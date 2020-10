Text preluat integral de pe rgnpress.ro.

În urma tentativelor de șantaj și amenințare întreprinse de un membru al GDS angajat CNSAS, emise ca urmare a declarației Patriarhului României cu privirea la căderea regimurilor care îl batjocoresc pe Dumnezeu, acuzații publice în care este reluată și macularea Președintelui Academiei Române, ne-am adresat conducerii Colegiului CNSAS și academicianului Ioan Aurel Pop (care, din milă probabil, nu l-a dat în judecată până acum pe ipochimenul Mădălin Hodor de la organul GDS, „22”), scrie jurnalistul Victor Roncea în www.activenews.ro, preluat de Romanian Global News.

Am obținut declarații și de la președintele Academiei și de la conducerea CNSAS iar între timp a reacționat și purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu. Adăugăm și un Raport intern al Colegiului CNSAS, în facsimil, în care este dezvăluită frauda angajatului CNSAS

Dar mai întâi se reluăm declarația din predica Patriarhului care i-a scos din minți pe posedații din presa de limbă cetepistă, cu acționariat unguresc sau rusesc:

”În toamna anului 1989, cu ocazia hramului Sfântului Dimitrie cel Nou, autoritățile comuniste au interzis închinarea la sfintele moaște motivând că în aceeași zi, în clădirea de alături, unde era sediul Marii Adunări Naționale, ar avea loc o ședință importantă.’

Astfel, patriarhul Teoctist a fost obligat să transfere racla de pe Dealul Mitropoliei, de la Catedrală, dar nu a dus-o prea departe, ci la biserica Sf. Nicolae din apropiere.”

,,Această umilire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost răsplătită în sensul că peste câteva luni regimul comunist a căzut. Iar în clădirea de alături, care a devenit Palatul Patriarhiei, în 2007, chiar de Sf. Dimitrie, a fost înființat centru de presă Basilica al Patriarhiei, care transmite slujbele spre bucuria oamenilor din țară și din diaspora” – a spus Patriarhul Daniel, spre încurajarea românilor.

Iată ce am scris instituției de care se folosește personajul numit, acuzat într-un Raport intern – pe care îl prezentăm integral mai jos – de furt din Arhiva CNSAS:

Scrisoarea noastră către CNSAS

Către Președintele Colegiului CNSAS

Colegiul CNSAS

Stimate Domnule Președinte,

Stimați membri ai Colegiului CNSAS,

Un angajat al CNSAS, recte Mădălin Hodor, îl amenință și șantajează voalat pe Patriarhul României, printr-o publicație, cu scoaterea Dosarului. De ce? Pentru că acesta a făcut o declarație care a deranjat pe altcineva.

În același timp, în aceeași publicație, Hodor reia negru pe alb minciuna penibilă și descalificantă pentru orice cercetător cu Lista celor „200 de colaboratori ai Securității” – „agenți de influență ai regimului comunist”.

Dar Hodor nu este numai un cercetator și comentator/manipulator răspândac de știri false pe bandă, ci este angajatul Dvs și pentru orice cititor neavizat părerile lui neavenite apar ca fiind girate de instituția unde lucreaza, respectiv CNSAS.

Concret, în public se vehiculează acum faptul că CNSAS – INSTITUȚIA – îl amenință și șantajează pe Patriarhul României.

Vă rugăm să ne oferiți astăzi un răspuns privind calitatea în care se exprimă, modul în care este afectată imaginea CNSAS (cum considerați Dvs – este sau nu afectată?) și să lămuriți opinia publică cu privire la acea listă. Este datoria Dvs.

Vă mulțumesc,

Victor Roncea

Redactor șef ActiveNews

La solicitarea noastră, Conducerea CNSAS, a emis următorul punct de vedere:

„În legătură cu pozițiile personale exprimate în spațiul public de salariatul CNSAS Mădălin Hodor, CNSAS face următoarele precizări

Pe numele lui Ciobotea Dan-Ilie, Patriarhul Bisericii Ortodxoe Române, s-au eliberat următoarele decizii

I. anul 2002 – nu a fost agent sau colaborator al Securității, ca poliție politică.

II. anul 2007 – nu a fost agent sau colaborator al poliției politice comuniste.

Punctele de vedere exprimate de dl. Mădălin Hodor se situează în afara cadrului instituțional al CNSAS.”

