic și pe europarlamentarul Daniel Buda care a găsit o variantă intermediară: invocând faptul că nu poate vorbi la telefon, m-a rugat să comunicăm prin mesaje. Dar nu am mai comunicat! După ce reporterul i-a scris acestuia motivul pentru care a fost contactat, Daniel Buda a intrat în silentio stampa – nu am primit niciun răspuns nici verbal și nici în scris.



L-am contactat telefonic şi pe deputatul PNL, Adrian Oros, care a răspuns în primele două zile la telefon, după care în următoarele două săptămâni s-a făcut neauzit.







În următoarea săptămână, reporterul Gazeta de Cluj a încercat să-i contacteze telefonic pe toți senatorii și deputații clujeni, parlamentari pe care îi înșiruim aici: Marius Nicoară, Oros Adrian, CătăniciuSteluţa, Horia Nasra, Cristina Burciu, Cornel Itu, Laszlo Attila, Csoma Botond, Mihai Goţiu, Emanuel Ungureanu, Dohotaru Adrian, Stamatian Florin şi Sorin-Dan Moldovan.

Aceștia au fost contactați telefonic în fiecare zi timp de o săptămână, însă majoritatea, şi anume Horia Nasra, SteluţaCătăniciu, Stamatian Florin, Ungureanu Cristina, Ilea Vasile, Oros Adrian, nu au răspuns la telefon nici măcar o dată.

Pe lângă faptul că majoritatea nu vor să răspundă la telefon, mulţi dintre cei care răspund nu sunt la curent cu anumite aspecte actuale atât în România cât şi în Cluj, motiv pentru care spun că nu îşi pot da cu părerea. Spre exemplu, Sorin-Dan Moldovan nu e la curent cu proiectul de buget pe anul 2019.

Audienţele la parlamentari, o aventură pentru cetăţeni

În cea de a treia săptămână, reporterul Gazeta de Cluj s-a deplasat la cabinetele parlamentare ale politicienilor Horia Nasra, SteluţaCătăniciu, Marius Nicoară, Csoma Botond, Laszlo Attila, Mihai Goţiu, Stamatian Florin, Sorin-Dan Moldovan şi Emanuel Ungureanu.De menționat că niciun parlamentar dintre cei menționați nu a fost găsit la cabinetul parlamentar.

Conform legislaţiei în vigoare, la sfârşitul săptămânii, deputaţiişi senatorii au program de audienţe dar la aceste cabinete e o linişte profundă, aceştia nu se sinchisesc să se întâlnească şi să rezolve problemele celor care i-au ales.

În data de 6 februarie Marius Nicoară nu a fost prezent la cabinetul parlamentar pe care îl deține pe BulevardulEroilor nr. 2. Totuși, spre deosebire de celelalte cazuri, o doamnă prezentă acolo ne-a menționat că domnul Nicoară este prezent la cabinet doar când are programări. Deși am încercat să-mi fac o programare pentru o audiență la domnul senator, nu am reușit invocându-mi-se faptul că nu orice persoană poate să vină să discute cu domnul Nicoară, iar pentru a mă programa trebuie să fie prezente mai multe persoane care solicită de asemenea o audiență.

De menționat că la majoritatea cabinetelor parlamentare vizitate era totul pustiu, nici urmă de vreo persoană. Printre acestea se numără şi cabinetele lui Stamatian Florin şi Sorin-Dan Moldovan, care nu au nici măcar un program de audienţe la intrare. De asemenea, nici la cabinetul deputatului Emanuel Ungureanu nu ne-a deschis nimeni. Nici măcar vreun consilier de-al acestora nu asigură permanenţa în cazul în care vreun simplu cetăţean al comunităţii pe care o reprezintă ar intenţiona să le aducă ceva la cunoştinţa acestora.

Nici la cabinetul lui Mihai Goţiu nu era vreun program afişat. Am sunat totuşi la numărul de telefon afișat pentru a întreba care e programul de audienţă, însă a răspuns o doamnă care nu a știut să răspundă la întrebare, menționând că ”oricum (n.r. Goțiu) e plecat din teritoriu, nu va fi aici”.

În acest caz, unde şi cui se poate adresa un cetăţean, mai ales că responsabilii de cabinet vin o dată la două-trei săptămâni?

Biroul “fantomă” al SteluţeiCătăniciu

Am mers și la așa-zisul cabinet al SteluţeiCătăniciu care se pare că e mai mult un “cabinet fantomă”. Pe strada I. C. Brătianu nr.10, la adresa unde potrivit google ar fi trebuit să fie biroul doamnei Cătăniciu, însă nimeni nu a răspuns la sonerie, un vecin spunându-mi că este o proprietate privată și nu am dreptul de a intra în respectiva curte, menționând și faptul că în incintă sunt locuințe și nicidecum vreun birou parlamentar.