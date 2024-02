Asociația Zona Metropolitană Cluj (ZMC) a fost selectată să participe cu un stand de prezentare la Summitul European al Regiunilor și Orașelor, care se va desfășura în luna martie în orașul valon Mons, din Belgia. Întâlnirea va avea loc între 18 și 19 martie.

Standul ZMC va prezenta cu prioritate intervențiile pentru desegregarea comunității marginalizate de la Pata-Rât, realizate în cadrul proiectelor Pata-Cluj (2014-2017) și Pata 2.0 (din 2020).

Anunțul ZMC:

Prezența ZMC la 10th European Summit of Regions and Cities – Mons 2024 va avea loc în marja proiectului ENTRUSST (ENhanced TRUst-based Solutions for Segregated Territories), finanțat din granturi europene, operate pe plan național de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS). Prin ENTRUSST, ZMC își propune să disemineze la nivel național și european practicile promițătoare desprinse în urma intervențiilor din Pata-Rât.

Organizat de Comitetul European al Regiunilor – împreună cu Regiunea Valonă și Președinția belgiană a Consiliului Uniunii Europene, cel de-al 10-lea Summit European al Regiunilor și Orașelor va aduce o nouă perspectivă asupra temelor aflate în centrul preocupărilor oamenilor, precum democrația, dezvoltarea durabilă, viitorul Uniunii Europene și extinderea acesteia, necesitatea de a asigura coeziunea socială, economică și teritorială și abordarea consecințelor războiului împotriva Ucrainei”, se arată în anunțul ZMC.