Turnătorul Listei lui Hodor s-a dovedit a fi chiar Lucian Boia, ascuns inițial prin palmarea filei din Dosar

Reamintim că scandalul Listei celor 200, la care face referire disperată Mădălin Hodor, a fost construit pentru intimidarea actualului președinte al Academiei Române, în perioada premergătoare alegerilor de la Academie și dat publicității în revista Grupului pentru Dialog Social (GDS) cu acuze false de colaborare a acestuia cu Securitatea. Motivul era clar și s-a dovedit real de atunci și până acum: Ioan Aurel Pop este un patriot. Din circăraia revistei „22” a GDS a reieșit, în urma unei anchete a Evenimentului Istoric și a unei recunoașteri forțate publicate de EVZ, că singurul turnător notabil și agent de influență al Securității și regimului comunist era tocmai autorul de ficțiune al Humanitas, Lucian Boia, turnător care fusese ascuns de pe Listă prin eliminarea unei file din Dosarul de la CNSAS. A relua acum istoria, în ciuda demontării falsității aserțiunilor individului răspândac de știri false denotă că învățăturile compartimentului de dezinformare al KGB au fost bine asimilate și la GDS.

sursă foto – rgnpress.ro

Iată ce ne-a răspuns profesorul Ioan Aurel Pop:

Stimate Domnule Roncea,

Nu mai am puterea să mă confrunt cu asemenea situații, pe care le inventează din când în când persoane fără niciun fel de reper etic. Mi s-a facut lehamite! Recent, am fost acuzat că am fost membru al UTC (Uniunea Tineretului Comunist) și membru de partid, alături de alți 4 milioane de români.

Nu am ascuns niciodată aceste lucruri. Dar nu am cum să inventez lucruri pe care nu le-am făcut! În curând, voi fi, poate, condamnat că m-am născut în vremea regimului comunist sau că nu am fugit din iadul comunist într-o țară liberă.

Oricum, dacă dupa 30 de ani, acestea sunt preocuparile fundamentale ale unor tineri cercetători, dați-mi voie sa fiu dezamăgit și amărat. Mă tem, însă, că nu sunt tocmai preocuparile lor, ci ale altora care-i manipulează, îi incită și îi stimulează material.

Dar nu ma mai ating aceste răutăți…

Cu aleasă prețuire,

Ioan-Aurel Pop

În urmă cu un an, AncheteOnline și EVZ demontau frauda lui Mădălin Hodor prin publicarea unui Raport intern pe care îl reproducem integral în facsimil mai jos, așa cum ne-a parvenit de la colegii noștri de presă.

ACTUALIZARE: Reacția lui Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române

„Buna ziua tuturor! În urma deversării în spațiul mediatic a unor atacuri suburbane la adresa Bisericii si a Părintelui Patriarh, va rog sa primiti aceasta reactie a mea in calitate de purtator de cuvant al Patriarhiei.

Cum să comentezi altfel decât în dificila cheie a compătimirii creștine, colcăiala cripto-socialistă din câteva nuclee mediatice infestate de cristofobie anti-ortodoxă și din care se ițesc capetele pleșuve și deloc limpezi, analfabete cultural și religios ale unor pseudo-jurnaliști trăitori în bula lor de fiere, nu în realitatea obiectivă și imediată care îi contrazice constant?

Atacurile furibunde și imunde la adresa Bisericii, numită obsesiv-compulsiv „goldporație”, la adresa unei personalități ca cea a Patriarhului, numit în mod agramat „Înalt Preafericitul”, zvârcolirea unor inși desfigurați de grimase de ură incontrolabile care nu au nici cea mai vagă idee despre istoria reală, frecvent însângerată a României creștine, a creștinismului și a Bisericii Ortodoxe, ipocrizia convenabil camuflată cameleonic, dar constant monstruoasă a acestor oameni mici și veninoși care în anul de răscruce morală a României, 1990, îi demonizau și răstigneau public de pe pozițiile gazetărești ale „adevărului” pe protestarii reali și curați din Piața Universității, unde comunismul travestit pervers în democrație era denunțat lucid, toate acestea, dar și multe altele (ne)păstrate în memoria noastră comună, spun tot ce e cu adevărat important despre acești oameni împuținați moral, doldora de sine, săraci cultural și pustii sufletește, care fac din invectivă, ironie obraznică, ridicolă paradă etică și schimonosire a realității instrumente de analiză „jurnalistică”, a sfirmat Vasile Bănescu, Purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.

„Oameni foarte sărmani caracterial care au nevoie de rugăciunea noastră”

„Să ne rugăm, firește, și pentru ei, pentru acești jalnici campioni ai fentării adevărului și ai grosolanei înjurăturii publice mascate nătâng în critică semidoctă a unor lucruri pe care, orbiți de furie anticreștină, sunt incapabili să le înțeleagă!

Acești oameni foarte sărmani caracterial au mai multă nevoie de rugăciunea noastră a tuturor și a Bisericii spre care scuipă în sus decât pot ei crede.

Credința în Adevăr (nearticulat), credința în Hristos mărturisit de Biserica vie, reală, neidealizată, dar nici strâmb imaginată de simplii gazetari eșuați în vedetism, această credință ne va dărui claritatea și frumusețea morală ce ne vor salva și ne vor înălța dincolo de „bâlciul deșertăciunilor” în care diavolul cu chip de om cumsecade, cap limpede, omniscient și neobosit justițiar ne invită permanent să trăim.

Pe unii chiar cu un suspect și, desigur, vremelnic success”, a scris Vasile Bănescu pe Facebook, citat de EvZ.